Кремль опубликовал график Путина на ПМЭФ

Tекст: Валерия Городецкая

Кремль в Telegram-канале анонсировал, что с 18 по 20 июня Владимир Путин совершит рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ. В рамках визита Путин примет участие в мероприятиях ПМЭФ, который в этом году пройдет под девизом «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

На среду у главы государства запланировано совещание по экономическим вопросам, встреча с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф, а также разговор с руководителями международных информационных агентств.

В четверг Путин проведет переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, прибывающим с официальным визитом. На встрече планируется обсудить сотрудничество двух стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ключевым региональным и мировым вопросам. По итогам подписан ряд двусторонних документов.

В пятницу Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ. Вместе с ним в дискуссии примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, представитель короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

Ранее сообщалось, что ПМЭФ в 2025 году соберет делегации из более 92 государств и территорий.