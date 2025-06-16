Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.0 комментариев
NYT: Уродливая плюшевая игрушка стала эффективным оружием Китая для завоевания мира
Плюшевая игрушка Лабубу (Labubu) с кроличьими ушами и зубастой улыбкой, произведенная китайской компанией Pop Mart, стремительно завоевала популярность среди молодежи по всему миру, вызвав ажиотаж и драки в магазинах Британии, пишет The New York Times.
Плюшевая игрушка Лабубу стала новым символом китайской поп-культуры, передает The New York Times. За последние месяцы Лабубу появилась у таких знаменитостей, как Рианна и Дэвид Бекхэм, а в Британии из-за игрушки даже возникали драки между покупателями. В Лос-Анджелесе фанаты устраивали ночные дежурства в магазинах в ожидании поступления фигурки. Поездки в Китай все чаще планируют, чтобы приобрести редкую игрушку.
Стоимость Лабубу на вторичном рынке достигает сотен долларов, тогда как изначально она стоила около 30 долларов.
Китайские СМИ называют игрушку важным достижением страны в продвижении собственной поп-культуры за рубежом. Популярность Лабубу сопровождается ростом интереса к другим китайским товарам: видеоиграм, электромобилям BYD и технологиям, включая искусственный интеллект DeepSeek.
Опросы показывают улучшение отношения к Китаю во многих странах, в том числе среди молодежи США. Исследование Morning Consult отмечает, что впервые глобальный имидж Китая опередил американский, причем это связано не только с популярностью китайских товаров, но и с падением симпатий к США. Эксперты считают, что успехи китайской поп-культуры за рубежом связаны с гибкостью молодых предпринимателей, а не только с государственной политикой.
Внутри Китая Лабубу уже стал культовой вещью, а случаи контрабанды игрушек из-за рубежа участились. В то же время часть поклонников Лабубу за границей не всегда связывает игрушку с Китаем или даже не догадывается о ее происхождении.
Издание отмечает что китайские бренды продолжают сотрудничество с мировыми гигантами, в том числе с Disney и Marvel.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские компании «Глобал трейд» и Natura Siberica подали заявку на регистрацию бренда Labubu для косметики, одежды, тканей и бытовых товаров.
Ранее сотрудники Федеральной таможенной службы задержали в аэропорту Иркутска россиянина с 282 упаковками игрушек Labubu, прибывшими из Пекина.
Между тем в Госдуме призвали не принимать поспешных решений по запрету игрушек Labubu.