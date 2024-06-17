Российская промышленность почувствовала реальный оптимизм

Tекст: Дмитрий Скворцов

Действительность вновь опровергла пессимистические прогнозы западных экономистов о перспективах российской экономики. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в мае вырос до 54,4 пункта с 54,3 пункта в апреле.

Это «свидетельствует о резком улучшении состояния российского производственного сектора», сообщает агентство S&P Global. Агентство опирается на результаты опроса менеджеров по закупкам российских компаний (это и есть так называемый индекс PMI, ежемесячно составляемый для всех ведущих экономик).



В марте активность в производственном секторе России и вовсе росла самыми быстрыми темпами почти за 18 лет. При этом, как показали результаты опроса S&P, тогда впервые с октября 2023 года было зафиксировано значимое увеличение экспортных заказов. То есть Россия наращивает не только поставки за рубеж энергоресурсов и продовольствия, но и увеличивает промышленный экспорт.



Эти данные подтверждает и Росстат. Согласно опубликованной в конце мая статистике, в России в январе – апреле 2024 года объем промышленного производства увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.



Признавая устойчивость российской экономики перед санкциями, международные эксперты пророчили России промышленный спад. «В среднесрочной перспективе российской экономике будет мешать уход транснациональных корпораций, потеря человеческого капитала, ее отключение от мировых финансовых рынков, – говорила в августе 2023 года пресс-секретарь МВФ Джули Козак. – И поэтому мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе объем производства в России будет на 7% ниже довоенного прогноза».



Однако уже 2023 год показал рост российской экономики на 3,6%. Причем значительная часть этого роста была обеспечена именно промышленностью. В последнем квартале 2023 года загрузка мощностей выросла до 81% (очень высокие показатели по западным меркам).



В 2024 году рост экономики в России продолжился. В I квартале 2024 года ВВП России увеличился на 5,4% по сравнению с I кварталом 2023 года. Растет и промышленность.

«Вопреки недружественным действиям, отечественная промышленность динамично развивается, – указывает глава правительства Михаил Мишустин. – В первую очередь за счет обработки, в апреле мы фиксируем рост более 8%. Главным драйвером не первый месяц остается и машиностроение, в том же месяце выпуск увеличился на 30%, если говорить о сегментах, то, например, создание компьютерного и электронного оборудования расширилось уже на 44%».

И это данные только по самым крупным разделам экономической статистики. Усилия по импортозамещению и укреплению технологического суверенитета привели к появлению в России новых производств – например, комплектующих к технике, расходных материалов к использующемуся импортному оборудованию и т. д. Все эти производства вносят свой вклад в общий рост.





Особенно показательна ситуация в наиболее промышленно развитых регионах, например, в столице. «В Москве такого не было никогда, чтобы объем обрабатывающего промышленного производства рос в год по 18%, и это не только ОПК, это всё: фармацевтика, машиностроение, практически все ключевые сектора», – говорит мэр столицы Сергей Собянин. Причем, по его словам, «вся страна демонстрирует рост достаточно серьезный».



Западные аналитики (и часть российских либеральных экономистов) интерпретировали эти данные как краткосрочный всплеск, вызванный ростом оборонных заказов, ставя под сомнение перспективы промышленного роста.



Но практики бизнеса – руководители и ведущие менеджеры компаний (на основе опроса которых и составляется индекс) – настроены более оптимистично. Этот настрой отражает упомянутый выше индекс деловой активности (PMI).

В чем причины оптимизма и почему российская промышленность растет столь быстрыми темпами? Имеет место сочетание сразу нескольких ключевых факторов, стимулирующих промышленный и экономический рост в целом. Конечно, имеет значение рост госрасходов на закупки промышленной продукции, в том числе и военной. Кроме того, заметен рост инвестиций в создание новых производств и развитие существующих. Налицо также рост несырьевого экспорта и рост расходов населения (которое сочетается с ростом сбережений, что обеспечивает долгосрочный характер этого спроса).

Иначе говоря, население поддерживает спрос на отечественную промышленную продукцию.

«Сейчас на ПМЭФ шла дискуссия о том, как наполнить рынок товарами. Можно за счет импорта – но тогда получится, что мы будем работать на импорт. Нам это не надо. Развитие отечественной промышленности, производство потребительских товаров отвечает этому запросу со стороны населения», – пояснил газете ВЗГЛЯД директор Института социальных экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.



В свою очередь, экспорт (в том числе несырьевой) поддерживает положительный торговый баланс. Россия располагает значительными финансами для закупок за границей тех комплектующих, что еще не подверглись импортозамещению, и средств производства: станков и оборудования для новых отечественных заводов. Только за январь – апрель положительное сальдо торгового баланса выросло на 18,8%, до 50,5 млрд долларов.



Сбалансированность торгового баланса достигается во многом за счет восстановления несырьевого экспорта. Это уменьшает зависимость России от мировых цен на углеводороды.



Более того, диверсификация экспорта укрепляет внешнеэкономическое влияние России. Экспорт технически сложной продукции (а в российском экспорте ширпотреб занимает незначительную долю) укрепляет связи со странами-импортерами, в которые отправляются наши специалисты: наладчики оборудования, конструкторы, рабочие. К нам приезжают на обучение те, кто будет эксплуатировать нашу технику. То есть экспорт не только является способом зарабатывания валюты, но и становится инструментом мягкой силы.



Яркий пример – атомная энергетика. Россия не только строит реакторы, но и обучает специалистов и зачастую создает новые отрасли в экономике страны-заказчика, помогает появлению там высококвалифицированных научных и технических кадров.

Тенденции расширения несырьевого экспорта только начинают свое развитие. Поэтому отечественный бизнес в целом испытывает уверенность относительно продления благоприятной конъюнктуры.



Впрочем, в продолжении экономического роста в России уверен не только отечественный бизнес – так думают и все еще действующие на российском рынке иностранные предприниматели. Как оказалось, многие из них не покинули Россию. Это показал недавний доклад Венского института международных экономических исследований. В документе говорится, что «только 9,5% иностранных компаний полностью ушли из России». А многие корпорации, заявившие о начале процесса избавления от российских активов, или объявили об изменении своего решения, или, не афишируя, под разговоры о будущем уходе продолжают расширять свою деятельность в России. В том числе в области промышленного производства.