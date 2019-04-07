На Западе заявили о выпадении России из числа основных участников космической гонки

Космическая гонка началась снова, и амбиции мировых держав сконцентрировались на покорении Луны, однако основные участники поменялись: Россию теперь сменил Китай, пишет Le Figaro.

Издание отмечает, что «марсианская мечта» пока остается несбыточной из-за слишком большого расстояния до красной планеты, опасности и дороговизны операций. «Если цель осталась той же, то основные участники поменялись: Россию сменил Китай», – приводит RT текст статьи.

Отмечается, что в 2013 году именно Китай спустя 37 лет после прилунения советской межпланетной станции «Луна – 24» стал третьей державой, поместившей космический аппарат на поверхность спутника Земли. В начале 2019 года этот успех был повторен – впервые в истории аппарат был размещен на обратной стороне Луны.

«Для того, чтобы задеть гордость американцев, большего и не требовалось», – пишет Le Figaro.

О желании отправить американцев на Луну объявлял президент США Дональд Трамп, причем пилотируемый полет хотят провести в 2024 году. При этом НАСА не может похвастаться безграничным финансированием – глава агентства Джеймс Брайденстайн ломает голову над приблизительной оценкой бюджета, нужного для реализации этой задачи.

Сроки, обозначенные Китаем, выглядят менее впечатляюще, но реалистичнее – первый китаец должен высадиться на Луне в 2030 году.

11 апреля попытку высадки на Луне совершит Beresheet, первый в мире космический аппарат, созданный частной израильской компанией SpaceIL. Отправить собственные аппараты на Луну также хочет масса небольших предприятий – американских, европейских или японских, в том числе Илон Маск, который не исключает, что Луна станет предварительным этапом для его «марсианских амбиций».

Между тем, ранее на этой неделе глава РАН Александр Сергеев заявил, что Россия и США сомневаются в необходимости освоения Луны человеком.

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