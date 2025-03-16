После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».50 комментариев
Вильфанд спрогнозировал значительное потепление в пятницу в Москве
Вильфанд сообщил о потеплении до 12 градусов в Москве на выходных
С пятницы в Московском регионе ожидается потепление до 10-12 градусов, сообщается о возможных гололедицах и повышении атмосферного давления, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, температурный фон в Московском регионе существенно изменится к следующему уикенду, сообщает ТАСС. Вильфанд заявил, что с пятницы дневные температуры в Москве и области достигнут 10-12 градусов тепла.
Он подчеркнул, что эти значения на 3 градуса превышают норму, но также предупредил о вероятной гололедице в связи с изменениями температуры. Ожидается, что в выходные в Москве будет преимущественно сухо, что связано с повышением атмосферного давления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичам пообещали облачную и теплую погоду в воскресенье. В то же время эксперты рассказали, где аллергикам можно переждать пик цветения ранней весной. Ранее синоптики предупредили о ветре до 22 м/с в Москве с дождем и снегом.