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    ВВС Израиля обманули ПВО Ирана «столпотворением в небе»
    В МАГАТЭ назвали самый поврежденный ядерный объект Ирана
    МИД дал рекомендации россиянам, как покинуть Израиль и Иран
    У Sukhoi Superjet при взлете отвалился капот двигателя
    Израильский оператор НПЗ в Хайфе заявил об их закрытии из-за атак Ирана
    Press TV: Уничтоженные Израилем иранские самолеты F-14 были муляжами
    Нетаньяху объявил о третьей цели операции Израиля против Ирана
    Рябков заявил о праве Ирана на самооборону
    Карлсон: Война с Ираном может привести к краху «империи» США
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В Европе создается экономика жертвы

    Фраза Рютте «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.

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    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль начинает – и выигрывает?

    России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.

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    17 июня 2025, 06:09 • Новости дня

    Директор компании 3mx рассказал об инновационной защите ПМЭФ от БПЛА

    Директор компании 3mx Шандобыло рассказал о защите ПМЭФ от БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на территории Экспофорума установят современную систему противодействия беспилотникам, рассказал директор по развитию компании 3mx, ранее разработавшей детекторы дронов «Булат», Сергей Шандобыло.

    «Сегодня безопасность должна быть не реакцией, а упреждением. Мы предлагаем решение, которое уже апробировано и работает в реальных условиях. Данная новейшая система защиты воздушного пространства от беспилотников позволяет не просто наблюдать, а действовать», – рассказал он ТАСС.

    Шандобыло добавил, что компания готова продемонстрировать работу системы, обучить персонал и провести тестирование на любых объектах.

    Инновационная защита будет действовать в дни форума, с 18 по 21 июня 2025 года, охватывая всю территорию крупнейшей конгрессно-выставочной площадки Петербурга.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские и турецкие представители проведут переговоры на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). До этого стало известно, что президент Владимир Путин намерен выступить на ПМЭФ 20 июня.

    16 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    У Sukhoi Superjet при взлете отвалился капот двигателя

    Во Внуково у Sukhoi Superjet 100 при взлете отвалился капот двигателя

    У Sukhoi Superjet при взлете отвалился капот двигателя
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет российской авиакомпании «Азимут» потерял капот двигателя во время взлета из аэропорта Внуково.

    Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident. По данным канала, инцидент произошел 15 июня, когда Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс в Батуми. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт после того, как у лайнера отвалился капот правого двигателя.

    Последствия поломки попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Авиаторщина». На кадрах видно, что двигатель оказался оголенным. Во Внуково объявили тревогу по коду «Синий».

    Борт выработал топливо в зоне ожидания, после чего благополучно сел и самостоятельно направился на стоянку. Позже фрагменты капота были обнаружены на взлетно-посадочной полосе.

    В мае пустой топливный бак упал с самолета над Челябинском. В прошлом году у самолета Boeing 737 авиакомпании United Airlines в воздухе отвалилась обшивка.

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    16 июня 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин поздравил «Артек» со 100-летием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин Владимир Путин в поздравительном обращении к столетию «Артека» отметил, что за последние годы центр стал современной и ориентированной на будущее площадкой для школьников.

    Кремль в Telegram-канале опубликовал видеообращение Путина в честь 100-летия Международного детского центра «Артек». В послании глава государства подчеркнул историческую значимость лагеря для страны. «Первый в отечественной истории лагерь для отдыха и оздоровления школьников, он был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы», – заявил Путин.

    Президент отметил, что за последнее время «Артек» преобразился, превратившись в современную площадку для развития и самореализации детей. Путин указал, что центр сохраняет уникальную атмосферу, позволяя каждому ребенку найти занятие по душе.

    Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко по поручению Владмира Путина вручил Международному детскому центру «Артек» Орден Почета.

    В субботу «Артеке» торжественно открыли памятники Людмиле Радыно и Луке Крымскому.

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    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    16 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Рябков заявил о праве Ирана на самооборону
    Рябков заявил о праве Ирана на самооборону
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Вице-министр иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул право Ирана на защиту и призвал к дипломатическому урегулированию конфликта.

    Замглавы МИД России заявил, что у Ирана есть право на самооборону, передает ТАСС. Он призвал власти Израиля к проявлению сдержанности и здравого смысла и отметил, что именно это станет решающим фактором дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке.

