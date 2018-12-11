Россия может опоздать к разбору природных ресурсов на Луне

Спустя 50 лет после того, как человек якобы сделал первый шаг на поверхности Луны, сверхдержавы вновь вступили в космическую гонку. И если в прошлом веке это была борьба между США и СССР, то теперь, как считает западная пресса, Россию потеснил Китай. Не рано ли Запад списывает Россию со счетов? И почему за Луну начинается столь ожесточенная борьба?

«Марсианская мечта» пока остается несбыточной ввиду слишком большого расстояния до Красной планеты, опасности и дороговизны операций, поэтому амбиции мировых держав сконцентрировались на покорении спутника Земли. «Если цель осталась той же, то основные участники поменялись: Россию сменил Китай», – отмечает французское издание Le Figaro.

Так, именно Китай в 2013 году, спустя 37 лет после прилунения советской межпланетной станции «Луна-24», стал третьей по счету державой, поместившей космический аппарат на поверхность спутника Земли. А в начале 2019 года у Пекина новый успех – он впервые в истории разместил аппарат на обратной стороне Луны. «Для того, чтобы задеть гордость американцев большего и не требовалось», – полагает Le Figaro.

США планируют совершить пилотируемый полет к Луне в 2024 году. Это означает, что на завершение разработки сверхтяжелой ракеты-носителя SLS, а также на проектирование и создание операционного лунного модуля у NASA остается не более пяти лет. Проект крайне амбиционный, и многие, в том числе французское издание, сомневаются, что он будет выполнен в такой короткий срок.

Между обещаниями Джона Кеннеди 1962 года и высадкой Нила Армстронга на Луну прошло всего семь лет, отмечают оптимисты. Но сегодня контекст изменился: американское космическое агентство уже не может похвастаться безграничным финансированием, подчеркивает газета. В настоящий момент администратор NASA Джеймс Брайденстайн ломает голову даже над приблизительной оценкой бюджета, необходимого для реализации президентского пожелания полететь на Луну через пять лет.

Но у США есть не только сверхтяжелая ракета SLS, которая также может быть использована для доставки модулей и грузов на окололунную орбиту. В отличие от России у них есть еще и космический корабль, предназначенный для полетов экипажей к Луне и дальше в космос – это «Орион». Правда, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин недавно рассказал, что можно модернизировать космический корабль «Союз» для полетов к Луне, и оценил стоимость работы в 400 млн долларов.

Как считает Le Figaro,

сроки полета на Луну, обозначенные Китаем, выглядят менее впечатляюще, чем у США, зато более реалистично. Первый тайконавт должен высадиться на Луне в 2030 году. По планам России, пилотируемый полет на Луну намечен на 2031 год.

Конечно, обидно, что Россию списывают со счетов, однако поводы для такого пессимизма имеются. Заведующий отделом исследований Луны и планет Астрономического института им. Штернберга МГУ Владислав Шевченко напоминает, «Луна-24» – это последний аппарат, который вернулся с Луны и доставил образец лунного грунта. Было это аж в 1976 году, то есть более сорока лет назад. С тех пор у России не было лунных запусков. Сроки по запуску «Луны-25» постоянно сдвигаются: по планам запуск должен был быть еще в 2014 году, но каждый год их переносили, и последний названный срок – 2021 год. После этого, в 2022–2024 годах, планируется отправить еще несколько аппаратов к Луне, и один из них после 2025 года доставит на землю образцы лунного грунта.

«С точки зрения научного обоснования и всего прочего, что касается науки, я не вижу никаких препятствий. У нас периодически проходят научные совещания на базе Института космических исследований, и рабочая группа постоянно рассматривает место посадки, уже выбрано несколько таких мест, которые согласованы с НПО Лавочкина. Теперь за НПО Лавочкина последнее слово, потому что мы десятки лет не делали таких экспериментов. Я знаю людей, которые участвовали в последних запусках – к сожалению, кого-то уже нет, кто-то на пенсии. Получился естественный кадровый перерыв. Те, кто сейчас пришел, должны все это заново понять, заново обучиться», – говорит Шевченко.

«Но думаю, что главное даже не в этом. Проект зависит от администрации, которая если бы захотела, чтобы мы продолжали лунные исследования, то мы бы это сделали», – считает он.

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Намерена ли Россия всерьез участвовать в космической гонке в плане освоения Луны, до сих пор не до конца понятно. С одной стороны, президент Владимир Путин еще в прошлом году говорит о подготовке к полетам на Луну и Марс. С другой, президент РАН Александр Сергеев на этой неделе заявил, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин стал задавать Российской академии наук вопросы о необходимости высадки человека на Луну вместо того, чтобы исследовать ее с помощью робототехники. По его словам, обсуждение этого вопроса ведется и в НАСА.

