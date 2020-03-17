Россия запланировала первый пуск на Луну

Запуск первого после 45-летней паузы отечественного космического аппарата на Луну запланирован на 1 октября 2021 года, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

Последней советской межпланетной автоматической станцией стала «Луна-24», запущенная в 1976 году. Россия в своей истории пока не отправляла космических аппаратов к Луне.

«Поэтому название нашего аппарата «Луна-25» продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века», – приводит его слова РИА «Новости».

«Основная дата запуска аппарата намечена на 1 октября, резервная дата – 30 октября 2021 года», – сообщил Митрофанов.

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Для посадки выбраны два района в окрестности лунного южного полюса – основной и резервный. Первый из них расположен севернее кратера Богуславского, второй – юго-западнее кратера Манцини.

После посадки он проведет научные исследования свойств и состава полярного грунта, измерит его механические характеристики, исследует полярную экзосферу Луны.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о планах России и Китая создать на Луне общую базу, первые экипажи к которой планируется отправить уже в 2031 году.

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