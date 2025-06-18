  • Новость часаПашинян уволил главу Службы нацбезопасности Армении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине
    Англичан напугали умением России скрывать Солнце над Британией
    Аэропорт Домодедово вернули в собственность государства
    Израильские военные забрали машину у Макаревичей
    МИД призвал Израиль прекратить удары по ядерным объектам Ирана
    Глава Генштаба Ирана обратился к жителям Тель-Авива и Хайфы
    Захарова: Глава МИД Эстонии не понимает смысла своих слов
    Появилось видео опустевшего после атак Ирана Тель-Авива
    Мелони закатила глаза после слов Макрона на саммите G7
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Танцуй, молись, не люби

    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия

    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.

    14 комментариев
    18 июня 2025, 08:57 • Новости дня

    Захарова назвала прошедший саммит G7 «позорищем»

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась о саммите G7, отметив неспособность объединения решать глобальные проблемы, включая финансовые и экологические.

    Она отметила, что считает встречу «позорищем» и подчеркнула полную ненужность формата, который, по ее словам, не способен принимать эффективные решения, передает радио Sputnik.

    Захарова также указала, что, несмотря на серьезность мировых кризисов – финансовых, экономических и экологических – объединение не может оказать на них никакого влияния или найти действенные способы преодоления проблем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что покидает саммит G7 ранее запланированного срока не ради работы по прекращению огня между Ираном и Израилем, а по более серьезной причине.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и политолог Трухачев разбирались, почему досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому.

    16 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    США отменили встречу с Россией по устранению раздражителей
    США отменили встречу с Россией по устранению раздражителей
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Американская сторона отказалась от встречи с Россией по вопросам нормализации работы дипмиссий.

    Очередная встреча между Россией и США, посвященная устранению раздражителей в двусторонних отношениях, была отменена по инициативе Вашингтона, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что консультации должны были способствовать нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран. Она выразила надежду, что пауза, которую взяла американская сторона, не затянется надолго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посол России в США Анатолий Дарчиев заявлял, что переговоры России и США по «раздражителям» должны пройти в Москве.

    Комментарии (7)
    17 июня 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому

    Политолог Трухачев: Досрочный отъезд Трампа обнажил разногласия в «Большой семерке»

    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если бы Дональд Трамп на саммите G7 поддержал ужесточение санкций против России, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов «Группы семи» «сломали» президента США. Впрочем, разногласия внутри объединения касаются не только украинского кризиса, но и конфликта на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее Трамп досрочно вернулся в США.

    «Проходящий в Канаде саммит G7 лишь подсветил существующие между Дональдом Трампом и другими лидерами "семерки" разногласия. Одно из них связано с вопросом санкций против России», – отметил политолог Вадим Трухачев.

    Собеседник напомнил сообщения прессы, согласно которым глава Белого дома не поддержал идею ужесточения рестрикций против Москвы, посчитав их слишком затратными. Трамп также отказался от мер по снижению потолка цен на российскую нефть. «Если бы американский президент поступил иначе, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов G7 и Урсула фон дер Ляйен "сломали" Трампа», – уточнил эксперт.

    По его мнению, это одна из причин преждевременного возвращения президента в Вашингтон. «Однако, несмотря на отъезд Трампа, европейцы продолжат обсуждение возможного ввода санкций. Не исключено, что они подковерно примут какие-то решения на этом направлении», – добавил Трухачев.

    Кроме того, некоторые разногласия в G7 есть по теме ирано-израильского конфликта. Однако лидерам удалось согласовать итоговое заявление по этой теме. «При этом есть вопросы к содержанию. Призывы "семерки" к деэскалации – пустые слова. В таких случаях принимают бумажку ради бумажки, чтобы саммит не выглядел совсем уж провальным», – уточнил спикер.

    По его мнению, упоминание о том, что Израиль «имеет право на самооборону» – это реверанс в сторону Трампа. Но такой ход европейских лидеров не подкупил главу Белого дома, и он все же уехал из Канады. Примечательно, что Эммануэль Макрон, решивший примерить на себя роль пресс-секретаря президента США, сообщил, что тот едет мирить стороны конфликта. Глава Белого дома его быстро осадил.