    Рябков подчеркнул, что расчеты Израиля относительно возможности уничтожить иранскую ядерную инфраструктуру с помощью ударов не имеют под собой оснований. Он отметил, что военное решение противоречит здравому смыслу и может привести к серьезным последствиям для всего региона.

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    Дипломат добавил, что политическое и дипломатическое решение конфликта между Израилем и Ираном не имеет альтернатив. По его словам, Россия ведет обсуждения с представителями США по вопросу иранской повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, в Ливане назвали Россию объективным посредником между Ираном и Израилем.

    Дональд Трамп выступил против втягивания США в конфликт между Израилем и Ираном.

    А в Иране нашли израильские комплексы Spike, предназначенные для поражения систем ПВО.

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    16 июня 2025, 10:35 • Новости дня
    Россиянам рекомендовали уезжать из Израиля в Египет

    Посольство России рекомендовало россиянам выехать из Израиля через Египет

    Россиянам рекомендовали уезжать из Израиля в Египет
    @ Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В обстановке обострения ситуации в Израиле россиянам рекомендовано покинуть страну, при этом открыт круглосуточный переход на границе с Египтом, сообщило посольство РФ в Израиле.

    Посольство России в Израиле рекомендовало российским гражданам покинуть страну из-за текущей обстановки. Российский посол в Израиле Анатолий Викторов сообщил о возможности для россиян пересечь границу с Египтом через круглосуточный погранпереход. По его словам, уже несколько десятков россиян покинули Израиль на фоне обострения ситуации, передает РИА «Новости».

    Викторов отметил, что российское посольство работает сейчас в сложных условиях и усилило режим работы: «Российское посольство сейчас, конечно, в сложных условиях работает. После перехода израильско-иранского противостояния в военную фазу мы фактически усилили режим работы. Я бы не сказал, что круглосуточно, но продлен наш рабочий день. Все подразделения посольства в контакте с местными властями соответствующими», – заявил посол.

    Дипломат подчеркнул, что если ситуация потребует эвакуации, будут приниматься соответствующие решения. Посольство находится в плотном контакте с израильскими властями и готово к дальнейшим действиям.

    Ранее сообщалось, что российские дипломаты продолжают в круглосуточном режиме оказывать помощь гражданам России, стремящимся покинуть Иран на фоне массовых авиаударов Израиля.

    Кроме того, посольство России в Тегеране работает над вопросом эвакуации россиян на фоне ударов Израиля по Ирану.

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    16 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    СМИ: ЕС решил не снижать потолок цен на российскую нефть
    СМИ: ЕС решил не снижать потолок цен на российскую нефть
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза не станут менять установленный лимит на стоимость российской нефти из-за отсутствия поддержки этой меры со стороны G7, пишут украинские СМИ со ссылкой на двух анонимных дипломатов из стран ЕС.

    Евросоюз не будет в одностороннем порядке снижать потолок цен на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, передает ТАСС со ссылкой на издание «Европейская правда». Один из источников заявил: «Очевидно, что на саммите в Канаде G7 не поддержит снижение потолка цены с 60 до 45 долларов за баррель. В таком случае ЕС не будет вносить это предложение в 18-й пакет санкций».

    Второй дипломат пояснил, что для Евросоюза снижение потолка цен в одностороннем порядке «является невыгодным». Решение принято в контексте согласованных действий с партнерами по G7, чтобы избежать экономических потерь и разногласий внутри блока.

    Ранее ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов. В Кремле оценили последствия снижения потолка цен на российскую нефть.

    Агентство Bloomberg писало о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

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    16 июня 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин: Иностранных гостей в День Победы угощали вином из Севастополя
    Путин: Иностранных гостей в День Победы угощали вином из Севастополя
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На праздничном приеме в Москве в честь юбилея Победы иностранные лидеры пробовали исключительно напитки российского производства, включая вино из Севастополя, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в ходе встречи с главой Севастополя Михаилом Развожаевым подчеркнул: «У нас были только российские вина», сообщает РИА «Новости».

    Развожаев добавил, что гостям предложили вино севастопольского терруара «Блан де Неж», выращенное в регионе. Он отметил, что для Севастополя это стало поводом для особой гордости.

    Напомним, Москву по случаю Дня Победы посетили 27 зарубежных лидеров.

    Кроме того, пятеро депутатов Европарламента из четырех стран решили приехать в Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

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    16 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    МИД дал рекомендации россиянам, как покинуть Израиль и Иран

    Tекст: Евгения Караваева

    МИД России проинструктировал россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации существуют на данный момент.

