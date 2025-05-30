Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.6 комментариев
В Госдуме призвали отказаться от поспешного запрета игрушек Лабубу
Депутат Стенякина высказалась против запрета брелоков в виде Лабубу
Дискуссия вокруг запрета популярных игрушек-брелоков Лабубу обострилась после того, как их продажи в мае выросли в 13 раз на фоне кейпоп-трендов.
Следует проявить благоразумие при обсуждении возможного запрета плюшевых игрушек-брелоков Лабубу в России, заявила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина, передает РИА «Новости». Она призвала не поддаваться волне маркетингового ажиотажа и не делать поспешных выводов о вреде подобных игрушек.
Аналитики сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» ранее отметили, что в мае продажи игрушек Лабубу в России выросли в 13 раз по сравнению с апрелем, однако средний чек снизился в полтора раза. Причиной этого стал резкий рост количества подделок на рынке, а популярность игрушек усилилась благодаря социальным сетям и кейпоп-культуре.
Стенякина подчеркнула, что невозможно быстро и объективно исследовать влияние нового увлечения на детей и подростков, а также напомнила о прошлогодних дебатах вокруг квадроберов. Она считает, что взрослым не стоит поддаваться панике и инициировать поспешные запреты.
Парламентарий напомнила, что в России действует технический регламент «О безопасности игрушек», выполнение которого контролирует Роспотребнадзор. Роскачество уже начало проверку игрушек Лабубу, причем речь идет прежде всего о надежности и безопасности изделий, чтобы предотвратить продажу сомнительных подделок на маркетплейсах. По словам Стенякиной, специалисты Роскачества подтверждают, что Лабубу – это не монстр, а добрый, хоть и зубастый, эльф.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роскачество проверяло на качество Чебурашек.