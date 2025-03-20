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В МГУ объяснили превышение светового дня в Москве в весеннее равноденствие
МГУ: В Москве в день равноденствия будет светло на 12 мин дольше из-за преломления света
День весеннего равноденствия принес в Москву 12 часов 12 минут дневного света, что на 12 минут больше ночи из-за атмосферной рефракции, сообщил астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Сурдин.
По словам астронома, в Москве день продлился на 12 минут дольше ночи из-за атмосферной рефракции. Это явление объясняется преломлением света в атмосфере, из-за чего Солнце видимо появляется и заходит позже, передает ТАСС.
Равноденствие наступает, когда центр Солнца пересекает линию небесного экватора. В марте светило переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное, вызывая начало астрономической весны в Северном полушарии. В этот момент в Южном полушарии наступает астрономическая осень.
Сурдин отметил, что даты весеннего равноденствия варьируются каждый год из-за несовпадения календарной продолжительности года с истинной солнечной. Поэтому такие астрономические события, как равноденствия и солнцестояния, иногда сдвигаются на 1-2 календарных дня.
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