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    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему конфликт Ирана и Израиля – экзистенциальный

    Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий

    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

    9 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Танцуй, молись, не люби

    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

    15 комментариев
    19 июня 2025, 10:07 • Новости дня

    Нетаньяху пообещал ответить Ирану на ракетный удар по больнице

    Нетаньяху пообещал ответить Ирану за атаки по гражданскому населению

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля пообещал, что Тегеран понесет ответственность за пуски ракет по гражданским объектам страны, и удару по больнице «Сорока».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Иран ответит за ракетные пуски по гражданскому населению, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что Иран выпустил ракеты по больнице «Сорока» в Беэр-Шеве и по гражданскому населению в центральной части Израиля.

    «Мы взыщем полную цену с тиранов в Тегеране», – написал Нетаньяху в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В результате обстрела пострадали более 30 человек, сообщает служба скорой помощи Израиля.

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    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Ранее утром в четверг Иран выпустил около 20 ракет в сторону Израиля.

    Ракетный удар, нанесенный Ираном, привел к повреждению больницы «Сорока» в Беэр-Шеве.

    Накануне израильские ВВС провели за день три волны ударов по Ирану.

    18 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп озвучил ультимативное требование к Тегерану, подчеркнув, что главным условием является полная капитуляция со стороны иранских властей.

    Президент США сообщил, что озвучил Тегерану «последний ультиматум», передает РИА «Новости». В качестве основного условия решения конфликта он назвал безоговорочную капитуляцию иранской стороны. «Все просто – Тегеран должен сдаться», – заявил американский лидер.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать.

    Издание Washington Post писало, что Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    18 июня 2025, 14:08 • Новости дня
    Лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом»
    Лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом»
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил о тяжелых последствиях для США, если Вашингтон решит поддержать Израиль в конфликте против Исламской республики.

    В обращении к народу Хаменеи отметил, что «мудрые люди, знающие Иран, его народ и его историю, никогда не будут говорить с этой страной на языке угроз, так как иранский народ никогда не сдается», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Американцы должны знать, что Америка в результате любого военного вмешательства, несомненно, понесет непоправимый ущерб».

    Пресс-служба Хаменеи добавила, что это заявление стало ответом на «нелепые высказывания» президента США Дональда Трампа, который ранее требовал от Тегерана «немедленной капитуляции».

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем рискуют президент Дональд Трамп и все Соединенные Штаты в случае вмешательства в конфликта Израиля и Ирана.

    Издание Washington Post сообщало, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    19 июня 2025, 00:40 • Новости дня
    Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана

    Путин отметил консолидацию иранского общества на фоне атак Израиля

    Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сообщил, что лично находится «в контакте» и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и с американским лидером Дональдом Трампом в связи с конфликтом Израиля и Ирана.

    В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума Путин подчеркнул, что в вопросе урегулирования конфликта между Ираном и Израилем Россия никому не навязывает свое представление о мирном решении. «Мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля», – сказал он.

    Президент России считает «правильным всем вместе» заняться разработкой путей завершения боевых действия и «найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом», передает РИА «Новости».

    По его словам, нужно «обеспечить как интересы Ирана», включая «мирную атомную деятельность», так и «интересы Израиля, с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства». «В целом, такое решение может быть найдено», – заявил он. Свои «варианты» Россия представила «и США, и Израилю, и Ирану».

    Путин сказал, что российская сторона могла бы работать с Ираном в сфере атомной энергетики, соответствующие обсуждения велись. Москва направила «сигналы иранским друзьям».

    Путин, признавая «сложность внутриполитических процессов» в Иране, подчеркнул, что иранское общество демонстрирует «консолидацию вокруг политического руководства».

    Также президент подчеркнул, что подземные заводы Ирана «существуют, ничего с ними не произошло».

    Путин отметил, что в договоре России и Ирана о стратегическом партнерстве «нет статей, связанных с оборонной сферой», передает ТАСС.

    Напомним, Путин сообщил, что Россия и Израиль достигли договоренностей о безопасности российских специалистов на площадке АЭС «Бушер» в Иране. Он также указал, что Иран не обращался к России за поддержкой в связи с обострением конфликта с Израилем.

