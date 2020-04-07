Эпидемия заставила Трампа обратить внимание на Луну

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7 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 20:42  |  vz.ru
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Россиянам предложили выдавать сертификаты на путешествия

Россиянам предлагают сертификаты вместо живых денег за несостоявшийся отдых Фото: Артур Лебедев/РИА «Новости»
Российские туроператоры просят власти разрешить им возвращать туристам не деньги, а депозитные сертификаты. Авиаперевозчики де-факто уже так и делают. В сложившихся условиях туркомпании и авиалинии не могут вернуть всем клиентам их деньги. Но когда вся мировая туриндустрия парализована пандемией, сертификат становится способом гарантировать будущее путешествие.  Подробности...
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Трамп объявил войну русским монархистам

Лозунг РИД – фраза Иоанна Кронштадтского «Демократия в аду, а на небе Царство»Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Госдепартамент США с подачи Белого дома внес в свой список террористических организаций «Русское имперское движение». Это первый для списка случай, когда в терроризме обвинена не исламская, а православная организация. Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД? Ответ может показаться смешным, но смешного в этой ситуации мало.  Подробности...
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Как Россия спасает сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса

Оставшиеся за границей россияне штурмуют аэропортыФото: Евгений Пахомов/ТАСС
«Мы никогда не бросим наших людей». Эти слова премьер-министра Михаила Мишустина можно считать лейтмотивом действий, которые предпринимает сейчас Россия с целью вывезти на Родину всех россиян, застрявших за границей из-за коронавируса. Газета ВЗГЛЯД поговорила с теми, кто вынужденно задерживается за рубежом, и выяснила, в чем пока остаются проблемы с эвакуацией. Подробности...
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Кто даст деньги на спасение «единой Европы»

Глава общеевропейского правительства Урсула фон дер Ляйен в КитаеФото: POOL/Reuters
Европе нужен новый «план Маршалла» для борьбы с кризисом и не нужно отменять санкции против России. Так считают в руководстве Евросоюза, не замечая очевидного противоречия. Но если ЕС в самом деле хочет преодолеть последствия коронакризиса и развиваться как самостоятельный центр силы, то пандемия может стать хорошим поводом для стратегического разворота Старого Света на Восток.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Самое честное кино о революции снимали в СССР

Владимир Веретенников, Журналист
Если человек придерживается просоветских убеждений, вряд ли фильм о красных демонах заставит его пересмотреть свою личную идеологию. Зато этот же фильм внесет вклад в миропонимание недалеких фанатиков, которые искренне уверены, что все зло от коммунистов. Подробности...
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Не стоит бояться «цифрового тоталитаризма»

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Оказалось, что наши свободы весьма хрупки, и угроза им может исходить оттуда, откуда и не ждали. Вопрос не в том, что мы имеем, а как мы сумеем этим распорядиться. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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              Эпидемия заставила Трампа обратить внимание на Луну

              Трамп подбадривает американское население, чтобы оно хоть как-то отвлеклось от пандемии коронавируса   7 апреля 2020, 20:05
              Фото: Zuma/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова

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              США в очередной раз подтвердили статус крупнейшего нарушителя международного права на планете. По крайней мере, именно так политологи оценивают указ Трампа о коммерческом освоении лунных ресурсов. Зачем президент США именно сейчас сделал подобное заявление, когда Соединенные Штаты начнут колонизацию спутника Земли и как должна Россия реагировать на происходящее?

              В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческом освоении ресурсов на Луне. «Космическое пространство является с юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединенные Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния», – сказано в тексте указа.

              В документе, в частности, подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года. «В связи с этим госсекретарю следует противодействовать любым попыткам со стороны любого другого государства или международной организации рассматривать Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах в качестве отражающего или каким-либо иным образом выражающего обычное международное право», – говорится в документе.

              Такой указ Трампа ожидаемо вызвал критику со стороны Москвы. Так, заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что попытки агрессивной экспроприации космического пространства едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество. «В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах – все помнят, что из этого вышло», – добавил Савельев.

              В свою очередь глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что «пока весь мир борется с коронавирусом на Земле, Трамп своим указом пытается захватить космос». По мнению политика, ранее звучавший в США тезис об американской «исключительности» не просто вскружил, но явно «сдвинул многие мозги в Вашингтоне». При этом сенатор уверен, что Россия молчать не станет, и за указом Трампа последуют ответные действия. «Мы – не закостенели, и мы точно не промолчим. Не имеем права прогнуться. Да и воспитание у нас другое, не прогибались и раньше», – отметил сенатор.

              С ним солидарен глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. «США являются самым крупным нарушителем международного права на планете. Они пытаются создать свое собственное параллельное право, которое дает им возможность делать все, что они считают нужным. Это продолжение общей философии правящего класса США, которую Трамп выражает в наиболее грубой форме», – сказал Пушков газете ВЗГЛЯД.

              Но сенатор согласен с тем, что человечество рано или поздно начнет коммерческую добычу ресурсов на Луне. «Ответить на это Россия должна разработкой таких космических технологий, которые лишат США возможности быть единственным государством, эксплуатирующим богатства Луны. Это единственный ответ на гиперэгоизм со стороны США», – подчеркнул Пушков.

              В то же время журналист Максим Кононенко не увидел в указе Трампа противоречий международному праву. А если говорить о Соглашении о деятельности государств на Луне – его не подписало ни одно из государств, постоянных членов Совбеза ООН. «Потому договоров, которые бы запрещали коммерческую деятельность на Луне, на сегодняшний день нет. В указе Трампа нет никакой революции. Президент России может издать такой же указ», – сказал Кононенко газете ВЗГЛЯД.

              «Разумеется, сейчас нет таких компаний, которые полетят на Луну и начнут там что-то добывать. Глава Белого дома просто подбадривает американское население, чтобы оно хоть как-то отвлеклось от пандемии коронавируса.

              Трамп говорит им: «Зато полетим на Луну добывать ресурсы!». А американцы ему отвечают: «О-о-о, да!», – сыронизировал Кононенко.

              Однако руководитель Института космической политики Иван Моисеев уверен: американцы обязательно начнут добычу ресурсов на Луне, но не скоро. «Скорее всего, это произойдет во второй половине века. Сейчас они просто тратят бюджетные деньги для привлечения коммерческих компаний к отработке техники, которая для этого пригодна. Ресурсы сами по себе пока не окупаются», – сказал Моисеев газете ВЗГЛЯД.

              На Луну, безусловно, надо лететь, отметил эксперт. «Но быстро это не делается, и одного заявления Трампа тут недостаточно. Дело в том, что на программу по освоению Луны необходимо 150 млрд долларов. При этом НАСА получает 30 млрд долларов в год, а Роскосмос – 2 млрд долларов. Причем они получают эти деньги не только «на Луну», но и на всю космическую программу. Потому, возможно, активное освоение Луны начнется после 2050 года», – предположил собеседник.

              При этом эксперт счел бесполезным возможное размещение военных баз на Луне. «Любая ракета летит с Луны трое суток, а баллистическая ракета на Земле долетит до цели за 45 минут. Скорость в данном случае – ключевой параметр», – резюмировал Моисеев.

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