    «Французский лидер занимается внешней политикой в ущерб внутренней. А в последнее время он и вовсе стал комедийным персонажем: во Вьетнаме получил пощечину от жены, а в Канаде – пусть и ментальную – от американского коллеги», – иронично отметил Трухачев.

    Еще одну своеобразную «пощечину» получил и Владимир Зеленский. Он надеялся встретиться с Трампом и обсудить с ним «покупку» Украиной вооружений, но все эти планы провалились. Политолог допускает, что таким образом президент США демонстрирует Зеленскому свое отношение к нему, которое еще больше испортилось после скандала в Овальном кабинете.

    Саммит G7 закончился для европейцев настоящим унижением, отметил американист Малек Дудаков. «Они возлагали на него большие надежды, стремясь навязать Трампу свою повестку. Однако в итоге американский президент уехал сильно заранее, оставив всех остальных участников одних бултыхаться в своем загончике», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

    «Кир Стармер наматывал круги вокруг Трампа и пытался создать картинку торжественного подписания торговой сделки США и Британии. Правда, Трамп в самый ответственный момент просто уронил на землю текст документа. Стармеру пришлось спешно подбирать за тем упавшие страницы», – напомнил политолог.

    «Заодно Трамп признал и ущерб в миллиарды долларов для западных экономик от санкций против России. Причем речь идет не только о Евросоюзе, который лишился дешевых энергоносителей. Проблемы возникли и в США – например, со взлетом цен на удобрения в несколько раз. Это уже привело к рецессии на фермерском рынке Америки», – указал Дудаков.

    «То же самое касается закупок российского урана или титана. Поэтому Трамп и отказался поддерживать планы G7 по ужесточению санкций. Тем более сейчас мировой рынок дестабилизирован эскалацией вокруг Ирана. Попытки одновременно бороться с российской нефтью приведут к новому витку энергокризиса на Западе», – акцентировал он.

    «Повестка Трампа вызвала неразбериху среди ястребов на саммите G7. Но президент США даже не стал с ними препираться – он просто первым покинул сходку либеральных элитариев. Сейчас у Трампа приоритет – это Ближний Восток. Белый дом все еще надеется найти способ для деэскалации, поэтому спешно отправил Джея Ди Вэнса на переговоры с Ираном. Остальным же участникам G7 остается лишь смиряться с ролью тех, чье мнение Вашингтон совсем не волнует», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Группы семи» в Канаде. По информации телеканала Fox News, президент США распорядился созвать заседание членов Совета нацбезопасности Белого дома. Незадолго до этого он опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором призвал «всех эвакуироваться» из Тегерана.

    Президент Франции заявил, что решение Трампа вернуться в Вашингтон может быть связано с предложением о прекращении огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома ответил, что «ищущий внимания общественности Эммануэль Макрон» ошибся. «Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьезное», – написал Трамп.

    Отметим, что во вторник ожидалась встреча президента Соединенных Штатов и Владимира Зеленского. «Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, – об оборонном пакете, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность», – сказал Зеленский накануне. Однако на деле встреча так и не состоялась.

    Как сообщает Politico, лидеры «Группы семи» проведут обсуждение санкций против России без президента США. По информации издания, Трамп в ходе саммита дал понять, что не поддержит введение новых рестрикций, поскольку считает их слишком затратными. Он также отказался от идеи снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, на чем настаивали европейские страны.

    При этом лидеры стран G7 смогли согласовать формулировки относительно ирано-израильского конфликта. «Мы всегда давали ясно понять, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия. Мы призываем к тому, чтобы урегулирование кризиса в Иране привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении. Лидеры подчеркнули, что они подтверждают право Израиля на самооборону, заявив о поддержке его безопасности.

    По сообщению The New York Times, итоговое заявление подписано всеми семью лидерами, включая президента США, хотя ранее СМИ сообщали, что Трамп может отказаться подписывать итоговый документ.

