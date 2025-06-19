Больница «Сорока» в Израиле пострадала от удара Ирана

Tекст: Александра Юдина

Одна из иранских ракет попала в больницу «Сорока» в городе Беэр-Шева на юге Израиля, передает РИА «Новости».

В сообщении радиостанции отмечается, что также зафиксированы прямые попадания ракет в Тель-Авиве и Холоне, однако данных о пострадавших пока нет.

Радиостанция уточнила, что ракетный удар причинил значительный ущерб, и населению рекомендовано воздержаться от посещения больницы «Сорока» до дальнейших указаний.

Израильская газета Maariv передала, что пресс-секретарь больницы сообщила о проведении оценки объема ущерба и призвала граждан не приближаться к зданию медучреждения.

Утром в четверг Иран выпустил около 20 ракет в сторону Израиля. Накануне израильские ВВС провели за день три волны ударов по Ирану.

Израиль на прошлой неделе начал наносить ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.