    Не приближаться к военным и государственным объектам, избегать массовых скоплений людей, не фотографировать и не снимать видео, выполнять указания местных властей и при необходимости направляться в укрытия. Такие рекомендации дал МИД России согражданам, находящимся в зоне конфликта Израиля и Ирана, в своем Telegram-канале.

    Из-за закрытия воздушного пространства Ирана гражданам России предлагается покидать страну через погранпереход «Астара» в Азербайджан. Однако граница с Ираном сейчас закрыта из-за карантинных ограничений в Азербайджане, поэтому для согласования разовых разрешений на проход необходимо заранее отправить заявку на электронную почту посольства России в Тегеране. В письме требуется указать фамилию, имя, отчество на русском и английском языках, дату рождения, данные паспорта, срок его действия, отметку о въезде и контактные телефоны.

    Для проезда из Астары в Баку ежедневно ходят рейсовые автобусы, отправление в 08:00 и 09:00, время в пути – около четырех часов, стоимость билета – 11 манатов (примерно семь долларов). Также доступны такси, а обмен валюты возможен в отделении Kapital Bank. Из Баку в Россию ежедневно выполняется до 20 прямых авиарейсов различными авиакомпаниями.

    Из Израиля можно выехать в сопредельные Египет (КПП «Менахем Бегин»/Таба) или Иорданию (КПП «Шейх Хусейн»).

    МИД России призывает внимательно следить за информацией от российских загранучреждений, авиакомпаний и туроператоров. В случае возникновения экстренных ситуаций рекомендуется обращаться в российские посольства в Иране, Азербайджане и Израиле.

    Круглосуточная горячая линия департамента ситуационно-кризисного центра МИД: +7 (495) 695-4545, эл. почта dskc@mid.ru.

    Россия эвакуировала более 300 человек из Ирана. Спецборт МЧС России доставил их в Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Израиль нанес удар по зданию гостелерадио Ирана. Тегеран в ближайшие часы планирует атаковать израильские военные объекты, среди которых названа стратегическая авиабаза.

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    16 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Москалькова сообщила о возвращении числившихся без вести пропавшими военных

    Москалькова: Среди вернувшихся из украинского плена есть числившиеся без вести пропавшими

    Tекст: Евгения Караваева

    Ряд российских военных, считавшихся пропавшими без вести, вернулись домой после обмена пленными, проходившего в рамках достигнутых договоренностей.

    Среди российских военнослужащих, вернувшихся домой во время обмена военнопленными с Украиной, оказались и те, кого ранее считали без вести пропавшими, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «Особенно радует, что среди возвратившихся – воины, чьи родственники обращались к нам по поиску без вести пропавших. Готовы оказать всю необходимую помощь – медицинскую, психологическую и социальную. Вы не одни!» – заявила омбудсмен.

    Москалькова выразила благодарность президенту Владимиру Путину, Минобороны и всем ведомствам, участвовавшим в организации обмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с территории, контролируемой Киевом, вернулась еще одна группа российских солдат. Самолет с военнослужащими приземлился в аэропорту Подмосковья 14 июня.

    Президент России Владимир Путин подтвердил готовность продолжать переговоры с Киевом.


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    16 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    Мерц выступил против посредничества России между Израилем и Ираном

    Мерц отверг идею посредничества России в конфликте между Израилем и Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии выразил сомнения в способности России сыграть посредническую роль в конфликте между Израилем и Ираном, сообщает агентство DPA.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал мнение против участия России в качестве посредника в разрешении конфликта между Израилем и Ираном, передает ТАСС.

    Мерц подчеркнул, что «не видит», чтобы президент России мог выступать посредником в данном конфликте.

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    Также Мерц отметил, что, по его мнению, России «нужно прекратить» конфликт на Украине.
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    Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность участия президента России Владимира Путина в качестве посредника для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.

    Кремль ранее сообщил о готовности России выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложил свои услуги для урегулирования конфликта.

    Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия предпринимает усилия для дипломатии между Ираном и Израилем.

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    16 июня 2025, 22:22 • Новости дня
    FT узнала способ ЕС обойти любое вето со стороны Венгрии или Словакии

    FT: ЕС собрался запретить новые контракты на поставку российского газа

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейская комиссия намерена ограничить возможность подписания новых контрактов на поставку газа из России, а действующие соглашения прекратить поэтапно до 2028 года, чтобы обойти любое возможное вето со стороны Венгрии или Словакии, пишет FT.

    Европейская комиссия (ЕК) планирует запретить всем компаниям в странах ЕС заключать новые контракты на поставку российского газа, используя нормы торгового права, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии и Словакии, пишет Financial Times (FT).

    Согласно представленному ЕК обзору, с которым ознакомилась газета, новые соглашения на российский газ будут запрещены с момента принятия решения, а краткосрочные контракты и поставки трубопроводного и сжиженного газа прекратятся с 2026 года. Договора с долгосрочными обязательствами должны быть расторгнуты к 1 января 2028 года. Для стран без выхода к морю, включая Венгрию и Словакию, предусмотрено исключение: они смогут продолжить выплаты по действующим контрактам до 2027 года, сказано в статье.

    Как отмечает издание, предложения могут быть изменены в процессе обсуждения. В Еврокомиссии подчеркивают, что новый механизм позволит обойти единогласное одобрение, необходимое для санкций, и принять решение большинством голосов.

    Дан Йоргенсен, еврокомиссар по энергетике, заявил, что ЕК хочет учесть потребности в энергоснабжении всех стран и обеспечить доступные цены.

    Венгрия и Словакия выразили обеспокоенность юридическими рисками и возможными штрафами при расторжении контрактов. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что Будапешт может прекратить экспорт электроэнергии на Украину, если ограничение российских энергоносителей будет введено.

    По плану Еврокомиссии, страны ЕС, продолжающие получать российский газ, должны будут представить планы диверсификации.

    «По данным аналитического центра Ember, в 2024 году российский газ составлял 14% от общего объема импорта ископаемого топлива в ЕС, что меньше, чем примерно две пятых. Однако по сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 18%, в основном за счет увеличения поставок российского СПГ», – сказано в публикации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале мая ЕС заявлял, о намерении ввести запрет на импорт российского газа к концу 2027 года, распространяя меры как на трубопроводный, так и на сжиженный газ.

    В июне премьер Словакии Роберт Фицо призвал обсуждать новые антироссийские санкции только после урегулирования ожидаемой остановки поставок российского газа в Евросоюз.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предупредил, что инициатива Еврокомиссии об отказе от российских нефти, газа и ядерного топлива нанесет ущерб Венгрии и ЕС. Он заявил о намерении блокировать обсуждаемый в Люксембурге план Еврокомиссии, грозящий ростом коммунальных платежей в Венгрии в несколько раз.

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    16 июня 2025, 09:11 • Новости дня
    Казахстан выразил надежду на получение экспортного кредита от России на АЭС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Казахстан планирует использовать льготный экспортный кредит от России для закупки оборудования и строительства первой атомной электростанции, завершение которой ожидается к 2035–2036 году, сообщили в пресс-службе Агентства по атомной энергии Казахстана.

    Российская Федерация предоставит Казахстану экспортный кредит на льготных условиях для первой атомной электростанции. Представители отметили, что параметры кредита сейчас обсуждаются, а средства направят на закупку долгосрочного оборудования, включая реактор и парогенераторы, а также на строительные работы, передает ТАСС.

    В проекте предполагается максимально использовать строительные материалы казахстанского производства и местный персонал с необходимой аттестацией. Привозить ресурсы и работников из России признано экономически нецелесообразным, если в Казахстане есть аналогичные специалисты и материалы по более выгодной цене.

    Строительство первой атомной электростанции Казахстана планируется завершить в 2035–2036 году. Российская компания Росатом, выбранная лидером консорциума, подтвердила эти сроки. Решение о выборе Росатома окончательное, оно было принято экспертами отрасли, профильным агентством и межведомственной комиссией на основе независимой оценки Assystem.

    Казахстан и Россия имеют долгую историю сотрудничества в атомной энергетике. В агентстве подчеркивают, что выбор Росатома отражает интересы энергетической безопасности и развития страны, не связан с политическими причинами.

    Ранее сообщалось, что лидером консорциума для строительства первой атомной электростанции в Казахстане по итогам отбора стала российская компания Росатом, предложившая наилучшие условия, сообщило агентство по атомной энергии республики.

    В январе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ускорить строительство первой атомной электростанции и разработать планы развития ядерной отрасли для обеспечения страны энергией.

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    16 июня 2025, 14:55 • Новости дня
    Житель Армавира получил 19 лет колонии за насилие над падчерицей

    Армавирец осужден на 19 лет за семилетнее насилие над падчерицей

    Tекст: Денис Тельманов

    Армавирский суд приговорил местного жителя к 19 годам колонии строгого режима за многолетние преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы.

