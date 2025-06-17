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Путин утвердил нацпроект по развитию российской космической отрасли
Президент России Владимир Путин утвердил национальный проект «Развитие космической деятельности РФ», сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Баканов отметил, что 20 мая на стратегической сессии у председателя правительства «Роскосмос» впервые представил новую версию документа, а на прошлой неделе этот проект был окончательно согласован у президента, передает ТАСС.
По его словам, теперь наступает этап непосредственной реализации национального проекта.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие несколько лет на обновленный космический национальный проект планируется выделить порядка 4,4 трлн рублей.