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    18 июня 2025, 12:56 • Новости дня
    Дробницкий: Вопрос ударов по Ирану расколол Белый дом

    Американист Дробницкий: Хаос в Белом доме усиливает нервозность на Ближнем Востоке

    Дробницкий: Вопрос ударов по Ирану расколол Белый дом
    @ Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне обсуждения возможного вступления США в ирано-израильский конфликт в Вашингтоне проявилось два лагеря. Первый хочет падения режима в Исламской республике, а второй выступает против отправки американцев воевать за рубежом. Дональд Трамп в этой ситуации колеблется, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США заявили о решающих 24-48 часах в конфликте с Ираном.

    «Та разношерстная команда, которую собрал Дональд Трамп, работала нормально, пока была объединена общей целью сокрушить американский истеблишмент. Да, администрация действовала довольно хаотично, но все же сообща. Нынешняя ситуация с конфликтом на Ближнем Востоке ввергла ее в хаос: все друг другом недовольны, невозможно выработать единое решение», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, в Вашингтоне проявилось два лагеря: с одной стороны, республиканские «ястребы» и неоконсерваторы, а с другой – MAGA-крыло (Make America Great Again – Сделаем Америку снова великой). «Первые считают, что они близки к своей многолетней цели – к уничтожению режима в Иране. Этот стан изо всех сил тянет Штаты в ирано-израильский конфликт. Им вторит правительство Израиля», – уточнил собеседник.

    Представители MAGA-крыла заняли противоположную позицию, продолжил эксперт. Они напоминают о предвыборном обещании Трампа не отправлять американцев воевать за рубежом. «Сейчас трамписты недовольны курсом лидера», – указал Дробницкий.

    Глава Белого дома в такой ситуации постоянно дрейфует: сейчас он находится в крайне ястребиной позиции, о чем свидетельствуют его недавние посты с угрозами Тегерану и призывами к стране капитулировать. «Но президент США легко меняет свою риторику», – напомнил аналитик. Не исключено, что через какое-то время Трамп сгладит свои жесткие заявления.

    «Однако непоследовательность действий и отсутствие четкой позиции официального Вашингтона создает ощущение жуткой нервозности и неопределенности. Возможно, американский лидер, что называется, валяет дурака на публику, а на деле – у него все под контролем. Но такая версия становится все более фантастичной», – отметил собеседник.

    «Возникает целый ряд вопросов: что задействовано для оборонительной помощи Израилю? Какие конкретно силы развернуты на Ближнем Востоке? В условиях отсутствия ясности в руководстве США, как будет оцениваться, подверглись ли опасности американские базы и персонал?» – добавил политолог.

    Происходящее эксперт назвал «серьезным кризисом» американской политики. Предсказать, что будет дальше и какие шаги предпримет Белый дом – крайне сложно. «Сегодня американцы скажут одно, завтра – другое, а потом еще Трамп что-то напишет в своей соцсети. Ситуация на Ближнем Востоке нервозная, а неопределенность в Вашингтоне лишь усиливает это», – пояснил Дробницкий.

    Он обратил внимание на тот факт, что в прошедшем совещании не принимала участия директор национальной разведки Тулси Габбард. «Заявляется, что она якобы проходит переподготовку по военной специальности. Версия звучит странно. Это не очень хороший знак. Мне кажется, что неоконсерваторы «играют» Трампом, причем покруче чем Джорджем Бушем – младшим», – считает аналитик.

    По его оценкам, если США вступят в войну против Ирана, то все надежды на способность Трампа что-то изменить в американской политике рухнут. «В самих Штатах это приведет к тому, что нынешний президент будет лишь номинально возглавлять страну», – заключил Дробницкий.

    Ранее президент США Дональд Трамп провел совещание Совета нацбезопасности по теме Ирана. Встреча продолжалась более часа. По информации The Wall Street Journal, по ее итогам не было принято решения об ударах по Исламской республике. Более того, как отмечает CBS со ссылкой на источники, среди ближайших советников главы Белого дома «нет полного согласия относительно того, как действовать дальше».

    Американские чиновники считают, что за следующие 24–48 часов может быть принято решение о присоединении Вашингтона к военной операции Израиля, сообщает ABC News. По истечении этого срока станет понятно, возможно ли урегулировать конфликт с Ираном дипломатическими методами, или Трамп прибегнет к военным действиям.

    Перед началом совещания Совета нацбезопасности американский лидер опубликовал в Truth Social серию постов, в которых назвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи «легкой мишенью» и потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции. Вместе с тем в Штатах считают возможным возобновление диалога с Ираном о ядерной программе.