    Комментарии (5)
    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    Комментарии (0)
    16 июня 2025, 13:08 • Новости дня
    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном

    Политолог Ципис: Самая острая фаза войны Израиля и Ирана еще впереди

    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В конфликт на Ближнем Востоке могут вступить страны НАТО, в том числе США. Кроме того, западные спецслужбы попытаются спровоцировать «цветную революцию» в Исламской республике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Напомним, Иран и Израиль четвертые сутки продолжают обмен ударами.

    «Эскалация между Израилем и Ираном еще не достигла самой острой фазы», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. По его прогнозам, в ближайшие две недели ситуация будет лишь ухудшаться.

    «Удары, которыми обмениваются стороны, усилятся. Более того, в конфликт, скорее всего, вступят страны НАТО, в том числе США и Британия. Они выступят не столько на стороне Израиля, сколько против Исламской республики», – полагает собеседник.

    Он напомнил, что Штаты уже перебрасывают силы на базы вблизи Персидского залива. «Цель Запада – нанесение максимального ущерба иранской ядерной программе и свержение режима в Тегеране, как это было в Ираке и Ливии», – уточнил Ципис. Впрочем, исход нынешних событий не предопределен.

    Так, о военной поддержке Исламской республики объявил Пакистан, который владеет ядерным оружием, напомнил эксперт. Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф ранее заявил, что Исламабад окажет Тегерану помощь «всеми возможными средствами». «Баланс сил меняется», – отметил Ципис.

    «Деэскалация возможна лишь при ряде условий. Во-первых, если Иран согласится на все требования Израиля, среди которых – отказ от ядерной программы. Во-вторых, если произойдет смена режима в Тегеране. Я допускаю, что в стране может быть спровоцирована «цветная революция» или гражданская война. Зарубежные спецслужбы работают на этом направлении, активно взаимодействуя с иранской оппозицией», – детализировал политолог.

    «Стоит также учитывать, что наблюдается бегство мирного населения из иранской столицы. Они уезжают либо на периферию, либо в соседние государства, включая Азербайджан и страны Средней Азии. Для сравнения: в Израиле пока нет паники, хотя ситуация очень напряженная», – заключил собеседник.

    Напомним, четвертые сутки продолжается обмен ударами между Ираном и Израилем. По данным израильских властей, в ночь на понедельник иранские ракеты атаковали центральную часть страны и побережье. В Петах-Тикве, под Тель-Авивом, из-за попадания ракеты возник пожар в одном из многоэтажных зданий. Также ракеты упали в районе Хайфы.

    Армия обороны Израиля в ответ атаковала командные центры сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В этих центрах готовились террористические атаки против еврейского государства с использованием «иранских прокси на Ближнем Востоке», заявили израильские военные.

    КСИР заявил, что в ходе последней атаки на Израиль был применен «новый метод». Благодаря этому удалось вывести из строя израильские средства ПВО так, чтобы они атаковали собственные позиции, передает агентство Mehr.

    За три дня ракетных атак в Израиле погибли 24 человека, пострадали почти 600, следует из данных правительства Израиля. По информации иранского Минздрава, с начала обострения конфликта погибли 224 человека, 1277 госпитализированы. 90% пострадавших – гражданские лица.

    Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал наносить по Ирану удары с использованием БПЛА и пилотируемой авиации, сбросивших более 330 боеприпасов. В ответ на это КСИР нанес массированный удар по военным центрам и авиабазам Израиля. 15 июня глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение об отказе от ядерного оружия при сохранении права на мирный атом.

    На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако для этого главе Белого дома необходимо воспользоваться своим влиянием на еврейское государство, отметили эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (16)
    17 июня 2025, 10:51 • Новости дня
    Politico: Запад не в состоянии помочь Украине победить Россию
    Politico: Запад не в состоянии помочь Украине победить Россию
    @ Oleksii Chumachenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Александра Юдина

    Военный конфликт на Украине постепенно превращается в затяжное противостояние, и теперь западным странам приходится столкнуться не с победой Киева, а с мировым соглашением о прекращении боевых действий, пишет Politico.

