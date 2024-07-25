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    25 июля 2024, 09:00 • Экономика

    Россия смогла себя накормить и снизить бедность

    Россия смогла себя накормить и снизить бедность
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Впервые с 2004 года доля самых бедных россиян, кому не хватает на еду, оказалась нулевой. Таковы данные Росстата. Получается, что у всех российских семей стало хватать денег на еду. Как России удалось добиться такого успеха? И почему это все-таки не означает полной победы над бедностью?

    В 2023 году впервые с 2004 года российские домохозяйства не заявили, что им не хватает денег на еду, при этом в 2023 году таких было 0,1% от семей, а 20 лет назад – 4,4%. Первые данные, раскрывавшиеся в исследовании Росстата, относятся к 2004 году.

    Снизилась доля и второй по уровню бедности категории населения – тех, кому хватает на еду, но есть трудности с покупкой одежды и оплаты ЖКУ, замечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

    В 2023 году таких домохозяйств было 11,2% против 12,9% годом ранее, тогда как 20 лет назад их доля составляла 37%, в 2012 году – 20,5%.

    Число домохозяйств, у которых есть деньги, чтобы купить все, что хотят, выросло до 3,4% с 2,7% годом ранее. Семей, у которых в 2023 году не хватало на покупку автомобиля, квартиры или дачи, стало за год на два процентных пункта больше – 36,6%.

    Доля тех, кто не мог позволить себе товары длительного пользования, уменьшилась с 49,7% до 48,7%. При этом около 0,1% российских семей затруднились с оценкой своего финансового положения.

    «В целом эта динамика говорит о снижении уровня крайней бедности в стране, что коррелирует и с данными Росстата по снижению уровня бедности в 2023 году до 8,5% с 9% в 2022 году, а 20 лет назад этот уровень достигал 17,6%»,

    – отмечает Беленькая. По ее словам, снижению бедности способствовало достижение максимальной занятости, так как уровень безработицы сейчас находится на историческом минимуме 2,6%, а также повышенный рост заплат, который связан с острым дефицитом трудовых ресурсов. В 2023 году средняя номинальная зарплата выросла на 14,6%, реальная на 8,2%. В отраслях, связанных с ВПК и импортозамещением, зарплаты росли быстрее.

    «Другими факторами сокращения крайней бедности были обеление доходов на протяжении последних 20 лет и меры социальной политики – повышение МРОТ и привязанных к нему пособий, материнского капитала, индексация пенсий неработающим пенсионерам, социальные пособия, в частности малоимущим семьям с детьми, выплаты участникам СВО и их семьям», – добавляет Беленькая. 

    Нельзя не отметить в целом рост российской экономики, который естественным образом повышал благосостояние жителей страны. «С 1989 года рост ВВП страны составил 30%, при этом основной период бедности для России наблюдался именно в 1990-е годы. Основной незащищенной группой населения с низкими доходами всегда являлись пенсионеры. С 1998 года – самой низкой точки в спаде экономики – пенсии в реальном выражении выросли в 2,7 раза, а с 2004 года – в 2,3 раза. Собственно, рост благосостояния и дал возможность удовлетворять первичные потребности населения», – говорит Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций».

    Важную роль сыграл и тот фактор, что власти России сделали продовольственную безопасность одним из важнейших приоритетов развития страны. Благодаря этому отдельные отрасли сельского хозяйства получали существенную государственную поддержку в виде льготных кредитов, субсидий и льгот для того, чтобы поднять сельское хозяйство на качественно новый уровень, когда мы сами в состоянии себя накормить. «Мало просто вырастить урожай, надо еще его доставить до потребителя, сохранив ассортимент, цены и качество.

    Практически полная продовольственная безопасность позволяет сдерживать рост цен на базовые продукты питания. По всем товарным группам, за исключением фруктов и ягод, она достигнута.

    При необходимых 60% собственного производства в настоящее время этот показатель составляет 44%. На начало 2023 года страна была обеспечена зерном на 185,5%, растительным маслом – на 221,1%, рыбой – на 153,2%, сахаром – на 103,2%, мясом – на 101,6%, молочными продуктами – на 85,7%», – отмечает Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова.

    При этом недостаточно просто обеспечить всех продуктами, необходимо было еще добиться снижения уровня расходов на покупку продуктов питания, и результат есть, добавляет она.
    По данным Росстата, доля расходов на питание в общей структуре расходов в целом по России в 2023 году сократилась с 34,5 до 33,2% (в СКФО с 46,8 до 43,1%). В некоторых субъектах выросла доля натуральных поступлений продуктов питания, при этом средний расход на одного члена домашнего хозяйства вырос до 25 988 рублей (в 2022 году – 23 067 рублей). «Чем выше эта доля, тем меньше останется на покупку дорогостоящих товаров с длительным сроком эксплуатации», – отмечает Лебединская. Важные факторы успеха, по ее словам, – это также повышение уровня занятости, уровня оплаты труда, субсидирование сельхозпроизводителей и введение экспортных заградительных пошлин.

    Российское сельское хозяйство действительно добилось впечатляющих успехов за последние 23 года. По данным Минсельхоза, объем производства сельхозпродукции в России с 2000 года вырос на 87%, объемы производства зерна и мяса удвоились, а вылов рыбы вырос на 60%. Россия смогла тем самым обеспечить себе продовольственную самодостаточность и еще и существенно нарастить экспорт – в 30 раз с 2000 года.

    В итоге Россия смогла не только накормить себя, но и стала кормить полмира. Россия занимает второе место в мире по внешним поставкам зерновых и зернобобовых культур, является экспортером номер один по пшенице и рыбе, находится на втором месте по торговле подсолнечным и рапсовым маслом, на третьем – по поставкам ячменя.

    Впрочем, стоит понимать, что бедность в России все-таки не побеждена, и речь об этом не идет. «Во-первых, данные из доклада Росстата основаны на выборочном обследовании 48 тыс. домашних хозяйств в России, и его результаты распространяются на все частные домохозяйства. Однако есть регионы, где доля людей, которым не хватает на еду, не нулевая. Например, в Кемеровской области эта доля 0,4%, во Владимирской области – 0,3%. Таким образом, утверждение о том, что в России не осталось семей, которым не хватает денег на еду, все же представляется слишком смелым обобщением», – говорит Ольга Беленькая.

    А доля тех, кому на еду хватает, но на покупку одежды и оплату ЖКУ не хватает, резко возрастает среди неработающих пенсионеров (25,7%) и в неполных семьях (19,7%), отмечает эксперт. Это, по ее словам, может отражать тот факт, что реальные зарплаты в прошлом году выросли на 8,2%, а реальная средняя пенсия – только на 3,3%.

    «Также доля домохозяйств, которым хватает средств только на еду, но уже возникают трудности с покупкой одежды и оплатой ЖКУ, в 2023 году превысила 20% в ряде регионов (Брянская, Орловская, Рязанская, Ростовская, Свердловская, Новосибирская область, Кабардино-Балкария, Приморский и Забайкальский край) и превышает 30% в Саратовской области. Это говорит о том, что бедность еще далеко не побеждена», – говорит Ольга Беленькая.

    При этом доля домохозяйств, которым хватает средств на еду и одежду, но не хватает на приобретение товаров длительного пользования, еще очень высока: почти половина опрошенных (2023 году – 48,7%), и с годами заметного снижения этой доли не происходит (2019 году – 50,3%, 2012 году – 45,1%), замечает эксперт.

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    Россия смогла себя накормить и снизить бедность

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