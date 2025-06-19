Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная. Если ортодоксальные евреи ждут своего мессию как мирового царя, то для мусульман, как, кстати, и для христиан – это лжемессия, Даджаль, Антихрист – последний искуситель перед Концом света.0 комментариев
Больница «Сорока» в Израиле пострадала от удара Ирана
Ракетный удар, нанесенный Ираном, привел к повреждению больницы «Сорока» в Беэр-Шеве, сообщает армейское радио «Галей ЦАХАЛ».
Одна из иранских ракет попала в больницу «Сорока» в городе Беэр-Шева на юге Израиля, передает РИА «Новости».
В сообщении радиостанции отмечается, что также зафиксированы прямые попадания ракет в Тель-Авиве и Холоне, однако данных о пострадавших пока нет.
Радиостанция уточнила, что ракетный удар причинил значительный ущерб, и населению рекомендовано воздержаться от посещения больницы «Сорока» до дальнейших указаний.
Израильская газета Maariv передала, что пресс-секретарь больницы сообщила о проведении оценки объема ущерба и призвала граждан не приближаться к зданию медучреждения.
Утром в четверг Иран выпустил около 20 ракет в сторону Израиля. Накануне израильские ВВС провели за день три волны ударов по Ирану.
Израиль на прошлой неделе начал наносить ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.