Баканов: Разработку водородной «Ангары-А5В» завершат на четыре года раньше

Tекст: Алексей Дегтярев

«У кислородно-водородной третьей ступени, которая позволять будет не две с половиной тонны на геостационарную орбиту выводить, а до четырех, подвинули сроки разработки с 2034 на 2030 год», – цитирует Баканова ТАСС.

По его словам, корпорация изучает вопросы ценообразования при пусках тяжелой «Ангары-А5» для повышения экономической эффективности запусков.

К 2030 году Россия сможет проводить до 66 космических пусков в год, а к 2036 году этот показатель вырастет до 113, добавил глава госкорпорации.

В 2023 году Россия была способна осуществить до 46 запусков, но реально было выполнено 17. Помимо этого, планируется снизить стоимость выведения одного килограмма полезной нагрузки на орбиту в два с половиной раза.

До этого Баканов сообщил, что президент Владимир Путин утвердил национальный проект «Развитие космической деятельности РФ».