России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.0 комментариев
Песков: Путин выступит на ПМЭФ 20 июня
Президент Владимир Путин намерен выступить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 20 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент продолжает готовиться и к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, он на этой неделе пройдет в Петербурге. В пятницу глава государства выступит на пленарном заседании», – цитирует Пескова ТАСС.
ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня.
Ранее сообщалось, что в ходе выступления на ПМЭФ Путин встретится с журналистами зарубежных агентств.