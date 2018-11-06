Россия придумала использовать роботов-аватаров для изучения Луны

В рамках лунной программы Россия планирует создать на поверхности естественного спутника Земли долгосрочную посещаемую базу и изучать Луну с помощью роботов-аватаров, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, «речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой», передает РИА «Новости».

Планируется «переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны».

Глава Роскосмоса отметил, что эта задача – более масштабная и ответственная, чем стоявшая перед США во время их лунной программы в 1960-е и 1970-е.

Однако Рогозин не уточнил, сколько времени должно пройти с начала пилотируемых полетов на Луну (первая высадка российского космонавта запланирована на 2030 год) до создания полноценной базы.

Ранее сообщалось, что Россия запланировали отправить на МКС робота-андроида.