Камбоджа и Таиланд договорились отвести войска на позиции 2024 года

Tекст: Ольга Иванова

Военные Камбоджи и Таиланда достигли договоренности об отводе войск на позиции, которые они занимали в 2024 году, передает РИА «Новости». Переговоры прошли на уровне командующих военными округами при поддержке министерств обороны обеих стран. Министр обороны Таиланда Пхумтхам Вечайчай отметил, что решение поддерживают обе стороны, а старшие офицеры провели совместную инспекцию района недавнего боестолкновения.

По словам Вечайчая, камбоджийская армия больше не занимает окопы, удерживаемые во время инцидента 28 мая, а укрепления в этом районе полностью засыпаны. Министр поблагодарил правительство Камбоджи и командование за содействие в стабилизации ситуации и подчеркнул, что действия сторон направлены на сохранение мира на благо обоих народов.

Официальный представитель сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари сообщил, что инициатива по переговорам исходила от командования камбоджийских войск. В течение дня обе стороны согласовали инспекцию участка и отвод войск, полностью заручившись поддержкой высшего руководства и министерств обороны стран. Военные ожидают, что финальные решения по снижению напряженности будут приняты на заседании Совместного комитета по демаркации границ 14 июня в Камбодже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Таиланда закрыли два контрольно-пропускных пункта на границе с Камбоджей. На границе с Таиландом в ходе перестрелки погиб камбоджийский военный.