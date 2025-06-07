Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
Таиланд закрыл два КПП на границе с Камбоджей
Два контрольно-пропускных пункта на границе Таиланда с Камбоджей временно закрыты для туристов из-за обострившегося пограничного спора и усиления военного присутствия.
Власти Таиланда временно приостановили работу двух контрольно-пропускных пунктов в провинции Чантхабури на границе с Камбоджей для туристов, передает ТАСС. Мера связана с обострением пограничного спора и усилением военного присутствия Камбоджи. Исключение сделано только для камбоджийцев, работающих в Таиланде. Ограничения вступили в силу 7 июня 2025 года и будут действовать до дальнейшего уведомления.
Согласно заявлению таиландских военных, Камбоджа после инцидента с гибелью своего военного усилила военное присутствие, оборудовала укрепления и стянула технику к границе. В армии Таиланда назвали эти действия провокационными и отметили, что они нарушают Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. В документе отмечается, что Совет национальной безопасности Таиланда поручил армии контролировать открытие и закрытие пограничных пунктов в зависимости от ситуации для обеспечения безопасности.
Военные Таиланда подчеркивают приверженность мирному урегулированию конфликта и сохранению диалога с Камбоджей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на границе Камбоджи и Таиланда произошло боестолкновение между пограничниками двух стран. В результате инцидента погиб один камбоджийский пограничник. Власти обеих стран проводят расследование причин конфликта.