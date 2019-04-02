Россия и США усомнились в необходимости высадки на Луне

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин стал задавать Российской академии наук вопросы о необходимости высадки человека на Луну вместо того, чтобы исследовать ее с помощью робототехники, заявил президент РАН Александр Сергеев.

«Руководитель Роскосмоса тоже задает такие вопросы», – передает его слова РИА «Новости».

Сергеев отметил, что обсуждение этого вопроса ведется и в НАСА.

Также глава РАН сообщил, что американская сторона понимает отсутствие интереса России в создании окололунной станции Gateaway и не настаивает на том, чтобы Москва участвовала в этом проекте. При этом сами США заинтересованы в развитии российской лунной программы.

«Они прекрасно понимают, что российская лунная программа с тяжелым носителем очень важна для США, это вторая транспортная система, особенно после ситуации с шаттлом», – сказал президент РАН.

Ранее Сергеев объяснял, чем с научной точки зрения интересна Луна и зачем отправлять туда аппараты.

25 марта Рогозин заявил, что Россия заинтересована в строительстве международной лунной станции, но хотела бы возводить ее не на орбите, а на поверхности Луны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД