NYT: Уродливая плюшевая игрушка стала эффективным оружием Китая для завоевания мира

Плюшевая игрушка Лабубу стала новым символом китайской поп-культуры, передает The New York Times. За последние месяцы Лабубу появилась у таких знаменитостей, как Рианна и Дэвид Бекхэм, а в Британии из-за игрушки даже возникали драки между покупателями. В Лос-Анджелесе фанаты устраивали ночные дежурства в магазинах в ожидании поступления фигурки. Поездки в Китай все чаще планируют, чтобы приобрести редкую игрушку.

Китайские СМИ называют игрушку важным достижением страны в продвижении собственной поп-культуры за рубежом. Популярность Лабубу сопровождается ростом интереса к другим китайским товарам: видеоиграм, электромобилям BYD и технологиям, включая искусственный интеллект DeepSeek.

Стоимость Лабубу на вторичном рынке достигает сотен долларов, тогда как изначально она стоила около 30 долларов.

Опросы показывают улучшение отношения к Китаю во многих странах, в том числе среди молодежи США. Исследование Morning Consult отмечает, что впервые глобальный имидж Китая опередил американский, причем это связано не только с популярностью китайских товаров, но и с падением симпатий к США. Эксперты считают, что успехи китайской поп-культуры за рубежом связаны с гибкостью молодых предпринимателей, а не только с государственной политикой.

Внутри Китая Лабубу уже стал культовой вещью, а случаи контрабанды игрушек из-за рубежа участились. В то же время часть поклонников Лабубу за границей не всегда связывает игрушку с Китаем или даже не догадывается о ее происхождении.

Издание отмечает что китайские бренды продолжают сотрудничество с мировыми гигантами, в том числе с Disney и Marvel.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские компании «Глобал трейд» и Natura Siberica подали заявку на регистрацию бренда Labubu для косметики, одежды, тканей и бытовых товаров.

Ранее сотрудники Федеральной таможенной службы задержали в аэропорту Иркутска россиянина с 282 упаковками игрушек Labubu, прибывшими из Пекина.

Между тем в Госдуме призвали не принимать поспешных решений по запрету игрушек Labubu.