НАСА заявило о заинтересованности в российской системе для полетов к Луне

США заинтересованы в создании Россией транспортной системы для полетов к Луне и системы пилотируемой посадки на поверхность с окололунной станции, сообщил заместитель главы НАСА по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер.

«Доставка очень важна… Возможно это будет российский космический корабль, чтобы доставлять экипажи к Gateway (проект американской окололунной станции), какие-то модули, возможно, даже создание аппаратов для посадки на поверхность Луны», – сказал он, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в рамках лунной программы Россия планирует создать на поверхности естественного спутника Земли долгосрочную посещаемую базу и изучать Луну с помощью роботов-аватаров.