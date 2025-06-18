В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.7 комментариев
АвтоВАЗ на ПМЭФ презентовал новые модели автомобилей
В рамках Петербуржского экономического форума (ПМЭФ) отечественный бренд Lada представил новый внедорожник, получивший название Azimut. Кроссовер демонстрирует новый виток эволюции фирменного дизайна (фото: Илья Питалев/РИА Новости)
Отмечается, что за счет габаритов и ряда технических инноваций новинка станет флагманом линейки отечественного бренда. У кроссовера будут 1,6 и 1,8-литровые двигатели (фото: Илья Питалев/РИА Новости)
Несмотря на то, что модель не предусматривает размещение полного привода, тем не менее, в ее конструкции имеются заметные для Lada инновации. Так, предусмотрен подогрев передних боковых стекол (фото: Илья Питалев/РИА Новости)
Доминантами в интерьере должны стать новая передняя панель, двухспицевый руль и медиасистема с двумя дисплеями. Модель оснастят центральным экраном на 10 дюймов с IPS-матрицей (фото: Илья Питалев/РИА Новости)
В рамках ПМЭФ также была представлена рестайлинговая (обновленная) модель Lada Niva Travel 2025 (фото: Диана Загртдинова/ТАСС)
Передняя часть теперь практически полностью перекроена. Заданный стиль вдохновлен концептом eNiva. Кроме того, в машине обновили двигатель: он стал 1,8-литровым (фото: Диана Загртдинова/ТАСС)