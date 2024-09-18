Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?10 комментариев
Маск предсказал гибель человечества без освоения космоса
Илон Маск заявил о необходимости освоения космоса для выживания
Американский предприниматель Илон Маск считает, что человечество окажется под угрозой гибели без освоения космического пространства и создания баз на других планетах, таких как Марс.
Маск, известный своими амбициозными проектами в области космических технологий, считает, что человечество может погибнуть, если не освоит космическое пространство, передает ТАСС. На своей странице в социальной сети X он высказался о том, что однажды большая комета может столкнуться с Землей и уничтожить практически все живое.
Он также предупредил, что в конечном счете Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны, уничтожив всю жизнь на планете.
Маск подчеркнул, что человечество должно стать цивилизацией, которая путешествует в космосе, иначе оно погибнет. Предприниматель настаивает на создании базы на Луне и городов на Марсе, считая, что это необходимый шаг для выживания человечества.
Ранее он также высказывался о том, что без освоения новых планет и звездных систем человечество может просуществовать не более нескольких сотен лет.