    США и Иран успели провести пять раундов переговоров, а шестой, который был намечен на 15 июня, оказался сорван в связи с атакой Израиля. ЦАХАЛ начал операцию «Восстающий лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Исламской республики. Взаимные атаки продолжаются шестой день.

    Израиль не исключает сценария, при котором может быть предпринята попытка устранения Хаменеи, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реальна такая угроза и к чему приведет ее исполнение.

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    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    18 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    МАГАТЭ зафиксировало превышение радиационного фона на объекте в Натанзе
    МАГАТЭ зафиксировало превышение радиационного фона на объекте в Натанзе
    @ Lucas Bauml/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории иранского атомного объекта в Натанзе выявлено небольшое радиоактивное загрязнение, при этом непосредственная опасность для жителей и экологии отсутствует, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    В интервью телеканалу Bloomberg TV Гросси заявил, что превышение радиоактивного фона было зафиксировано внутри защитного периметра на иранском атомном объекте в Натанзе, передает ТАСС.

    Глава МАГАТЭ отметил: «В Натанзе, на том объекте, который получил больше всего урона, произошло небольшое радиоактивное загрязнение внутри периметра объекта. Непосредственного вреда населению нет».

    Ранее Гросси заявил, что самым пострадавшим от израильских атак ядерным объектом на иранской территории стал объект в городе Натанзе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что конфликт между Ираном и Израилем ведет не только к эскалации, но и к угрозе всему региону и миру, так как удары наносятся по мирным атомным или ядерным объектам.

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    19 июня 2025, 05:22 • Новости дня
    Стало известно о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни

    Bloomberg заявило о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни

    Стало известно о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские высокопоставленные чиновники готовятся к возможному удару США по Ирану в выходные, сообщило Bloomberg.

    Высшее руководство ряда федеральных агентств США также начало подготовку к возможной атаке на Иран, которая может произойти 21-22 июня. Однако, как пишет Bloomberg, эти планы могут измениться, передает ТАСС.

    Wall Street Journal заявила, что президент США Дональд Трамп во вторник одобрил план нападения на Иран, но не отдал окончательного приказа, «чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы», передает РИА «Новости».

    CNBC со ссылкой на источник сообщает, что Трамп рассмотрел различные сценарии и по-прежнему допускает все возможные варианты, не исключая военную операцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    18 июня 2025, 11:36 • Новости дня
    WP: Трамп обсуждает возможность удара по Ирану на фоне эскалации ситуации

    Washington Post: Трамп обсуждает возможность удара по Ирану на фоне эскалации ситуации

    WP: Трамп обсуждает возможность удара по Ирану на фоне эскалации ситуации
    @ Samuel Corum /Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта, пишет Washington Post.

    Трамп провел совещание с советниками, а затем связался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после обсуждения ситуации в Овальном кабинете, передает Washington Post.

    В своих заявлениях Трамп отмечает, что Соединенные Штаты обладают «полным и абсолютным контролем над небом Ирана» и отмечает, что иранская ПВО не может сравниться с американским вооружением. Он также потребовал «безоговорочной капитуляции» Ирана, не пояснив, что именно имеется в виду.

    По данным издания, Вашингтон подчеркивал, что наращивает военное присутствие в регионе исключительно в оборонительных целях.

    Американские военные, по словам командующего генерала Майкла Куриллы, представили президенту широкий спектр вариантов – от дипломатии до применения силы. Курилла сообщил Конгрессу, что сейчас для США открывается «стратегическое окно возможностей» для защиты национальных интересов и недопущения появления ядерного оружия у Ирана.

    Военные эксперты отмечают, что для возможных атак на иранские подземные ядерные центры, в частности Фордо, могут понадобиться тяжелые авиабомбы GBU-57, сбрасываемые со стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit. Согласно публикации, часть американской авиации перебазирована на остров Диего-Гарсия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах. Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    NYT сообщило, что самый укрепленный ядерный объект Ирана находится глубоко под землей, только Военно-воздушные силы США располагают 13-тонной авиабомбой, способной поразить этот объект.

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    18 июня 2025, 12:51 • Новости дня
    Захарова назвала слова Мерца о конфликте Ирана и Израиля самой страшной фразой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца о конфликте на Ближнем Востоке самой страшной фразой, которую она когда-либо слышала.

    В сообщении в своем Telegram-канале она привела слова Мерца о конфликте на Ближнем Востоке: «Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас».

    Захарова в ответ написала: «Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить».