    Издание указывает, что длительная и истощающая фаза конфликта на Украине вынуждает западных политиков переосмысливать изменение поддержки Киева. На Западе все чаще признают: масштабная военная победа Украины становится маловероятной, несмотря на значительные финансовые вложения и военную помощь, передает Politico.

    Эксперты отмечают, что конфликт оказался затяжного характера. При этом, по данным украинского Минобороны, более 30% призывников не вышли на службу, а снижение мобилизационного возраста до 25 лет не решило проблему нехватки кадров. Кроме того, демографическая и экономическая ситуация усугубляется, а политическое разногласие и коррупция вызывает нарастающее раздражение в Киеве.

    Аналитики отмечают, что Россия в то же время смогла перестроиться на военных рельсах и обогнать Запад по производству боеприпасов.

    В статье сообщается, что на недавних мировых переговорах в Стамбуле стороны продемонстрировали значительные разногласия: Киев предложил 30-дневное продолжение огня, Москва – два-три дня для эвакуации погибших.

    Эксперты считают, что западным лидерам предстоит определиться – продолжать поддерживать Украину без ограничения или искать варианты замораживания конфликта.

    Такой компромисс, как отмечают аналитики, может означать сохранение контроля над текущими территориями, обеспечение международных гарантий безопасности вне границ НАТО и поэтапные международные отношения, сопровождающиеся экономической и гуманитарной поддержкой.

    Ранее Владимир Зеленский выразил опасения относительно снижения поддержки Украины со стороны Запада из-за конфликта между Израилем и Ираном.

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

    Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что помощь США Киеву прекратится из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (8)
    15 июня 2025, 11:59 • Новости дня
    Фицо потребовал отложить новые санкции против России в ЕС

    Фицо призвал решить газовый вопрос до обсуждения антироссийских санкций

    Фицо потребовал отложить новые санкции против России в ЕС
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер Словакии Роберт Фицо призвал обсуждать новые антироссийские санкции только после урегулирования ожидаемой остановки поставок российского газа в Евросоюз.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости отложить обсуждение новых антироссийских санкций в Евросоюзе до решения проблемы возможной остановки поставок российского газа, передает ТАСС.

    Он отметил, что поручил министру иностранных дел Словакии обратиться к коллегам в ЕС с просьбой не обсуждать санкции в предстоящую среду, пока не будет найдено решение по газу.

    Фицо предупредил, что прекращение поставок российского газа может привести к ущербу для Словакии на сумму около 1 млрд евро, поскольку стране придется закупать газ по более высоким ценам. Кроме того, Словакии может грозить штраф в размере 20 млрд евро по решению международного арбитража, если «Газпром» взыщет компенсацию за нарушение контрактов.

    Он также подчеркнул, что настаивает на сохранении поставок в страну российской нефти и ядерного топлива, назвав предложения о прекращении импорта этих ресурсов абсолютно неприемлемыми.

    Премьер Словакии жестко раскритиковал позицию Евросоюза по Украине и санкциям против России, отметив, что ЕС поддерживает войну на Украине и проявляет двойные стандарты в отношении конфликтов в других регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года.

    Франция и Бельгия отказались поддерживать проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году.

    Российский экспорт сжиженного природного газа в страны Евросоюза за первые пять месяцев 2025 года сократился на 2,4%.

    Комментарии (2)
    16 июня 2025, 03:18 • Новости дня
    Захарова высмеяла призыв Мерца к новым санкциям против России
    Захарова высмеяла призыв Мерца к новым санкциям против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который призвал к новым санкциям против России.

    Мерц заявил, что рассчитывает на решение лидеров ЕС о введении новых антироссийских санкций на саммите, который пройдет 26-27 июня в Брюсселе. Он также сообщил о намерении получить поддержку партнеров по G7, особенно США, передает ТАСС.

    «Он о происходящем в мире узнает из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки?» – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года. Венгрия призвала ЕС снять с повестки дня отказ от российских энергоносителей. Ирак не исключил роста цен на нефть до 300 долларов в случае дальнейшей эскалации конфликта Ирана и Израиля.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости отложить обсуждение новых антироссийских санкций до решения вопроса возможной остановки поставок российского газа. Франция и Бельгия, по данным СМИ, также отказались поддерживать проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году.

