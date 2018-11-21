Россия анонсировала новую лунную программу

Новая государственная космическая программа, посвященная освоению Луны, появится в России, сообщил председатель научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев.

Коптев сообщил, что изначально программа должна была быть связана со сверхтяжелой ракетой, «но все понимают, что ограничиваться одной ракетой неправильно». Потому «это должна быть отдельная космическая госпрограмма», передает РИА «Новости».

Он отметил, что выполнение отдельной госпрограммы по сверхтяжелому носителю означало бы, «что мы его сделали и отвезли на космодром». К тому же создание сверхтяжелой ракеты-носителя к 2028 году потребует уже в ближайшее время выделения значительных средств и изменений в структуре промышленности и инфраструктуре космодромов.

По оценке Коптева, реализация программы потребует сотен миллиардов рублей.

В программе будут расписаны задачи автоматических станций, которые, как планируется, Россия отправит к Луне в 2020-х годах, а также создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности.

«Одна из задач обсуждений, о которых я говорил, расписать всю эту целостную программу, чтобы было понятно, для чего мы все это делаем при достаточно серьезном нашем экономическом положении», – добавил Коптев.

Он сообщил также, что, по мнению экспертов Роскосмоса, модернизация космических кораблей «Союз» для полетов к Луне была бы необоснованной, аналогичная программа уже существовала в СССР, и «если мы полетим на «Союзе» сейчас, то покажем, что мы перелицевали старый костюм».

«Если бы мы летели на новом корабле, то было бы понятно, что мы отрабатываем новую конструкцию, нашу перспективу, а «Союз» в этом плане нам мало что дает», – добавил председатель Научно-технического совета.

Кроме того, по его мнению, облет Луны на «Союзе» «может вызвать восторг лишь у человека, плохо знающего историю космонавтики», специалисты и все, кто знает о программе Л-1, лишь улыбнутся.

По программе Л-1 в конце 60-х годов было проведено 11 пусков, которые показали, что у СССР есть технологии облета Луны полета со второй космической скоростью, а также создания конструкций, которые выдерживают вход в атмосферу.

Однако программу «не довели до полета человека, потому что сработал политический принцип: когда мы собрались облететь с космонавтами Луну, американцы свою программу уже выполнили и свернули». В связи с этим «исчезла перспектива победить в этой космической гонке, и программа потеряла актуальность».

При этом до сих пор не существует средств, которые обеспечивали бы безопасное пребывание человека в условиях радиации на поверхности Луны больше двух недель.

Коптев уточнил, что для этой цели под поверхностью естественного спутника Земли можно было бы создать укрытия, модули или землянки. Также необходимо изучить, какое влияние окажет на организм человека пониженная лунная гравитация; в то время как на орбите гравитация нулевая, на поверхности Луны она составляет 1/6 от земной.

В данный момент среди большинства космических стран наблюдается единое мнение о том, что следующим после околоземной орбиты объектом освоения должна стать Луна. Однако договориться о совместном проекте пока не удалось.

Ранее НАСА заявило о заинтересованности в российской системе для полетов к Луне.

До этого сообщалось, что в рамках лунной программы Россия планирует создать на поверхности естественного спутника Земли долгосрочную посещаемую базу и изучать Луну с помощью роботов-аватаров.