    Пресс-служба судов Краснодарского края сообщила о приговоре 41-летнему жителю Армавира, который в течение семи лет совершал насилие над дочерью своей сожительницы, передает РИА «Новости». Преступления начались, когда девочке было восемь лет. Подсудимый внушал ребенку, что происходящее является нормой, и пострадавшая длительное время молчала о происходящем.

    С 2017 по 2024 год мужчина совершал преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней, полностью признав свою вину на закрытых слушаниях. Суд назначил ему наказание в виде 19 лет колонии строгого режима, с лишением права работать с детьми на 18 лет и ограничением свободы почти на два года.

    Пресс-служба судов также сообщила, что по результатам судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы подсудимый признан вменяемым. Кроме основного наказания, мужчине назначено принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Приговор еще не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тюмени мужчину подозревают в педофилии и длительном насилии над падчерицей. В Калининградской области на отчима убитого семилетнего мальчика завели второе уголовное дело. Под Калининградом отчим, подозреваемый в убийстве мальчика, сломал ключицу его сестре.

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    16 июня 2025, 21:32 • Новости дня
    Россия экстренно вывезла более 300 человек из Ирана

    Власти эвакуировали 324 россиянина из Ирана

    Tекст: Евгения Караваева

    Во время эвакуации из Ирана удалось безопасно вывезти 324 человека, среди которых были семьи дипломатов, дети и граждане дружественных стран.

    В результате оперативной работы дипломатов 14 июня через пункт пропуска «Астара» эвакуировали первую группу из 86 человек, в том числе детей и граждан дружественных государств, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем  Telegram-канале.

    На следующий день, 15 июня, безопасно пересекли границу 238 россиян, среди которых семьи дипломатов и представители культурной сферы.

    Москалькова выразила благодарность властям Азербайджана за поддержку при организации эвакуации. Она добавила, что ее аппарат продолжит мониторинг ситуации и готов быстро реагировать на обращения граждан. Уполномоченный призвала россиян в регионе быть предельно осторожными и незамедлительно обращаться в российские диппредставительства при возникновении сложностей.

    Москва рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Израиль и Иран, а также призывает незамедлительно покинуть опасные районы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники офиса Ruptly в Тегеране успели покинуть район атаки до авиаудара Израиля. А Иран призвал эвакуироваться жителей израильского города Бней-Брак.

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    16 июня 2025, 19:07 • Новости дня
    Юбилей «Артека» собрал более 3 тыс. детей и гостей из 29 стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный детский центр «Артек» встретил столетний юбилей торжествами и дружеской атмосферой, объединив детей со всей России и зарубежья.

    Торжества по случаю векового юбилея «Артека» прошли 16 июня на девяти костровых площадях лагеря, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Более 3 тыс. участников из всех регионов России и 29 других государств приняли участие в праздничных событиях. На главной костровой площади подняли флаги России, Международного детского центра и лагеря «Морской», подчеркнув единство и преемственность традиций.

    Особым моментом стало чтение письма артековцев 1975 года, написанного к 50-летию лагеря. В ответ современные участники заложили капсулу времени с посланиями для будущих поколений, которую откроют в 2125 году.

    Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко поздравил ребят и отметил: «От всех нас, от наших общих достижений зависят настоящее и будущее России! Уверен, вы уедете из "Артека" с уверенностью, что сможете сделать этот мир лучше».

    Праздничные мероприятия завершатся грандиозным концертом на «Артек-Арене» и торжественной клятвой артековцев о сохранении дружбы и верности лагерным традициям.

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    16 июня 2025, 23:42 • Новости дня
    Средства ПВО уничтожили 51 дрон ВСУ за 3,5 часа над Белгородской областью

    Минобороны: Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 51 БПЛА за 3,5 часа

    Средства ПВО уничтожили 51 дрон ВСУ за 3,5 часа над Белгородской областью
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны доложило о 51 сбитом над Белгородской областью дроне за 3,5 часа с 20.00, сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

    «В период с 20.00 до 23.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области», – сказано в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области в понедельник погиб мирный житель. В воскресенье губернатор  Гладков  сообщал, что за сутки ВСУ атаковали региона дронами более 60 раз.

    В результате атаки украинских беспилотников на территории Татарстана пострадали 16 человек, среди которых оказались трое детей.

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