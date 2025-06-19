Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.2 комментария
Силуанов отметил добросовестность налогоплательщиков в России
Силуанов: Налогоплательщики исполняют свои обязательства и «не уходят в тень»
Глава Минфина Антон Силуанов сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, что налогоплательщики продолжают исполнять свои обязательства и «не уходят в тень».
Силуанов отметил, что объем налоговых поступлений находится на ожидаемом уровне и отражает добросовестность налогоплательщиков, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что граждане и бизнес понимают назначение налоговых платежей и видят, куда направляются средства. Министр добавил, что налогоплательщики сохраняют прежние привычки, связанные с исполнением налоговых обязательств.
Ранее Минфин предложил льготы по транспортному и земельному налогу участникам СВО. Кроме того, Минфин согласился с необходимостью унифицировать предоставление налоговых льгот на транспорт для граждан, имеющих звание Героя России, чтобы устранить региональные различия.