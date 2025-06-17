Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.2 комментария
Кремль опубликовал график Путина на ПМЭФ
Президент России посетит Северо-Западный федеральный округ и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где запланированы переговоры с иностранными лидерами, сообщили в Кремле.
Кремль в Telegram-канале анонсировал, что с 18 по 20 июня Владимир Путин совершит рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ. В рамках визита Путин примет участие в мероприятиях ПМЭФ, который в этом году пройдет под девизом «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».
На среду у главы государства запланировано совещание по экономическим вопросам, встреча с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф, а также разговор с руководителями международных информационных агентств.
В четверг Путин проведет переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, прибывающим с официальным визитом. На встрече планируется обсудить сотрудничество двух стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ключевым региональным и мировым вопросам. По итогам подписан ряд двусторонних документов.
В пятницу Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ. Вместе с ним в дискуссии примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, представитель короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.
Ранее сообщалось, что ПМЭФ в 2025 году соберет делегации из более 92 государств и территорий.