При этом о совместных проектах с Вашингтоном по освоению Луны придется забыть. Россия, как известно, потеряла интерес к совместному проекту с США по созданию окололунной станции Gateway, не пожелав играть вторую скрипку. «Мы в основном ориентированы не на орбиту, то есть не на проект Gateway, а, скорее всего, на формирование либо национальной, но лучше бы было, конечно, международной научной посещаемой базы (на поверхности Луны)», – сказал в марте глава Роскосмоса.

«Продолжать лунные исследования необходимо, это не просто «хотелки» ученых. У меня есть несколько публикаций о том, что с Луны мы можем получить редкие металлы, которые на Земле уже закончились или кончаются. А это значит конец использованию высоких технологий и «хайтека». Мы, конечно, хотим узнать еще что-то интересное об образовании Луны с научной точки зрения, но на первый план выходит жизненно необходимая задача», – отмечает Шевченко.

Он приводит в пример производство сенсорных экранов, где основным элементом, который необходим, является индий. «Запасы индия на земле исчезают. Индий завтра или послезавтра закончится», – говорит собеседник. «Начальство откладывает очередные запуски, а ведь это кончится тем, что мы можем и опоздать к разбору природных ресурсов на Луне», – переживает он.

Между тем специалисты главного предприятия России в области создания межпланетных станций – НПО Лавочкина – уже задумались о технической возможности добычи ресурсов в космосе. Наиболее перспективными для начала промышленного освоения там считают астероиды. Исследователи полагают, что теоретически на Землю можно было бы доставить три–четыре тонны концентрированной руды. Если это будет золото и платина, то добывающая компания может надеяться на рентабельность бизнеса. То есть запуск в космос может окупиться, следует из научной статьи, опубликованной в журнале «Вестник НПО им. С. А. Лавочкина».

По словам Шевченко, этим летом в Москве проходило международное совещание, в котором участвовали ведущие космические державы, и

основной темой для дискуссий было не как долететь или как сесть на Луну, а юридические вопросы – как делить богатую редкими земельными металлами, золотом и платиной Луну.

В НАСА еще в 2016 году дали одной частной фирме разрешение заниматься ресурсами на Луне. На этом можно делать бизнес: там посчитали, что на поверхности Луны могут находиться полезные ископаемые на 16 квадриллионов долларов. Причем, как рассказывает Шевченко, на Луне не надо копать, рыть шахты, все это богатство лежит там на поверхности. Ценные материалы поступают на Луну в виде падающих астероидов. Четверть всех астероидов в околоземном пространстве имеют скорость 12 км в секунду. Если они падают с такой скоростью, то взрыва не происходит, только механические разрушения. До 50%, а по некоторым оценкам и до 70% вещества упавшего астероида остаются на поверхности, говорит Шевченко.

Пока же мир довольствуется достижениями прошлого века. На данный момент с Луны взят грунт из девяти точек на ее поверхности – в трех из них еще в 1960-е годы побывали наши исследовательские аппараты, в шести – миссии в рамках программы «Аполлон» США в 1969–1972 годах. «Но этих образцов для полного представления ученых о структуре Луны мало. К примеру, образцов лунного грунта с полюсов Луны у нас нет», – говорит в интервью РИА «Новости» директор Института геохимии и аналитической химии РАН Юрий Костицын.

«В научном сообществе давно ведутся разговоры о том, чтобы послать на Луну именно пилотируемую миссию, но несмотря на то, что она была включена в федеральную космическую программу, мы совершенно не готовы к этим полетам. Сегодня этот вопрос прорабатывается в теории, ведутся расчеты, создаются экспериментальные модули, но все еще очень далеко от реализации», – говорит Юрий Костицын.

«Ближайшая доставка образцов лунного вещества российскими аппаратами на Землю запланирована после 2025 года – это очень долго. У США и Китая в этом вопросе более сжатые сроки, вполне вероятно, что они нас обгонят», – не исключает Костицын.

Впрочем, кто совершит первый пилотируемый полет – это загадка будущего. По словам Костицына, самое сложное в осуществлении лунной программы то, что на Луну опасно отправлять людей из-за космической радиации, от которой до сих пор не создана защита.

Концепция освоения Луны у России имеет три этапа. На первом – до 2025 года – планируется создание базового модуля окололунной станции, испытания перспективного пилотируемого корабля «Федерация», его беспилотные облеты Луны и исследование спутника Земли автоматическими станциями. Второй этап – с 2025 по 2035 год – подразумевает первые пилотируемые полеты на Луну, создание и размещение первых элементов посещаемой базы. На третьем этапе (до 2040 года) будет завершено строительство полноценной лунной базы. А еще Россия создает носитель сверхтяжелого класса, получивший в январе название «Енисей». Тогда же был утвержден и детальный план-график его создания к 2028 году.

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