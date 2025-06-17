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Директор компании 3mx рассказал об инновационной защите ПМЭФ от БПЛА
Директор компании 3mx Шандобыло рассказал о защите ПМЭФ от БПЛА
Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на территории Экспофорума установят современную систему противодействия беспилотникам, рассказал директор по развитию компании 3mx, ранее разработавшей детекторы дронов «Булат», Сергей Шандобыло.
«Сегодня безопасность должна быть не реакцией, а упреждением. Мы предлагаем решение, которое уже апробировано и работает в реальных условиях. Данная новейшая система защиты воздушного пространства от беспилотников позволяет не просто наблюдать, а действовать», – рассказал он ТАСС.
Шандобыло добавил, что компания готова продемонстрировать работу системы, обучить персонал и провести тестирование на любых объектах.
Инновационная защита будет действовать в дни форума, с 18 по 21 июня 2025 года, охватывая всю территорию крупнейшей конгрессно-выставочной площадки Петербурга.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские и турецкие представители проведут переговоры на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). До этого стало известно, что президент Владимир Путин намерен выступить на ПМЭФ 20 июня.