    Комментарии (2)
    16 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    СМИ: ЕС решил не снижать потолок цен на российскую нефть
    СМИ: ЕС решил не снижать потолок цен на российскую нефть
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза не станут менять установленный лимит на стоимость российской нефти из-за отсутствия поддержки этой меры со стороны G7, пишут украинские СМИ со ссылкой на двух анонимных дипломатов из стран ЕС.

    Евросоюз не будет в одностороннем порядке снижать потолок цен на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, передает ТАСС со ссылкой на издание «Европейская правда». Один из источников заявил: «Очевидно, что на саммите в Канаде G7 не поддержит снижение потолка цены с 60 до 45 долларов за баррель. В таком случае ЕС не будет вносить это предложение в 18-й пакет санкций».

    Второй дипломат пояснил, что для Евросоюза снижение потолка цен в одностороннем порядке «является невыгодным». Решение принято в контексте согласованных действий с партнерами по G7, чтобы избежать экономических потерь и разногласий внутри блока.

    Ранее ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов. В Кремле оценили последствия снижения потолка цен на российскую нефть.

    Агентство Bloomberg писало о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

    Комментарии (5)
    16 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Трамп назвал ошибкой исключение России из G8

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США на саммите G7 отметил, что исключение России из формата G8 было большой ошибкой.

    Заявление Дональда Трампа прозвучало на полях саммита G7 в Кананаскисе, передает ТАСС. Американский лидер, отвечая на вопрос о возможном возобновлении работы «большой восьмерки», отметил: «Не говорю, что на этом этапе следует. Потому что, наверное, слишком много воды утекло. Но это была большая ошибка».

    В беседе с премьер-министром Канады Марком Карни Трамп подчеркнул, что Запад много обсуждает Россию, при этом российский президент Владимир Путин больше не участвует в этих дискуссиях. «Это было ошибкой. Вы проводите столько времени, обсуждая Россию, а он (Путин) более не присутствует за столом переговоров», – добавил глава Белого дома.

    Трамп также отметил, что Путин ведет диалог только с ним, а с другими западными лидерами не разговаривает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение России в состав «Большой восьмерки» было бы целесообразным и выгодным. Трамп выразил готовность рассмотреть участие президента России Владимира Путина в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

    Комментарии (2)
    17 июня 2025, 12:52 • Новости дня
    В Совфеде назвали лицемерным заявление G7 о праве Израиля на самооборону

    Сенатор Джабаров: Поддержка нападения Израиля на Иран подтвердила лицемерие «Большой Семерки»

    В Совфеде назвали лицемерным заявление G7 о праве Израиля на самооборону
    @ Lin Wei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поддержка Израиля в конфликте с Ираном отражает двойные стандарты G7. «Семерка» оправдывает Тель-Авив, но осуждает Москву за проведение СВО и защиту населения Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее страны G7 в совместном заявлении обосновали израильские атаки «правом на самооборону».

    «G7 выступила с абсолютно лицемерным заявлением. "Семерка" признает нападение Израиля на Иран под недоказанным предлогом в виде "права на самооборону", но осуждает Россию за СВО. А ведь для спецоперации были веские причины: защита Донбасса и стремление Украины в НАТО, закрепленное в украинской Конституции», – напомнил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Парламентарий заметил, что даже президент США Дональд Трамп признал весомыми причины СВО. «Москва не один год указывала Штатам и Европе на неделимость гарантий безопасности и выражала готовность к совместной разработке новой евразийской архитектуры. Но все предложения были проигнорированы. Россию вынудили начать спецоперацию», – продолжил собеседник.

    «Впрочем, двойная мораль "семерки" не удивляет, это ее фирменный стиль. Тем не менее, я не считаю, что Москве нужно как-то особо остро реагировать на это заявление. Во-первых, по причине его очевидной лицемерности, а во-вторых, потому что G7 – анахронизм прошлого века. Эта структура не представляет из себя прежнего авторитета. К тому же, членство некоторых государств в этом клубе изначально было сомнительным», – отметил спикер. «Сейчас есть страны, которые по своей мощи, экономике, влиянию в мире значительно превосходят членов G7», – заключил сенатор.

