Беглов: Участие в ПМЭФ подтвердили представители порядка 140 стран

Tекст: Ирма Каплан

По его словам, в 2024 году Петербург принял – очно и онлайн – свыше 21 тыс. участников из 139 государств.

«В этом году участников не меньше. Подтвердились представители порядка 140 стран и территорий. Форум остается крупнейшей переговорной площадкой в Евразии», – сказал Беглов РИА «Новости».

Он добавил, что уровень представительства высок: восемь делегаций подтвердили участие на уровне глав государств, премьер-министров и их заместителей. Также на мероприятие приедут около 30 министров иностранных государств и более 50 послов.

В программе форума заявлено 19 бизнес-диалогов, в числе которых «Россия – Африка», «Россия – Индия», «Россия – Китай», «Россия – Латинская Америка» и другие международные направления.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин намерен выступить на ПМЭФ 20 июня. Кроме того, сообщалось, что во время ПМЭФ на территории Экспофорума установят современную систему противодействия беспилотникам.

Руководитель департамента регионоведения НИУ ВШЭ Дмитрий Ефременко в ходе круглого стола клуба «Валдай» в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о необычном следствии событий 2014 и 2022 годов – о возврате России к будущему.