Директор компании 3mx рассказал об инновационной защите ПМЭФ от БПЛА

Директор компании 3mx Шандобыло рассказал о защите ПМЭФ от БПЛА

Tекст: Ирма Каплан

«Сегодня безопасность должна быть не реакцией, а упреждением. Мы предлагаем решение, которое уже апробировано и работает в реальных условиях. Данная новейшая система защиты воздушного пространства от беспилотников позволяет не просто наблюдать, а действовать», – рассказал он ТАСС.

Шандобыло добавил, что компания готова продемонстрировать работу системы, обучить персонал и провести тестирование на любых объектах.

Инновационная защита будет действовать в дни форума, с 18 по 21 июня 2025 года, охватывая всю территорию крупнейшей конгрессно-выставочной площадки Петербурга.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские и турецкие представители проведут переговоры на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). До этого стало известно, что президент Владимир Путин намерен выступить на ПМЭФ 20 июня.