    Дипломат также напомнила о нацистском прошлом семьи Мерца. По ее словам, дед политика, Йозеф Пауль Совиньи, был бургомистром Брилона в годы Третьего рейха, называл улицы в честь Гитлера и Геббельса, состоял в НСДАП и резерве штурмовых отрядов. Отец Мерца, Иоахим Мерц, воевал против Красной армии в составе вермахта.

    Ранее канцлер Германии выразил сомнения в способности России сыграть посредническую роль в конфликте между Израилем и Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия предпринимает усилия для дипломатии между Ираном и Израилем.

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    18 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    ФИФА начала рассматривать возможность санкций против футбольной лиги Израиля
    ФИФА начала рассматривать возможность санкций против футбольной лиги Израиля
    @ Daniela Porcelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Футбольные власти изучают вопрос о санкциях после боевых действий Израиля против Ирана, что может затронуть иностранных игроков местных клубов.

    Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает меры наказания для футбольной лиги Израиля из-за открытых боевых действий против Ирана, передает One. По информации издания, организация рассматривает возможность разрешить легионерам, выступающим за израильские клубы, без выплаты компенсации приостанавливать свои контракты. Такой шаг может быть принят для обеспечения безопасности иностранных спортсменов.

    В 2022 году аналогичное решение уже принималось в отношении российских клубов после обострения конфликта на Украине, когда международная федерация позволила легионерам разрывать контракты без компенсации. Тогда же российские команды отстранили от участия в международных турнирах. Пока Израиль не подвергался подобному отстранению, и его клубы продолжают выступать в европейских соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Европарламента от Испании, Ирландии и Германии призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля и израильские клубы от участия в футбольных турнирах. Советник РФС Алексей Сорокин обвинил международные спортивные организации в двойных стандартах, приводя в пример различия в санкциях против России и Израиля. Президент УЕФА Александер Чеферин уклонился от прямого ответа о причинах разницы в санкциях, акцентировав внимание на позициях России и Израиля в рейтинге футбольных команд.

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    18 июня 2025, 14:58 • Новости дня
    Хаменеи заявил о планах новых ударов по Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна готовит новые удары против Израиля.

    Он подчеркнул, что ответная атака Ирана уже ослабила израильскую сторону и стала суровым наказанием для противника, передает ТАСС.

    Хаменеи добавил: «Сионистский враг должен быть наказан и уже получает наказание. [Удар] возмездия, который иранский народ и вооруженные силы нанесли по этому злому врагу, наносят в настоящее время и планируют нанести в будущем, – суровое наказание, которое ослабило его».

    Он также заявил, что Исламская республика выйдет победителем из противостояния с Израилем, выразив уверенность, что «Всевышний непременно дарует победу иранскому народу, истине и правде». Такое заявление прозвучало в официальном обращении к нации и было распространено его пресс-службой.

    В среду пресс-служба верховного лидера Ирана анонсировала обращение Али Хаменеи к нации. В послании Хаменеи предупредил о тяжелых последствиях для США, если Вашингтон решит поддержать Израиль в конфликте против Исламской республики.

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    18 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Трамп заявил, что обсудил с Путиным посредничество по Ирану и Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность посредничества в урегулировании ситуации на Украине и диалоге с Ираном.

    По словам Трампа, разговор произошел накануне, передает ТАСС. В ходе беседы российский лидер предложил США свою помощь как посредника для налаживания диалога с Тегераном. Трамп подтвердил журналистам, что Путин действительно выступил с подобной инициативой.

    «Я с ним вчера беседовал. Он действительно предложил посредническую помощь с Ираном», – заявил Трамп в Белом доме. Американский президент также подчеркнул, что призвал Путина уделить первоочередное внимание посредничеству в отношениях между Россией и Украиной.

    Трамп добавил, что предложил сначала рассмотреть возможность посредничества по вопросам России и Украины, а затем уже возвращаться к ситуации вокруг Ирана, если это потребуется.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность участия президента России Владимира Путина в качестве посредника для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.

    Кремль ранее сообщил о готовности России выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложил свои услуги для урегулирования конфликта.

    Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.


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    18 июня 2025, 13:49 • Новости дня
    Анонсировано обращение Хаменеи к иранской нации

    Верховный лидер Хаменеи подготовил обращение к гражданам Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-служба объявила о скором выступлении Али Хаменеи с видеообращением, которое будет опубликовано в ближайшие минуты.

