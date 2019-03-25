Россия уточнила планы строительства станции на Луне

Россия заинтересована в строительстве международной лунной станции, но хотела бы возводить ее не на орбите, а на поверхности Луны, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Проработка ракеты сверхтяжелого класса для освоения естественного спутника Земли, проходит с учетом высадки на поверхность Луны. Роскосмос требует, чтобы новая ракета могла вывести на низкую земную орбиту 27 тонн, по расчетам этого должно быть достаточно, чтобы отправить к Луне как пилотируемый корабль, так и взлетно-посадочный модуль, передает комментарий Рогозина РИА «Новости».

«Мы, в основном, ориентированы не на орбиту, то есть не на проект Gateway, а, скорее всего, на формирование либо национальной, но лучше бы было, конечно, международной научной посещаемой базы», – добавил глава Роскосмоса.

Также сейчас международные партнеры договариваются о деталях проекта будущей окололунной станции – Gateway. Ранее с НАСА было подписано соглашение о совместной разработке этой станции. Однако новый гендиректор российского космического ведомства Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в создании станции в роли «пристяжных».

Также Рогозин сообщил, что стоимость модернизации космического корабля «Союз» для полетов к Луне оценивается в 400 млн долларов.

В 2017 году экс-глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев сообщал, что в корпорацию обратились желающие совершить облет Луны и они готовы заплатить за это по 120 миллионов долларов. А на модернизацию «Союза» под облет Луны тогда требовалось 500 млн долларов.

«Сам по себе корабль «Союз» изначально создавался в старые добрые времена как корабль для освоения Луны. У него есть потенциал для того, чтобы усилить его тепловую защиту и радиационную. Если это так, а это так, то мы сейчас рассматриваем возможность использования этого корабля для облета Луны, в том числе и как коммерческий проект. Предварительная стоимость этого проекта может быть порядка 400 миллионов долларов – создание корабля и организация этой миссии», - сказал Рогозин.

Также глава Роскосмоса отметил, что кресло для туристов, желающих облететь Луну, будет стоить дороже, чем при полете на МКС. Это позволит окупить проект быстрее.

Рогозин подробно рассказал и о полете. Так, первый пуск доставит туристов на «Союзе» к МКС, куда прибудут разгонные блоки, запущенные на ракете «Ангара». Разгонные блоки доставят «Союз» к Луне и возвратят обратно к Земле. «Наши баллистики все это просчитали, баллистики «Энергия», и считают, что все это возможно», – добавил Рогозин.

В ноябре 2018 года Рогозин анонсировал новую лунную программу на совещании Научно-технического совета Роскосмоса и РАН. Планируется, что до конца весны пройдет заседание Совета Безопасности России, где будет защищена новая редакция Основ государственной политики в области космической деятельности. Изменения в этом документе потребовались в связи с лунными планами. Позже о перспективах этой программы высказался директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.