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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия

    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.

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    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В Европе создается экономика жертвы

    Фраза Рютте «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.

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    17 июня 2025, 12:46 • Новости дня

    Путин утвердил нацпроект по развитию российской космической отрасли

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил национальный проект «Развитие космической деятельности РФ», сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Баканов отметил, что 20 мая на стратегической сессии у председателя правительства «Роскосмос» впервые представил новую версию документа, а на прошлой неделе этот проект был окончательно согласован у президента, передает ТАСС.

    По его словам, теперь наступает этап непосредственной реализации национального проекта.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие несколько лет на обновленный космический национальный проект планируется выделить порядка 4,4 трлн рублей.

    15 июня 2025, 14:30 • Новости дня
    Путин: В России не запрещали нетрадиционные отношения

    Путин: В России запрещены не однополые отношения, а их пропаганда среди детей

    Путин: В России не запрещали нетрадиционные отношения
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в России нет запрета на нетрадиционные отношения, однако государство ограничивает их пропаганду среди несовершеннолетних.

    Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, отметил, что страна не запрещала нетрадиционные отношения между взрослыми. Российский лидер отметил: «Мы не говорили о запрете этих отношений. Мы говорили о запрете пропаганды среди несовершеннолетних. Мы никогда ничего не запрещаем: взрослый человек имеет право жить так, как считает нужным». Президент добавил, что мера направлена на защиту неокрепшего сознания детей от агрессивного влияния, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что российская политика всегда строилась на принципах равенства людей и отсутствии ограничений по признаку личной жизни. Путин напомнил, что инициатива регулирования подобных вопросов впервые была поддержана им на региональном уровне в Петербурге.

    Ранее Путин заявил, что многие на Западе разделяют позицию России по традиционным ценностям, подчеркнув важность сохранения национальной идентичности.

    Во вторник российский лидер отметил необходимость доработки нормативных актов, которые должны укрепить традиционные ценности. Также глава государства назвал традиционные ценности фундаментальной основой для общества и государства.

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    14 июня 2025, 22:36 • Новости дня
    Трамп рассказал о разговоре с Путиным

    Трамп назвал войну между Израилем и Ираном главной темой разговора с Путиным

    Трамп рассказал о разговоре с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».

    «Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днем рождения, а главное – поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает», – рассказал Трамп в Truth Social.

    Он заявил, что беседа продолжалась «долго», при этом России и Украине было уделено «гораздо меньше времени». Однако, как пояснил Трамп, эта тема будет обсуждаться «на следующей неделе». Трамп отметил, что Россия сейчас «занимается запланированным обменом пленными».

    «Он, как и я, считает, что война между Израилем и Ираном должна закончиться», – заявил Трамп. По его словам, он сказал Путину, что конфликт на Украине тоже «должен закончиться».

    Напомним, Путин провел 50-минутный телефонный разговор с Трампом, в ходе которого осудил операцию Израиля против Ирана и подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом. Путин также поздравил Трампа с днем рождения.

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    17 июня 2025, 08:30 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    15 июня 2025, 11:49 • Новости дня
    Путин рассказал об отказе от очков и «чекапах» здоровья
    Путин рассказал об отказе от очков и «чекапах» здоровья
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин рассказал, что впервые примерил очки после снижения зрения, но предпочитает обходиться без них и ежегодно проходит медицинский осмотр.

    Путин в беседе с генерал-полковником полиции Николаем Овчинниковым отметил, что несколько лет назад ему предложили носить очки после того, как зрение немного ухудшилось – до 0,9-0,8. Президент впервые надел очки и отметил: «У меня голова закружилась. Думаю, если я сейчас их не сниму, то буду ходить в них всю оставшуюся жизнь». Кадры общения выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    Овчинников добавил, что это не совсем так, и сравнил ситуацию с техосмотром автомобиля. Путин в ответ с улыбкой отметил, что «не знает, так это или нет, но действует», и добавил: «Свободно читаю, без всяких проблем».

    Президент также рассказал, что регулярно проходит медицинское обследование: «Техосмотр проходим регулярно, каждый год чекап. Двое суток этому посвящаю», – уточнил он.

    Ранее президент России Владимир Путин признался, что обычно просыпается без будильника, а в особо ответственные дни просит адъютантов напомнить ему о времени. Путин также рассказал, что спит по шесть часов в сутки и старается заниматься спортом, потому что это помогает работе.

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    14 июня 2025, 19:19 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом осудил операцию Израиля против Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «В центре обмена мнениями, естественно, находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке», – заявил Ушаков, передает ТАСС.

    По его словам, российский лидер заявил о готовности России выполнить роль посредника между Израилем и Ираном. Ушаков отметил, что российская сторона до обострения ситуации предлагала шаги для достижения договоренностей между США и Ираном, и этот подход остается неизменным.

    «Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в Ближневосточном регионе», – добавил представитель Кремля.

    В ходе телефонного разговора президенты России и США не исключили возвращения Ирана к переговорам с Вашингтоном по ядерной программе. Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию как весьма тревожную, но отметил эффективность ударов Израиля по иранским объектам.

    Напомним, в субботу Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

    В среду президент США заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл детали их последнего разговора.

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    16 июня 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин поздравил «Артек» со 100-летием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин Владимир Путин в поздравительном обращении к столетию «Артека» отметил, что за последние годы центр стал современной и ориентированной на будущее площадкой для школьников.

    Кремль в Telegram-канале опубликовал видеообращение Путина в честь 100-летия Международного детского центра «Артек». В послании глава государства подчеркнул историческую значимость лагеря для страны. «Первый в отечественной истории лагерь для отдыха и оздоровления школьников, он был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы», – заявил Путин.

    Президент отметил, что за последнее время «Артек» преобразился, превратившись в современную площадку для развития и самореализации детей. Путин указал, что центр сохраняет уникальную атмосферу, позволяя каждому ребенку найти занятие по душе.

    Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко по поручению Владмира Путина вручил Международному детскому центру «Артек» Орден Почета.

    В субботу «Артеке» торжественно открыли памятники Людмиле Радыно и Луке Крымскому.

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    16 июня 2025, 00:54 • Новости дня
    Монсон оценил свою способность стать телохранителем Путина

    Монсон счел работу телохранителем Путина трудной из-за необходимости молчать

    Монсон оценил свою способность стать телохранителем Путина
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что не смог бы работать телохранителем президента России Владимира Путина, поскольку на этой должности пришлось бы молчать во время политических обсуждений.

    «Я бы хотел работать с президентом Путиным. Но, честно говоря, быть его телохранителем – это не то, что мне действительно подошло бы. Это было бы мучительно», – приводит слова Монсона РИА «Новости».

    Он заявил, что способен «защищать и бороться» и что работа телохранителем могла бы оказаться интересной «на один день». Однако постоянно занимать эту должность Монсон не смог бы, так как во время встреч Путина с дипломатами и советниками «пришлось бы просто стоять и молчать».

    «Я очень интересуюсь политикой», – сказал он. По словам бойца, ему интересно не просто находиться рядом, а участвовать в обсуждениях, обмениваться мнениями с иностранными послами и предлагать свои идеи.

    Он заявил, что предпочел бы стать послом или специальным представителем, чтобы говорить от имени страны и сопровождать президента на переговорах.

    «Это была бы работа моей мечты! А вот просто охранять его, молчать и ничего не говорить – для меня это было бы пыткой. Стоял бы рядом и думал: «Пожалуйста, дайте мне сказать хоть слово!» – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Он живет в Уфе. В июне 2024 года Монсон принял ислам в Москве. В октябре Монсон и его супруга Екатерина провели венчание по мусульманским обычаям (никах) в Уфе.

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    14 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность продолжить переговоры с Киевом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом обозначил намерение Москвы вернуться к переговорам с Киевом после обозначенной даты. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «С российской страны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта», – сказал Ушаков, передает ТАСС.

    В ходе беседы Путин также проинформировал Трампа о ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной. По словам Ушакова, российский президент отметил, что в последние дни осуществляется обмен пленными, включая тяжелораненых и молодых военнослужащих младше 25 лет. Кроме того, Украина приняла две партии тел погибших.

    Напомним, Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

    В субботу в Минобороны сообщили, что Россия и Украина начали передавать раненых, запустив бессрочные обмены по договоренностям, достигнутым в Стамбуле в рамках переговорного процесса, возвращена еще одна группа российских солдат с территории Украины.

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    16 июня 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин: Иностранных гостей в День Победы угощали вином из Севастополя
    Путин: Иностранных гостей в День Победы угощали вином из Севастополя
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На праздничном приеме в Москве в честь юбилея Победы иностранные лидеры пробовали исключительно напитки российского производства, включая вино из Севастополя, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в ходе встречи с главой Севастополя Михаилом Развожаевым подчеркнул: «У нас были только российские вина», сообщает РИА «Новости».

    Развожаев добавил, что гостям предложили вино севастопольского терруара «Блан де Неж», выращенное в регионе. Он отметил, что для Севастополя это стало поводом для особой гордости.

    Напомним, Москву по случаю Дня Победы посетили 27 зарубежных лидеров.

    Кроме того, пятеро депутатов Европарламента из четырех стран решили приехать в Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

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    16 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Трамп назвал ошибкой исключение России из G8

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США на саммите G7 отметил, что исключение России из формата G8 было большой ошибкой.

    Заявление Дональда Трампа прозвучало на полях саммита G7 в Кананаскисе, передает ТАСС. Американский лидер, отвечая на вопрос о возможном возобновлении работы «большой восьмерки», отметил: «Не говорю, что на этом этапе следует. Потому что, наверное, слишком много воды утекло. Но это была большая ошибка».

    В беседе с премьер-министром Канады Марком Карни Трамп подчеркнул, что Запад много обсуждает Россию, при этом российский президент Владимир Путин больше не участвует в этих дискуссиях. «Это было ошибкой. Вы проводите столько времени, обсуждая Россию, а он (Путин) более не присутствует за столом переговоров», – добавил глава Белого дома.

