Эпидемия заставила Трампа обратить внимание на Луну

США в очередной раз подтвердили статус крупнейшего нарушителя международного права на планете. По крайней мере, именно так политологи оценивают указ Трампа о коммерческом освоении лунных ресурсов. Зачем президент США именно сейчас сделал подобное заявление, когда Соединенные Штаты начнут колонизацию спутника Земли и как должна Россия реагировать на происходящее?

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческом освоении ресурсов на Луне. «Космическое пространство является с юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединенные Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния», – сказано в тексте указа.

В документе, в частности, подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года. «В связи с этим госсекретарю следует противодействовать любым попыткам со стороны любого другого государства или международной организации рассматривать Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах в качестве отражающего или каким-либо иным образом выражающего обычное международное право», – говорится в документе.

Такой указ Трампа ожидаемо вызвал критику со стороны Москвы. Так, заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что попытки агрессивной экспроприации космического пространства едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество. «В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах – все помнят, что из этого вышло», – добавил Савельев.

В свою очередь глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что «пока весь мир борется с коронавирусом на Земле, Трамп своим указом пытается захватить космос». По мнению политика, ранее звучавший в США тезис об американской «исключительности» не просто вскружил, но явно «сдвинул многие мозги в Вашингтоне». При этом сенатор уверен, что Россия молчать не станет, и за указом Трампа последуют ответные действия. «Мы – не закостенели, и мы точно не промолчим. Не имеем права прогнуться. Да и воспитание у нас другое, не прогибались и раньше», – отметил сенатор.

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С ним солидарен глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. «США являются самым крупным нарушителем международного права на планете. Они пытаются создать свое собственное параллельное право, которое дает им возможность делать все, что они считают нужным. Это продолжение общей философии правящего класса США, которую Трамп выражает в наиболее грубой форме», – сказал Пушков газете ВЗГЛЯД.

Но сенатор согласен с тем, что человечество рано или поздно начнет коммерческую добычу ресурсов на Луне. «Ответить на это Россия должна разработкой таких космических технологий, которые лишат США возможности быть единственным государством, эксплуатирующим богатства Луны. Это единственный ответ на гиперэгоизм со стороны США», – подчеркнул Пушков.

В то же время журналист Максим Кононенко не увидел в указе Трампа противоречий международному праву. А если говорить о Соглашении о деятельности государств на Луне – его не подписало ни одно из государств, постоянных членов Совбеза ООН. «Потому договоров, которые бы запрещали коммерческую деятельность на Луне, на сегодняшний день нет. В указе Трампа нет никакой революции. Президент России может издать такой же указ», – сказал Кононенко газете ВЗГЛЯД.

«Разумеется, сейчас нет таких компаний, которые полетят на Луну и начнут там что-то добывать. Глава Белого дома просто подбадривает американское население, чтобы оно хоть как-то отвлеклось от пандемии коронавируса.

Трамп говорит им: «Зато полетим на Луну добывать ресурсы!». А американцы ему отвечают: «О-о-о, да!», – сыронизировал Кононенко.

Однако руководитель Института космической политики Иван Моисеев уверен: американцы обязательно начнут добычу ресурсов на Луне, но не скоро. «Скорее всего, это произойдет во второй половине века. Сейчас они просто тратят бюджетные деньги для привлечения коммерческих компаний к отработке техники, которая для этого пригодна. Ресурсы сами по себе пока не окупаются», – сказал Моисеев газете ВЗГЛЯД.

На Луну, безусловно, надо лететь, отметил эксперт. «Но быстро это не делается, и одного заявления Трампа тут недостаточно. Дело в том, что на программу по освоению Луны необходимо 150 млрд долларов. При этом НАСА получает 30 млрд долларов в год, а Роскосмос – 2 млрд долларов. Причем они получают эти деньги не только «на Луну», но и на всю космическую программу. Потому, возможно, активное освоение Луны начнется после 2050 года», – предположил собеседник.

При этом эксперт счел бесполезным возможное размещение военных баз на Луне. «Любая ракета летит с Луны трое суток, а баллистическая ракета на Земле долетит до цели за 45 минут. Скорость в данном случае – ключевой параметр», – резюмировал Моисеев.

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