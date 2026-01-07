Китайские ученые выявили следы воды на Марсе, сохранявшейся 750 млн лет назад

Китайский марсоход установил, что на Марсе 750 млн лет назад была вода

Tекст: Мария Иванова

Китайские ученые проанализировали данные, собранные марсоходом «Чжужун», и обнаружили, что 750 млн лет назад на Марсе еще была вода, передает ТАСС.

Исследование специалистов Института геологии и геофизики Китайской академии наук показало, что водная активность на Красной планете сохранялась на сотни миллионов лет дольше, чем предполагалось ранее.

Марсоход зафиксировал, что место его посадки в южной части равнины Утопия покрыто четырехметровым однородным осадочным слоем, под которым скрыты кратеры.

Ведущий исследователь Лю Икэ заявил: «Однородная толщина и непрерывность осадочного слоя исключают возможность вулканических извержений или процессов, вызванных ветром. Единственное разумное объяснение – в то время эта область находилась в водной осадочной среде, подобной мелководью или большому озеру». По мнению ученых, это свидетельствует о существовании устойчивой водной среды примерно 750 млн лет назад.

До настоящего времени считалось, что Марс начал терять воду и стал засушливым около 3 млрд лет назад.

Марсоход «Чжужун» работал на поверхности планеты с мая 2021 по май 2022 года, за это время преодолел 1 921 метр и собрал значительный объем научных данных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что из-за современных технологий путешествие на Марс продолжительностью около 250 дней в одну сторону пока слишком рискованно для человечества.

Между тем летчик-космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что первый пилотируемый полет с высадкой на Марсе возможен в конце 2030-х годов благодаря долгосрочным космическим программам.

Американский предприниматель Илон Маск считает, что без освоения космоса и создания баз на других планетах, таких как Марс, человечеству грозит гибель.