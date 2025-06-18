Сессия по итогам Открытого диалога НЦ «Россия» дала старт ПМЭФ-2025

Выводы Открытого диалога НЦ «Россия» легли в основу ПМЭФ-2025

Tекст: Елизавета Шишкова

Деловая программа Петербургского международного экономического форума началась с сессии «Формируя новую платформу глобального роста» по итогам Открытого диалога Национального центра «Россия», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Модератором встречи стал замглавы администрации президента Максим Орешкин, а в обсуждении приняли участие эксперты из России, Камеруна, Испании, Азербайджана, Канады и авторы лучших эссе.

В ходе сессии обсуждались перемены в мировом порядке, роль Африки в будущем мировой экономики, влияние демографических изменений и развитие технологий.

«В этом году Петербургский международный экономический форум проходит на фоне бурных событий в мире. Нельзя забывать, какие долгосрочные тренды привели к текущей ситуации. Важно вести открытый диалог о мире будущего и новой платформе глобального роста», – заявил Максим Орешкин.

Профессор Мадридского университета Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага отметил, что страны глобального большинства способствуют формированию гибкого многополярного мирового порядка. Председатель Африканского консультативного совета Франсуа Нденгве назвал демографию Африки основой для будущей мировой рабочей силы и новым драйвером глобального роста.

Сергей Иванов из ГК «ЭФКО» подчеркнул, что бизнес становится участником социальных преобразований, а критерии инвестиций включают улучшение жизни, гармонию с природой и доступность. Генеральный директор «Транспорт Будущего» Юрий Козаренко рассказал о развитии робототехники и автоматизации, которая приносит социальную пользу и помогает решать демографический кризис.

Итоговые выводы сессии и доклад Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим» легли в основу деловой программы ПМЭФ-2025. Запись сессии доступна на сайте Национального центра «Россия».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге началась работа Петербургского международного экономического форума. Участие в ПМЭФ подтвердили представители порядка 140 стран. Президент России посетит Северо-Западный федеральный округ и примет участие в форуме, где запланированы переговоры с иностранными лидерами.