    Трамп также отметил, что Путин ведет диалог только с ним, а с другими западными лидерами не разговаривает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение России в состав «Большой восьмерки» было бы целесообразным и выгодным. Трамп выразил готовность рассмотреть участие президента России Владимира Путина в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

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    15 июня 2025, 17:37 • Новости дня
    Трамп открыт к посредничеству Путина в конфликте Израиля и Ирана
    Трамп открыт к посредничеству Путина в конфликте Израиля и Ирана
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп открыт к возможности участия президента России Владимира Путина в качестве посредника для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.

    Заявление Трампа прозвучало в интервью телеканалу ABC News. По словам американского лидера, он открыт к тому, чтобы президент России Владимир Путин выступил в качестве посредника при урегулировании конфликта.

    Трамп отметил: «Он (Путин) готов. Он позвонил мне в связи с этим. Мы долго об этом разговаривали». Президент США добавил, что Штаты также могут вмешаться в ситуацию, однако на данный момент в конфликт не вовлечены.

    Ранее Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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    14 июня 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин провел 50-минутный телефонный разговор с Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «Только что состоялся очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что «разговор продолжался около часа, а если быть точным, 50 минут. Был содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным». Представитель Кремля охарактеризовал общение как конструктивное и насыщенное.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что считает важным начало прямого диалога между США и Россией по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп изменил статус-кво, начав личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    В среду президент США заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл детали их последнего разговора.

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    14 июня 2025, 22:16 • Новости дня
    Путин заявил о превращении глобального либерализма в тоталитаризм

    Tекст: Антон Антонов

    Глобальный либерализм превратился в тоталитаризм, заявил президент России Владимир Путин.

    «Глобальный либерализм превратился из либерализма в тоталитаризм», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Об этом глава российского государства заявил в интервью, фрагмент которого показали в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

    Напомним, Путин заявил, что западный либерализм выродился в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной и независимой мысли. Путин указывал критерии истинного либерализма. Он подчеркивал, что ничего не имеет против либерализма, однако в России есть «свои традиции» и устоявшиеся культурные формы взаимодействия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что у России «нет ничего общего с экстремистским [пониманием] либерализма».

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    15 июня 2025, 12:28 • Новости дня
    Путин согласился с тем, что врагам нельзя верить

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил важность осторожности в отношениях с противниками, подчеркнув, что доверчивость часто является частью национального характера.

    Путин заявил о важности не доверять противникам, передает ТАСС. Во время общения с лауреатами государственных премий в Кремле, физик-ядерщик Юрий Диков призвал главу государства «не верить врагам – обманут».

    Путин на это ответил: «Нельзя, согласен с вами».

    Данное общение состоялось после церемонии 12 июня, а кадры разговора опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

    Президент также отметил: «Знаете, мы наивные люди все», подчеркнув, что доверчивость – это часть российской традиции.

    Ранее Путин заявил, что враги России совершают ошибки, недооценивая русский характер.

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    14 июня 2025, 19:39 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с днем рождения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин в ходе третьего за месяц телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом поздравил его с 79-летием. Об этом на брифинге сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с днем рождения. Президенту США исполнилось сегодня 79 лет», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Кроме того, по его словам, российский лидер отметил, что в Соединенных Штатах в этот день празднуется День американского флага и 250-летие Сухопутных войск.

    Ушаков сообщил, что оба президента выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют им по-деловому общаться и искать решения сложных вопросов двусторонней и международной повестки дня.

    В ходе разговора Путин и Трамп вновь подчеркнули братство по оружию народов СССР и США во Второй мировой войне. Этой теме было уделено особое внимание, как и в предыдущих беседах лидеров.

    Это уже третий телефонный разговор президентов за последний месяц и пятый с начала года. Одной из главных тем обсуждения стало обострение между Израилем и Ираном, а также вопросы, связанные с Украиной и развитием двусторонних отношений.

    Напомним, Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут. По его словам, российский лидер осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Представитель Кремля отметил, что президент РФ обозначил намерение Москвы вернуться к переговорам с Киевом после обозначенной даты.

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    14 июня 2025, 16:15 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о подарке Путину

    Лукашенко пообещал подарить Путину белорусский сыр с Кремлем на упаковке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко анонсировал необычный подарок для президента России Владимира Путина.

    Во время посещения предприятия «Молочный мир» в Гродненской области Лукашенко обратил внимание на сыр «Президентский» и предложил сотрудникам нанести на упаковку изображение Кремля. Видео опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

    Как отметил Лукашенко, такой сыр он планирует подарить российскому лидеру: «Нарисуй тут Кремль – и я ему подарю, в конце месяца приедет», – заявил белорусский президент.

    Ранее Лукашенко поручил растить картошку для России и Белоруссии.

    Напомним, в мае Путин сообщил в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», что получил в подарок от Лукашенко белорусский шоколад.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

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      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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