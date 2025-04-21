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    21 апреля 2025, 08:50 • Экономика

    Российские аграрии показали чудеса роста производительности

    Российские аграрии показали чудеса роста производительности
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Одна из проблемных точек российской экономики – это более низкая производительность труда по сравнению с западными экономиками. Однако есть одна важная отрасль в России, где нам удалось добиться рекордных успехов по этому показателю. Речь идет о сельском хозяйстве. Как российским аграриям за десять лет удалось повысить производительность труда на целых 55%?

    За последнее десятилетие безусловным лидером по росту производительности труда в России был агропромышленный комплекс (АПК): за 10 лет этот показатель вырос на 55%, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут. По данным правительства, с 2018 по 2024 год производительность труда в АПК выросла на 22%. И на этом Минсельхоз останавливаться не намерен. Перед АПК стоит задача до 2030 года, то есть за будущие пять лет, обеспечить рост производства на 25%, увеличить экспорт в полтора раза и сохранить кадры.

    Что же помогло российскому сельскому хозяйству стать лидером по темпам роста производительности труда среди всех отраслей российской экономики?

    Помогает, конечно, национальный проект «Производительность труда», который стартовал в 2018 году и благодаря своей эффективности был продлен в 2024 году. Государство оказывает также поддержку АПК в виде субсидий, льготных кредитов и инвестиций в инфраструктуру.

    «Высокие темпы развития АПК объясняются инвестициями в новую технику и технологии, обучением персонала и внедрением новых технологий. За последние годы уровень технологичности в АПК значительно возрос. Внедрение прецизионного земледелия, беспилотников и генетически модифицированных сортов культур способствует повышению урожайности и эффективности производства. Например, на горизонте последних десяти лет наблюдается значительный рост производства таких культур, как соя и зерновые, благодаря инвестициям в них и новым агротехническим решениям», – говорит Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Плеханова.

    «В первую очередь стоит отметить масштабное внедрение современных технологий. Использование высокопроизводительной техники, систем точного земледелия, автоматизированных комплексов в животноводстве и перерабатывающей промышленности позволило существенно сократить трудозатраты и повысить эффективность производства. Например, точное земледелие – это системы GPS-навигации, дроны с мультиспектральными камерами и датчики влажности почвы, которые позволяют фермерам получать точные данные о состоянии полей. Эта информация используется для оптимизации внесения удобрений, полива и обработки посевов, что приводит к повышению урожайности и снижению затрат», – говорит зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

    Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев считает, что во многом повышение производительности обеспечено именно за счет использования цифровых продуктов. По его словам,

    аграрии все чаще стали привлекать к работе беспилотные системы, которые позволяют экономить до 20% средств защиты растений и сокращать затраты на технику в четыре-пять раз. Беспилотники могут обрабатывать растения там, куда другая техника не может добраться.

    Более того, скоро дроны будут отслеживать посевы, выявлять пораженные участки и адресно применять средства защиты растений – такая система мониторинга уже близка к завершению. Это сократит пестицидную нагрузку на урожай и сэкономит траты на них. «С одним из крупных производителей гражданских БПЛА мы обсуждаем, чтобы дрон сам брал материал с поврежденного участка, делал ПЦР-анализы. Чтобы в режиме онлайн агроном получал информацию, что это за болезнь, и принимал оперативное решение», – приводит пример Оксана Лут.

    С 2024 года в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» Минприроды и Минсельхоз получат более 3,5 млрд рублей на три года.

    Цифровые продукты внедряются во все сферы АПК. Так, с 1 января 2025 года обязательным стало оснащение сельхозтехники системой ГЛОНАСС для удаленного мониторинга. При этом с каждым годом становится больше сельхозтехники, тракторов, комбайнов и опрыскивателей с автопилотом, отмечает Лут.

    Роботизированные системы в растениеводстве помогают уменьшить расходы на удобрения, средства защиты растений и топливо на целых 20%. В животноводстве тоже есть место цифровизации. Так, современными системами доения оснащена почти половина ферм. Кроме того, внедряются системы управления стадом и мониторинга состояния животных.

    Кажется, что искусственный интеллект и сельское хозяйство – два несовместимых понятия. Однако на практике это не так.

    ИИ помогает аграриям прогнозировать урожайность, выбирать нужные агротехнические решения, выстраивать маршруты работы техники.

    Кроме того, искусственный интеллект помогает предотвращать утечки загрязняющих веществ, так как гораздо раньше человека распознает даже минимальные отклонения.

    Пока есть проблема – программные продукты пока еще не всегда базируются на отечественных цифровых решениях. «Цель государства – минимизировать долю импорта в этой области, чтобы снизить возможные риски. Как показывает практика, наши цифровые решения по функционалу даже превосходят зарубежные аналоги, а стоят на порядок дешевле», – говорил Дмитрий Патрушев.

    Биотехнологии – разработка новых сортов растений с улучшенными характеристиками – также способствуют росту производства, отмечает Леонов. Например, в прошлом году были выведены новые сорта ячменя и овса, которые можно выращивать в северных регионах России. Работа над первым велась более 15 лет, а над вторым – восемь лет архангельскими учеными Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН.

    Всего, по данным Минсельхоза, российские селекционеры только в 2024 году вывели 39 новых сортов и гибридов растений, сообщила замглавы Минсельхоза Марина Афонина. Обеспеченность собственными семенами – это одна из важнейших задач сейчас. К 2030 году Россия должна выйти на уровень обеспеченности семенами в 75%.

    «Наконец, важным фактором повышения производительности труда в АПК стало развитие человеческого капитала. Это и повышение квалификации кадров, и привлечение молодых специалистов, и создание условий труда. Без подготовки кадров нового поколения, способных работать с современным оборудованием и технологиями, невозможно обеспечить эффективность АПК», – говорит Дмитрий Леонов.

    По словам Лут, для дальнейшего роста производительности труда в сельском хозяйстве необходимо продолжать работать над технологией бережливого производства, оптимизацией процессов, повышать общую технологичность отрасли.

    В среднем внедрение на производстве стандартизации работы и бережливых технологий позволяет сократить время, затрачиваемое на процессы, в два раза, снизить запасы и повысить выработку на 40%, а загрузку оборудования и персонала можно увеличить до 85%, отмечали в ФЦК. Например, Харабалинской птицефабрике за полгода внедрения бережливых технологий удалось увеличить выпуск яиц в полтора раза – с 2800 до 4100 штук на человека в смену.

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