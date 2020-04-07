Эксперт усомнился в способности США осваивать ресурсы Луны

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7 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 11:33  |  vz.ru
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Россиянам предложили выдавать сертификаты на путешествия

Россиянам предлагают сертификаты вместо живых денег за несостоявшийся отдых Фото: Артур Лебедев/РИА «Новости»
Российские туроператоры просят власти разрешить им возвращать туристам не деньги, а депозитные сертификаты. Авиаперевозчики де-факто уже так и делают. В сложившихся условиях туркомпании и авиалинии не могут вернуть всем клиентам их деньги. Но когда вся мировая туриндустрия парализована пандемией, сертификат становится способом гарантировать будущее путешествие.  Подробности...
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«Немецкой волне» запретили вмешиваться во внутренние дела России

Критики давно уже прозвали сотрудников DW «больными на голову людьми»Фото: lomonosovskiy.ru
«Население бежит из страны, власти ведут экономические репрессии, богачи скупают аппараты вентиляции легких». Это лишь некоторые фейки о коронавирусе в России, вброшенные в Рунет западной русскоязычной прессой. Многие из них опубликованы Telegram-каналом «Немецкой волны». В другое время над такими выдумками можно просто посмеяться, но на фоне угрозы пандемии такие фейки могут нести реальную опасность. Подробности...
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Как Россия спасает сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса

Оставшиеся за границей россияне штурмуют аэропортыФото: Евгений Пахомов/ТАСС
«Мы никогда не бросим наших людей». Эти слова премьер-министра Михаила Мишустина можно считать лейтмотивом действий, которые предпринимает сейчас Россия с целью вывезти на Родину всех россиян, застрявших за границей из-за коронавируса. Газета ВЗГЛЯД поговорила с теми, кто вынужденно задерживается за рубежом, и выяснила, в чем пока остаются проблемы с эвакуацией. Подробности...
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Кто даст деньги на спасение «единой Европы»

Глава общеевропейского правительства Урсула фон дер Ляйен в КитаеФото: POOL/Reuters
Европе нужен новый «план Маршалла» для борьбы с кризисом и не нужно отменять санкции против России. Так считают в руководстве Евросоюза, не замечая очевидного противоречия. Но если ЕС в самом деле хочет преодолеть последствия коронакризиса и развиваться как самостоятельный центр силы, то пандемия может стать хорошим поводом для стратегического разворота Старого Света на Восток.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Не стоит бояться «цифрового тоталитаризма»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Государство может в результате коронакризиса стать сильнее, но не потому, что придумает приложения total control и внедрит его, а потому что обеспечит эффективный и быстрый рост уровня жизни своих граждан или продемонстрирует зримые символы справедливости распределения благ. Подробности...

Карантин посеял очередные споры о свободе

Алексей Алешковский, сценарист
Оказалось, что наши свободы весьма хрупки, и угроза им может исходить оттуда, откуда и не ждали. Вопрос не в том, что мы имеем, а как мы сумеем этим распорядиться. Подробности...
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Интеграции России и Белоруссии не хватает идеологии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Можно сколько угодно уклоняться от главного, откладывать на неопределенный срок вопрос о власти и наднациональных государственных институтах, рассуждая об экономике и выгодах, но реальная интеграция при этом не продвинется ни на шаг, если не будет идеологии. Подробности...
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    Российские особенности коронавируса

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    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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              Эксперт усомнился в способности США осваивать ресурсы Луны

                 7 апреля 2020, 11:02
              Фото: Henning Kaiser/Global Look Press
              Текст: Наталья Макарова

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              «Американцы начнут активное освоение Луны не раньше второй половины века», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев, комментируя указ главы США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне.

              «Американцы обязательно начнут добычу ресурсов на Луне, но не скоро. Скорее всего, это произойдет во второй половине века. Сейчас они просто тратят бюджетные деньги для привлечения коммерческих компаний к отработке техники, которая для этого пригодна. Ресурсы сами по себе пока не окупаются», – сказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

              На Луну, безусловно, надо лететь, отметил эксперт. «Но быстро это не делается, и одного заявления Трампа тут недостаточно. Дело в том, что на программу по освоению Луны необходимо 150 млрд долларов. При этом NASA получает 30 млрд долларов в год, а Роскосмос – 2 млрд долларов. Причем они получают эти деньги не только «на Луну», но и на всю космическую программу. Потому, возможно, активное освоение Луны начнется после 2050 года», – предположил Моисеев.

              «Россия, в свою очередь, может противопоставить американцам научную программу «Луна-Глоб»: это именно научная программа, там нет никакого бизнеса и коммерции. Запуск автоматической станции к Луне намечен на 2021 год, но эта дата много раз переносилась. Российская академия наук недовольна постоянными отсрочками», – отметил эксперт.

              При этом эксперт счел бесполезным размещение военной базы на Луне. «Любая ракета летит с Луны трое суток, а баллистическая ракета на Земле долетит до цели за 45 минут. Скорость в данном случае – ключевой параметр», – резюмировал Моисеев.

              Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о коммерческом освоении ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.

              В документе, в частности, подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года.

              В ответ на это заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество.

              «В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах – все помнят, что из этого вышло», – добавил он.

              Напомним, 17 марта Россия запланировала первый пуск на Луну после 45-летней паузы.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах России и Китая создать на Луне общую базу, первые экипажи к которой планируется отправить уже в 2031 году.

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