    Ранее страны G7 на 51-м саммите в Канаде выпустили совместное заявление по ирано-израильскому конфликту, указав, что «Израиль имеет право на самооборону», а также подтвердив свою «поддержку безопасности» страны и отметив «важность защиты гражданского населения».

    «Иран является главным источником региональной нестабильности и террора. Мы постоянно заявляем, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия. Мы призываем к тому, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа», – говорится в документе.

    Дональд Трамп предупредил, что Тегерану необходимо свернуть свою ядерную программу, пока не стало «слишком поздно», пишет The Economic Times. Он сказал, что у иранских лидеров было 60 дней, чтобы достичь соглашения по этому вопросу, но они не смогли этого сделать до начала израильской операции. «Им нужно заключить сделку», – подчеркнул глава Белого дома.

    В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев»: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.

    При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба республики и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание – 3» и атакует военные цели противника, сообщает РИА «Новости».

    Москва готова выступить посредником для снижения ирано-израильской напряженности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что за последние дни российский лидер Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и Дональдом Трампом.

    Газета ВЗГЛЯД исследовала шпионский аспект военной операции Израиля против Ирана, объясняла, как Тель-Авив готовит почву для сноса иранского руководства, а также писала о роли России в потенциальном достижении мирного соглашения между противниками.

    Комментарии (6)
    15 июня 2025, 10:18 • Новости дня
    Песков сравнил российско-американские отношения с авгиевыми конюшнями
    Песков сравнил российско-американские отношения с авгиевыми конюшнями
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Темпы диалога между Москвой и Вашингтоном остаются медленными из-за накопившихся трудностей, которые требуют значительных усилий для преодоления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным прокомментировал темпы продвижения диалога между Россией и США. Он отметил, что двусторонние отношения накопили большую инерцию, препятствующую быстрому налаживанию контактов, передает РИА «Новости».

    Песков также заявил: «Авгиевы конюшни наших двусторонних отношений слишком грязные, долго их убирать», подчеркнув, что устранение накопившихся проблем потребует времени и усилий.

    Напомним, в субботу президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

    11 июня президент США заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл детали их последнего разговора.

    Ранее Песков сообщил, что диалог между Россией и США продолжается на фоне сохраняющихся сложностей и большого числа нерешенных вопросов в двусторонних отношениях.

    Комментарии (10)
    17 июня 2025, 08:27 • Новости дня
    Глава РФПИ: Антироссийские санкции стоили США 300 млрд долларов

    Дмитриев оценил потери экономики США от антироссийских санкций в 300 млрд долларов

    Глава РФПИ: Антироссийские санкции стоили США 300 млрд долларов
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Оценку ущерба экономике США из-за антироссийских санкций в 300 млрд долларов озвучил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    По его словам, американские компании понесли значительные убытки, и эта оценка ранее уже называлась им в феврале 2025 года, передает ТАСС.

    «Поскольку Дональд Трамп признает, что американские компании потеряли деньги из-за санкций США в отношении России, мы уже говорили об этом раньше: 300 млрд долларов – это глупость Байдена», – заявил глава РФПИ в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) в ответ на пост иностранного журналиста.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о положительном знаке со стороны американского коллеги относительно законопроекта о введении санкций против России. Макрон поделился этим на саммите G7, посчитав ответ Трампа обнадеживающим.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции в качестве меры воздействия на страну, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать.

    До этого администрация Трампа пыталась изменить законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) о санкциях против России, предлагая сделать эти меры необязательными, чтобы избежать ухудшения отношений между странами.

    Комментарии (0)
    16 июня 2025, 22:22 • Новости дня
    FT узнала способ ЕС обойти любое вето со стороны Венгрии или Словакии

    FT: ЕС собрался запретить новые контракты на поставку российского газа

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейская комиссия намерена ограничить возможность подписания новых контрактов на поставку газа из России, а действующие соглашения прекратить поэтапно до 2028 года, чтобы обойти любое возможное вето со стороны Венгрии или Словакии, пишет FT.

