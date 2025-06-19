В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.9 комментариев
Иран выпустил около 20 ракет в сторону Израиля
Из Ирана были выпущены порядка 20 ракет в сторону Израиля, сообщает израильский телеканал N12.
Местные жители отмечали многочисленные взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги в Тель-Авиве и других районах страны, передает ТАСС.
По информации агентства Reuters со ссылкой на очевидцев, взрывы также были слышны в Иерусалиме.
По состоянию на момент публикации о возможных разрушениях или пострадавших не сообщалось.
Накануне израильские ВВС провели за день три волны ударов по Ирану. Израиль на прошлой неделе начал наносить ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.