В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
Анонсировано участие Путина в ПМЭФ
Президент России Владимир Путин на следующей неделе появится на Петербургском экономическом форуме и встретится с журналистами зарубежных агентств.
Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и проведет разговор с представителями международных информагентств, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».
ПМЭФ-2025 пройдет в Петербурге с 18 по 21 июня.
Ранее сообщалось, что ПМЭФ в 2025 году соберет делегации из более 92 государств и территорий.