    Европейская комиссия (ЕК) планирует запретить всем компаниям в странах ЕС заключать новые контракты на поставку российского газа, используя нормы торгового права, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии и Словакии, пишет Financial Times (FT).

    Согласно представленному ЕК обзору, с которым ознакомилась газета, новые соглашения на российский газ будут запрещены с момента принятия решения, а краткосрочные контракты и поставки трубопроводного и сжиженного газа прекратятся с 2026 года. Договора с долгосрочными обязательствами должны быть расторгнуты к 1 января 2028 года. Для стран без выхода к морю, включая Венгрию и Словакию, предусмотрено исключение: они смогут продолжить выплаты по действующим контрактам до 2027 года, сказано в статье.

    Как отмечает издание, предложения могут быть изменены в процессе обсуждения. В Еврокомиссии подчеркивают, что новый механизм позволит обойти единогласное одобрение, необходимое для санкций, и принять решение большинством голосов.

    Дан Йоргенсен, еврокомиссар по энергетике, заявил, что ЕК хочет учесть потребности в энергоснабжении всех стран и обеспечить доступные цены.

    Венгрия и Словакия выразили обеспокоенность юридическими рисками и возможными штрафами при расторжении контрактов. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что Будапешт может прекратить экспорт электроэнергии на Украину, если ограничение российских энергоносителей будет введено.

    По плану Еврокомиссии, страны ЕС, продолжающие получать российский газ, должны будут представить планы диверсификации.

    «По данным аналитического центра Ember, в 2024 году российский газ составлял 14% от общего объема импорта ископаемого топлива в ЕС, что меньше, чем примерно две пятых. Однако по сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 18%, в основном за счет увеличения поставок российского СПГ», – сказано в публикации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале мая ЕС заявлял, о намерении ввести запрет на импорт российского газа к концу 2027 года, распространяя меры как на трубопроводный, так и на сжиженный газ.

    В июне премьер Словакии Роберт Фицо призвал обсуждать новые антироссийские санкции только после урегулирования ожидаемой остановки поставок российского газа в Евросоюз.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предупредил, что инициатива Еврокомиссии об отказе от российских нефти, газа и ядерного топлива нанесет ущерб Венгрии и ЕС. Он заявил о намерении блокировать обсуждаемый в Люксембурге план Еврокомиссии, грозящий ростом коммунальных платежей в Венгрии в несколько раз.

    Комментарии (0)
    17 июня 2025, 00:28 • Новости дня
    На саммите G7 усомнились в способности Зеленского выпросить оружие для ВСУ

    Reuters: Комментарии Трампа заставляют сомневаться в получении Зеленским оружия

    Tекст: Ирма Каплан

    Несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп назвал ошибкой исключение России из G8, он не стал высказывать о восстановлении страны в группе, да и прочие его высказывания вызвали сомнения в том, что украинский лидер Владимир Зеленский сможет чего-либо добиться на встрече во вторник.

    «Зеленский заявил, что планирует обсудить с Трампом новые закупки оружия для Украины. Европейские официальные лица отметили, что надеются использовать встречу Зеленского с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте во вторник и саммит НАТО на следующей неделе, чтобы убедить Трампа ужесточить свою позицию», – передает Reuters.

    При этом европейские лидеры продолжают надеяться на то, что им удастся склонить Трампа к ужесточению антироссийских санкций. Тогда как Трамп скептически относится к мерам, которые обходятся дороже тем, кто их назначает, о чем он заметил на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп проведет переговоры с Владимиром Зеленским на предстоящем саммите G7, который состоится в Канаде. При этом сторонники Киева в «Группе семи» не ожидают принятия согласованных решений по оказанию давления на Россию или по поддержке Украины на текущем саммите в Канаде.

    Государства-участники G7 намерены отказаться от совместного коммюнике по итогам канадского саммита из-за разногласий по Украине и уже подготовили ряд отдельных документов по определенным тематикам.