    Пресс-служба верховного лидера Ирана объявила о предстоящем обращении Али Хаменеи к гражданам, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что видеообращение верховного лидера будет опубликовано в ближайшие минуты. Подробности содержания обращения и его тематика пока не раскрываются.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    Как писала газета ВЗГЛЯД, высшее военное командование Ирана обратилось к жителям Израиля с настойчивым советом покинуть Тель-Авив и Хайфу для собственной безопасности.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил возможность попытки ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать.

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    18 июня 2025, 14:04 • Новости дня
    Нарышкин назвал ситуацию между Ираном и Израилем критической

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация между Ираном и Израилем сейчас критическая, Россия поддерживает контакты с разведслужбами обеих стран, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    Директор СВР России Сергей Нарышкин охарактеризовал нынешнюю ситуацию между Ираном и Израилем как критическую, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия поддерживает связи с представителями разведывательных служб обеих стран для обсуждения текущей ситуации. Нарышкин подчеркнул, что Москва находится в постоянном контакте с соответствующими структурами и Тегерана, и Тель-Авива.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что удары по иранским ядерным объектам могут привести к катастрофе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что конфликт между Ираном и Израилем ведет к эскалации и представляет угрозу всему региону и миру.

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    19 июня 2025, 09:09 • Новости дня
    Иран объяснил повреждение больницы «Сорока» на юге Израиля при ракетном ударе

    Tекст: Александра Юдина

    Военная инфраструктура Израиля подверглась точному ракетному удару Ирана, в результате которого были поражены ключевые объекты в Гав-Яме на юге Израиля, сообщает агентство IRNA. Там отметили, что разведывательный центр расположен рядом с больницей «Сорока» в Беэр-Шеве, которая подверглась воздействию взрывной волны.

    Штаб киберкомандования армии Израиля – корпус C4I – и разведывательный центр израильских военных в Гав-Яме стали целью ракетных ударов Ирана, передает РИА «Новости».

    Агентство отметило, что в этих подразделениях находились тысячи военнослужащих, отвечающих за обработку разведданных и проведение киберопераций.

    Разведывательный центр расположен рядом с больницей «Сорока» в Беэр-Шеве на юге Израиля. IRNA уточнило, что медицинское учреждение подверглось воздействию взрывной волны, однако серьезных повреждений не получило, а по военной инфраструктуре был нанесен точный удар.

    Между тем сообщается, что в результате обстрела более 30 человек пострадали и были направлены в больницы. Среди раненых два человека находятся в тяжелом состоянии, остальные получили легкие осколочные травмы. Служба скорой помощи Израиля сообщила, что дополнительные бригады оказывают помощь пострадавшим в других местах.

    Утром в четверг Иран выпустил около 20 ракет в сторону Израиля. Ракетный удар, нанесенный Ираном, привел к повреждению больницы «Сорока» в Беэр-Шеве.

    Израиль на прошлой неделе начал наносить ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.

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    18 июня 2025, 14:15 • Новости дня
    ЕС обсудил отмену безвиза для граждан Израиля

    Tекст: Евгения Караваева

    Евросоюз может внести Израиль в перечень стран, для которых отменят краткосрочные безвизовые поездки из-за обвинений в нарушении международного права.

    Евросоюз может отменить краткосрочный безвизовый режим для граждан Израиля, передает ТАСС, ссылаясь на телеканал Euronews и источники в Европарламенте.

    Причиной возможной отмены названы обвинения ООН в адрес Израиля по поводу военных преступлений и преступлений против человечности в секторе Газа. Нововведения, согласованные во вторник в законодательном органе ЕС, предусматривают возможность заморозки безвизового режима для стран, нарушающих Устав ООН, права человека, международные нормы гуманитарного права или не выполняющих решения международных судов.

    По словам собеседников Euronews, инициативу пересмотреть правила выдвинули несколько политических групп, имевших в виду именно действия Израиля. Однако, как отметил член Европарламента Матьяж Немец, новый инструмент не направлен против какой-либо конкретной страны.

    В настоящее время граждане 61 страны, включая Израиль, могут пребывать в Шенгенской зоне без визы до 90 дней в течение 180 дней. Еврокомиссия может приостановить безвизовый режим на год, решение требует одобрения стран-членов ЕС и может быть продлено по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал западные страны за требование завершить операцию в Газе и назвал это угрозой усиления терроризма. Известные представители британской культуры потребовали от премьер-министра прекратить поставки оружия Израилю и содействовать перемирию в Газе. Генассамблея ООН приняла резолюцию, возлагающую ответственность на Израиль за ситуацию в секторе Газа.

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