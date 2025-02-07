Рекордная любовь россиян к золоту выгодна всем

Tекст: Ольга Самофалова

В 2024-м был зафиксирован максимальный с 2013 года объем покупки золота – 75,6 тонны в виде ювелирных изделий, монет и слитков, посчитали эксперты Всемирного совета по золоту (World Gold Council). В результате Россия попала в мировую пятерку стран, население которых вкладывает средства в золото.

При этом цены на золото росли в прошлом году – и продолжают ставить рекорды на этой неделе. В среду был поставлен новый рекорд в 2882 доллара за унцию. Экономисты Citi Research повысили прогноз стоимости золота на ближайшие три месяца с 2800 до 3000 долларов за унцию. Причина тому – эскалация торговой войны США и Китая с подачи Белого дома. Если с Канадой и Мексикой удалось быстро договориться и отменить пошлины, то вот с Китаем – нет. Пекин ответил контрмерами против энергетических ресурсов США.

Получается, что россияне выбрали неплохую стратегию вложения в золото? «Россияне стали больше покупать золота еще с 2022 года. Помогла сознательная политика государства, которое отменило НДС со слитков и на два года отменяло уплату НДФЛ. Эта политика налоговых льгот сработала. В итоге, я думаю, что цифра в 75,6 тонны неточная, так как невозможно подсчитать вторичный рынок золотых монет. У нас только с 1 марта этого года золотые монеты станут учитываться в системе учета оборота с драгоценными металлами (ГИИС ДМДК). Слитки уже учитываются, а ювелирке дали отсрочку. Поэтому полагаю, что цифра в 100 тонн будет более адекватной оценкой скупки россиянами золотых слитков, монет и ювелирных украшений в прошлом году. Для понимания: в 2010-х годах россияне покупали всего три-четыре тонны золота в год», – рассуждает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский.

Эксперт объясняет, что государство пошло на налоговые льготы для того, чтобы избежать оттока средств из банков. «Обычно, когда начинается какой-то кризис, народ у нас сразу бежит в банки забирать депозиты, а потом еще вкладывает эти рубли в доллары и евро, и этим валит банковскую систему. Чтобы противостоять этому явлению, которое неоднократно происходило в истории России, было принято несколько правильных решений, плоды которых мы и наблюдаем до сих пор», – говорит Вязовский.

Таким образом, удалось снизить отток капитала, не обвалить банковскую систему, а даже поддержать ее, потому что банки активно участвуют в сделках с золотом. Причем обезличенные металлические счета тоже ставят рекорды.

От роста спроса на золото выигрывает в том числе и бюджет страны.

«Золото добывается на территории России, то есть мы не зависим от импорта. В прошлом году добыли 328 тонн, и часть этого золота теперь потребляется внутри России. Это классная история, потому что государство еще и зарабатывает на этом дополнительно,

так как по всей цепочке в бюджет платятся налоги. Горнодобывающая промышленность, аффинажные заводы, банки и население. НДФЛ отменяли только на два года, и теперь его надо платить, если продаешь слиток, которым владел меньше трех лет», – говорит вице-президент «Золотой платы».

Кроме вложений в доллары и евро, есть еще один распространенный инструмент сохранения сбережений и получения прибыли – это инвестирование в недвижимость.

«Золото очень сильно выигрывает у недвижимости. Во-первых, из-за существенно более низкого порога входа. В нашу компанию приходят даже московские пенсионеры. Золотая трехграммовая монета «Георгий Победоносец» стоит 30 тыс. рублей, а чтобы купить квартиру нужно 8 млн рублей. Во-вторых, доходность у золота выше. Мы недавно проводили анализ и взяли динамику за десять лет – с 2014 по 2024 года. В Москве квадратный метр в среднем за десять лет подорожал с 200 до 270 тыс. рублей, а золото за десять лет выросло на 650%», – говорит Вязовский.

О фондовом рынке можно вообще не говорить, там речь не о доходах, а о том, как бы не потерять свое, считает эксперт.

В качестве защитного актива стала популярна и криптовалюта, которую в России легализовали в прошлом году. Теперь можно легально майнить, владеть криптовалютой, только нельзя расплачиваться ею за товары и услуги.

«Однако если не брать биткоин, который вырос сильнее золота, то большинство остальных валют – это мошеннические истории. Можно вспомнить, как раздули до больших значений трампкоин, а потом тут же обвалили, и люди потеряли миллионы в Америке на этих трампкоинах. Обычным инвесторам, особенно людям пожилого возраста, вложения в крипту неудобны и небезопасны с точки зрения мошенничества», – считает Вязовский.

Наконец, в прошлом году россияне массово понесли деньги на депозиты, объемы выросли в полтора раза. Потому что доходность банковских депозитов резко выросла до 20-23% на фоне повышения ставки Центробанком. И все же доходность депозитов в банке несравнима с доходностью золота: в 2024 году золото выросло в рублях на 44%, а в долларах – на 30%, отмечает Вязовский. При этом в 2025 году он также ждет от золота новых исторических рекордов как в долларах, так и в рублях.

«Мы еще летом давали прогноз, что золото будет стоить 3000 долларов за унцию. Мы уже вплотную подошли к этому уровню, этот уровень можно ждать к марту-апрелю. А в рублях золото подорожает к весне до 10 тыс. рублей за грамм»,

– говорит эксперт.

Трамп начал торговую войну с Китаем, который ответил повышением пошлин на американские энергоресурсы. «А тарифы – это инфляция. Когда сильно растет инфляция, золото тоже дорожает. Была статистика по США за 50 лет, где восемь лет инфляция поднималась выше пяти процентов, а для США это много, так как средняя инфляция составляет 2-3%. И в каждый этот год золото вырастало в среднем на 14,5%. Статистика однозначно говорит о том, что если раскручивается маховик инфляции, то золото будет дорожать», – заключает собеседник.

Однако ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев не разделяет оптимизма: «В прошлом году золото подорожало с 2060 до 2700 долларов, но нет никакой гарантии столь же поступательного роста в 2025 году. Поэтому вложения в золото интересны, но сегодня есть и другие варианты». По его словам, всегда актуальны интересные предложения на рынке жилой и нежилой недвижимости, плюс есть новая тенденция вложения средств в ЦФА – цифровые финансовые активы. Прогнозы показывают возможное увеличение объема рынка до 250 млрд рублей, говорит эксперт.

«Если вложения в общем диверсифицированы, то золото может не только приносить доход в случае роста цены, но и частично хеджировать риски ослабления рубля, поскольку золото торгуется в долларах США. Судя по сохраняющемуся спросу на золото со стороны ряда центробанков, потенциал роста цен сохраняется. Вряд ли цены продемонстрируют настолько же внушительный результат, как в 2024 году, однако умеренный рост выглядит весьма вероятным», – считает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев.