В МГУ объяснили превышение светового дня в Москве в весеннее равноденствие

МГУ: В Москве в день равноденствия будет светло на 12 мин дольше из-за преломления света

Tекст: Дарья Григоренко

По словам астронома, в Москве день продлился на 12 минут дольше ночи из-за атмосферной рефракции. Это явление объясняется преломлением света в атмосфере, из-за чего Солнце видимо появляется и заходит позже, передает ТАСС.

Равноденствие наступает, когда центр Солнца пересекает линию небесного экватора. В марте светило переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное, вызывая начало астрономической весны в Северном полушарии. В этот момент в Южном полушарии наступает астрономическая осень.

Сурдин отметил, что даты весеннего равноденствия варьируются каждый год из-за несовпадения календарной продолжительности года с истинной солнечной. Поэтому такие астрономические события, как равноденствия и солнцестояния, иногда сдвигаются на 1-2 календарных дня.

В воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с пятницы в Московском регионе ожидается потепление до 10-12 градусов.

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