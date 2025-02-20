Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.2 комментария
Цена фьючерсов на золото достигла рекордной отметки
Фьючерсы на золото на Comex достигли рекордных 2 973 долларов за унцию
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2025 года на бирже Comex превысила 2 970 долларов, обновив исторический максимум.
Согласно данным, предоставленным биржей Comex, фьючерс на золото с поставкой в апреле 2025 года достиг исторического максимума, превысив отметку в 2 970 долларов за тройскую унцию, сообщает ТАСС.
Согласно информации торговой площадки, на 10.37 по московскому времени цена на драгоценный металл составила 2 973 доллара за унцию, что на 1,26% выше предыдущей отметки. Однако к 11.07 рост замедлился, и цена снизилась до 2 971,6 доллара, что составляет прирост 1,21%.
Специалисты отмечают, что рост стоимости золота связан с текущей экономической нестабильностью и уходом инвесторов в более безопасные активы. Биржа Comex является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи и является одной из ведущих площадок для торговли драгоценными металлами.
11 февраля цена фьючерса на золото превысила 2950 долларов за тройскую унцию, установив новый исторический максимум. В прошлом году был зафиксирован максимальный за десять лет объем закупки золотых слитков, монет и ювелирных изделий.