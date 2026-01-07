После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.16 комментариев
Китайские ученые выявили следы воды на Марсе, сохранявшейся 750 млн лет назад
Китайский марсоход установил, что на Марсе 750 млн лет назад была вода
Марсоход «Чжужун» обнаружил, что 750 млн лет назад на Марсе на месте его посадки существовала устойчивая водная среда с осадочным слоем толщиной 4 метра.
Китайские ученые проанализировали данные, собранные марсоходом «Чжужун», и обнаружили, что 750 млн лет назад на Марсе еще была вода, передает ТАСС.
Исследование специалистов Института геологии и геофизики Китайской академии наук показало, что водная активность на Красной планете сохранялась на сотни миллионов лет дольше, чем предполагалось ранее.
Марсоход зафиксировал, что место его посадки в южной части равнины Утопия покрыто четырехметровым однородным осадочным слоем, под которым скрыты кратеры.
Ведущий исследователь Лю Икэ заявил: «Однородная толщина и непрерывность осадочного слоя исключают возможность вулканических извержений или процессов, вызванных ветром. Единственное разумное объяснение – в то время эта область находилась в водной осадочной среде, подобной мелководью или большому озеру». По мнению ученых, это свидетельствует о существовании устойчивой водной среды примерно 750 млн лет назад.
До настоящего времени считалось, что Марс начал терять воду и стал засушливым около 3 млрд лет назад.
Марсоход «Чжужун» работал на поверхности планеты с мая 2021 по май 2022 года, за это время преодолел 1 921 метр и собрал значительный объем научных данных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что из-за современных технологий путешествие на Марс продолжительностью около 250 дней в одну сторону пока слишком рискованно для человечества.
Между тем летчик-космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что первый пилотируемый полет с высадкой на Марсе возможен в конце 2030-х годов благодаря долгосрочным космическим программам.
Американский предприниматель Илон Маск считает, что без освоения космоса и создания баз на других планетах, таких как Марс, человечеству грозит гибель.