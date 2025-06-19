Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.2 комментария
Песков признался, что взял бы парочку «Лабубу» со своим лицом
На Петербургском международном экономическом форуме представили коллекционные игрушки «Лабубу» с лицами известных политиков, включая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которые он хотел бы подарить своим дочкам.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что не прочь получить несколько игрушек «Лабубу» с собственным лицом, чтобы подарить своим дочкам, сообщает ТАСС.
«Если мне организаторы оставят несколько, я бы взял. Для двух дочек как минимум», – отметил Песков на Петербургском международном экономическом форуме.
На ПМЭФ появились куклы «Лабубу» с лицами ряда известных российских политиков, в том числе самого Пескова, зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева и главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. «Лабубу» – пушистые куклы с длинными ушами, созданные дизайнером и писателем Луном Цзяшэном из Гонконга.
Персонаж стал популярен после старта серии рассказов The Monsters, вдохновленных скандинавской мифологией. С 2019 года компания Pop Mart выпускает коллекционные игрушки «Лабубу», их существует более 300 вариантов. Игрушки стали объектами коллекционирования, а коробки с ними часто делают «закрытыми», чтобы покупка оставалась сюрпризом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, плюшевая игрушка, созданная китайской компанией Pop Mart, приобрела огромную популярность среди молодежи по всему миру и вызвала ажиотаж и драки в магазинах Британии.
Роскачество начало закупать игрушки «Лабубу» для анализа их состава и выявления потенциально вредных материалов.