    Комментарии (0)
    15 июня 2025, 22:43 • Новости дня
    Венгрия призвала ЕС снять с повестки дня отказ от российских энергоносителей

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссии следует отказаться от идеи полного запрета поставок российских энергоносителей, сосредоточив внимание на рисках для энергетики из-за конфликта между Израилем и Ираном, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, Венгрия на встрече министров энергетики стран ЕС в Люксембурге 16 июня официально предложит Еврокомиссии исключить из повестки дня вопрос о полном запрете поставок российских энергоносителей, передает ТАСС.

    Орбан заявил: «Война на Ближнем Востоке создала совершенно новую ситуацию, и мы не хотим расплачиваться за очередную глупость Брюсселя». Он заявил, что нужно «подготовить исследование о последствиях войны на Ближнем Востоке и европейских способах предотвращения угрозы».

    На встрече 16 июня в Люксембурге министры энергетики ЕС обсудят план Еврокомиссии о полном отказе от импорта нефти, газа и ядерного топлива из России к 2027 году. В дискуссии примет участие министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сийярто раскритиковал план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, назвав его инициативой, разработанной в интересах Киева и во вред Евросоюзу. Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что обострение конфликта между Ираном и Израилем может привести к росту мировых цен на нефть до 300 долларов за баррель.

    Комментарии (0)
    17 июня 2025, 00:45 • Новости дня
    Трамп пожаловался, что санкции обходятся США в «огромные деньги»

    Трамп: Санкции обходятся США в очень большие деньги

    Трамп пожаловался, что санкции обходятся США в «огромные деньги»
    @ IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts//Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции в качестве меры воздействия на страну, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать, заявил он в беседе с пулом журналистов Белого дома.

    Когда Трампа спросили о возобновлении переговоров между США и Россией, он ответил, что «Они уже начались», при этом об усилении санкций против России Трамп говорить не намерен, так как скептически настроен.

    «Санкции обходятся нам в большие деньги. Когда я налагаю санкции на страны, это обходится США в большие деньги, в огромные деньги. Надо говорить о миллиардах и миллиардах долларов, санкции – это не так просто, это не просто улица с односторонним движением», – ответил глава Белого дома.

    Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который призвал к новым санкциям против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года. Венгрия призвала ЕС снять с повестки дня отказ от российских энергоносителей.

    Комментарии (0)
    Главное
    Канада включила в новый санкционный список Юмашеву и Чубайса
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    В Ереване прошли обыски у владельца российской группы «Ташир», ему грозит арест
    Reuters узнало о выводе войск США еще с двух баз в Сирии
    Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов на вечерней сессии
    Госдума приняла закон о запрете англицизмов на вывесках и в названиях ЖК
    Ребенок из Подмосковья впал в кому после порции плова

    Сможет ли золото заменить доллар в качестве мировой валюты

    Все чаще звучат прогнозы о том, что роль доллара в мировой финансовой системе будет снижаться, а вместо него валютные резервы будут накапливаться в золоте. Обсуждается даже идея о возвращении к золотому стандарту и межгосударственным «золотым» расчетам. Насколько реальны такие сценарии и что мешает золоту прямо сейчас снова стать главной валютой планеты? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия сохранила шанс для дипломатии между Ираном и Израилем

    На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако, как считают эксперты, для этого главе Белого дома необходимо проявить ответственный подход и воспользоваться своим влиянием на Израиль. Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине

    В украинском обществе разгорается новый скандал: граждане винят комика Сергея Притулу в ударе ВКС России по ангару Национального авиационного университета в Киеве. Отмечается, что объект был обстрелян после того, как Притула выложил в интернет фото БПЛА, хранящихся на этом складе. Почему Притуле, скорее всего, удастся избежать наказания за проступок, хотя простых украинцев садят в тюрьму за меньшее? Подробности

    Перейти в раздел

    Вашингтон охладел к оружейным сделкам с Зеленским

    Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Группы семи» и сорвал переговоры с Владимиром Зеленским, который специально прилетел для этого в Канаду. Его визит готовился Киевом заранее: на сей раз Украина хотела просить Вашингтон не о бесплатных поставках оружия, а планировала обсудить закупку вооружений. Как говорят эксперты, Трамп намеренно вернулся в Вашингтон, чтобы не давать Зеленскому никаких гарантий и новых обещаний. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации