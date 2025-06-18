На ПМЭФ начали продажу «Лабубу» с лицами Лаврова и Набиуллиной

На ПМЭФ показали «Лабубу» с лицами Лаврова, Пескова и Набиуллиной

Tекст: Евгения Караваева

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представлены игрушки «Лабубу» с лицами российских первых лиц, сообщает Газета.ru. Как уточняет телеканал RTVI, на форуме показали фигурки «Лабубу» с изображениями Эльвиры Набиуллиной, Дмитрия Пескова, Сергея Лаврова и Дмитрия Медведева.

«Лабубу» – это популярная коллекционная игрушка в виде зубастого монстрика, созданная гонконгским дизайнером Касингом Лунгом и выпускаемая брендом Popmart. В последние годы «Лабубу» приобрел широкую популярность по всему миру, а на российском рынке цены на фигурки значительно превышают азиатские.

В Москве новейшие брелоки «Лабубу» стоят до 20 тыс. рублей, что в 13 раз дороже официальной стоимости в Азии, где их можно приобрести за 1,5 тыс. рублей. В интернет-магазинах и у коллекционеров цены варьируются от 4,5 до 6,3 тыс. рублей – это тоже выше, чем в Азии.

Даже крупные фигурки за рубежом стоят дешевле: например, куклу высотой 40 сантиметров в Азии можно купить за 6,6 тыс. рублей, тогда как в Москве похожие экземпляры продают почти за 35 тыс. рублей. Самый дорогой «Лабубу» был продан на аукционе за рекордные почти 12 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские компании «Глобал трейд» и Natura Siberica подают заявки на регистрацию бренда Labubu для косметики, одежды, тканей и бытовых товаров. Роскачество начало закупать популярные игрушки «Лабубу» для анализа их состава и поиска потенциально вредных материалов.