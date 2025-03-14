Эксперты рассказали, где аллергикам переждать пик цветения ранней весной

Tекст: Татьяна Косолапова

Весна – время активного цветения самых разных растений. Если туристы в апреле и мае специально едут в разные регионы смотреть на цветение – магнолий и фиалок в Краснодарский край, маков в Дагестан, диких тюльпанов в Калмыкию, багульника в Иркутскую область, моральника в Алтайский край, – то аллергики уезжают в регионы со спокойным фоном, чтобы переждать период активного цветения, рассказывает руководитель отдела партнерских коммуникаций сервиса путешествий Туту, основатель проекта «Медиаразведка» Наталья Анисимова.

По ее словам, аллергия в пиковые периоды создает довольно много проблем, снижая качество жизни. Каждый случай сугубо индивидуален, поэтому следовать чужим советам нужно только после консультации с врачом-аллергологом. Крайне важно понимать на какое растение проявляется аллергия, чтобы такой «побег» был действительно эффективным.

Самая распространенная аллергия (поллиноз) возникает на пыльцу березы, ольхи, тополя, клена, вишни, но есть и масса индивидуальных случаев, продолжает собеседница. Аллергия может проявляться насморком или наоборот сильной заложенностью носа, отеками, чиханием, покраснениями, зудом. Каждый год цветение проходит в разное время в зависимости от погоды. Если есть такая возможность, то аллергикам лучше проводить это время в удалении от очагов цветения – это могут регионы, где цветение начинается раньше или наоборот позже из-за климатических особенностей. Эксперт назвала ряд идей для путешествий с учетом этой специфики.

«Традиционное место – это Сочи и Крым, куда календарная весна приходит раньше вместе с процессом цветения. Подходят и менее лесистые горные регионы с другой спецификой растений. Например, в России можно отправиться на Байкал, где традиционно в это время лед только начинает сходить и здесь нет активного цветения. Регион очень живописный и самобытный – здесь точно есть чем заняться», – говорит Анисимова.

Она рассказывает, что помимо того, что аллергик переждет пиковый момент, он еще и познакомится с культурой, посетит самый крупный заповедный остров Байкала – Ольхон. Он считается священным местом – буряты верят, что здесь живут духи, оберегающие озеро, остров и горы. Также турист познакомится с бытом и традициями местных народов – русских, бурятов, эвенков, тофаларов в этнографическом музее в «Тальцах».

«Если нет аллергии на хвойные растения, то можно отправиться в Карелию, где в силу природных особенностей огромные просторы хвойных лесов. Это историческое для туризма место – именно в Карелии в 1917 году по указанию Петра I был открыт первый в России курорт «Марциальные воды». Калининград с его освежающим воздухом Балтийского моря – еще одна идея для такого путешествия. Екатеринбург и Урал – тоже отличное направление, куда весна приходит чуть позже, а богатая культурная жизнь и исторические места позволят составить интересную программу пребывания», – делится специалист.

Если все же аллергия именно на хвойные растения, например, на сосну, то можно отправиться в города Русского Севера, куда весна еще не пришла, продолжает собеседница. Например, в Великий Устюг, Архангельск с бескрайним Белым морем. Помимо пользы для здоровья, там проникаешься культурой и традициями местного народа – поморов и наслаждаешься великолепной северной кухней.

«Алтай становится тоже одной из локаций для «побега», поскольку из-за географического положения весна здесь наступает позже. Кроме того, в регионе есть возможности для санаторно-курортного отдыха и лечения аллергий в местных специализированных санаториях», – добавила Анисимова.

Эксперт по туризму и основатель турагентства Mayel Travel Майя Котляр помимо традиционных Сочи и Крыма порекомендовала аллергикам посетить Северный Кавказ, например, съездить в Минеральные Воды в Приэльбрусье. По ее словам, для облегчения симптомов аллергии на цветение наибольшим образом подходит горная местность: там и меньше растений аллергенов, и воздух сам по себе чище.

«Еще для отдыха аллергикам хорошо сейчас подходят Калининград, Карелия, Алтай, Байкал. Также хороша в этом плане Камчатка. Это хоть и дальний регион, но эмоции от него непередаваемые, там действительно прекрасно», – подчеркивает собеседница.

Кроме того, продолжает специалист, для «побега» от аллергии можно рассмотреть и зарубежные направления, например, Турцию с ее средиземноморским и особенно эгейским побережьями, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и другие направления ближнего востока. Также удобными направлениями для аллергиков являются Оман, Бахрейн, Египет и Катар, поскольку есть прямые рейсы. Отличный пляжный отдых без аллергии можно найти в Таиланде, на Мальдивах и Кубе.

«Из неординарных каких-то вещей можно запланировать круизы по Енисею, Сибири. Отлично подойдет и побережье Финского залива, чтобы не скучать. Калмыцкие степи тоже прекрасны. А если говорить про профилактику заболевания, то есть ряд прекрасных санаториев, где можно и переждать, и «подлечиться». Например, в Карелии, на Алтае, в Пятигорске», – заключила Котляр.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на всю территорию европейской части России пришла метеорологическая весна, передают TACC. Он отметил, что фиксируются экстремально высокие температуры. Он также отметил, что в Москве на протяжении всей недели будет погода, характерная концу апреля – на 8–10 градусов выше нормы.