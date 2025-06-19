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МИД Таиланда вызвал посла Камбоджи после утечки разговора премьера
Министерство иностранных дел Таиланда вызвало посла Камбоджи в Бангкоке в связи с публикацией записи частного телефонного разговора между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и председателем сената Камбоджи Хун Сеном, сообщил гендиректор департамента информации таиландского МИД Никондет Пхалангкун.
По словам представителя таиландского МИД, власти Таиланда считают обнародование разговора нарушением международной практики и подрывом доверия между государствами. Он отметил, что подобные действия Камбоджи противоречат дипломатическому этикету и могут навредить отношениям между странами, добавив, что данный случай должен остаться в рамках межправительственного диалога, передает ТАСС.
Пресс-секретарь МИД Таиланда сообщил, что действия камбоджийской стороны рассматривались как попытка использовать социальные сети для разделения общества и получения популярности, что, по мнению тайской стороны, недопустимо с точки зрения добрососедских отношений.
На фоне скандала партия «Пхумчайтхаи» вышла из правящей коалиции, заявив, что утечка разговора повлияла на суверенитет и интересы страны, а также на армию Таиланда.
В конце мая на спорной территории между провинциями Прэахвихеар и Убонратчатхани произошел вооруженный инцидент, в ходе которого погиб камбоджийский военный. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта, но выразили готовность к переговорам. В то же время Камбоджа обратилась в Международный суд ООН, тогда как Таиланд не признает его юрисдикцию с 1960 года.
Ранее военные представители Камбоджи и Таиланда приняли решение отвести войска на прежние позиции вдоль границы, занятые в 2024 году.
Власти Таиланда закрыли два контрольно-пропускных пункта на границе с Камбоджей.