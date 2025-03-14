Синоптики предупредили о ветре до 22 м/с в Москве с дождем и снегом

В Москве в пятницу синоптики спрогнозировали ветер до 22 м/с и дожди с мокрым снегом

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в пятницу после 13 часов в Москве прогнозируется усиление ветра с порывами до 22 м/с. Это связано с прохождением холодного фронта, который принесет осадки и резкие колебания атмосферного давления.

Леус подчеркнул, что такие ветровые условия могут привести к повреждению деревьев и линий электропередач, а также разрушению плохо закрепленных конструкций. Ветер начнет стихать к вечеру и полностью утихнет в утренние часы субботы.

По словам Леуса, ожидается облачная погода и дожди, которые могут перейти в мокрый снег. Давление в середине дня упадет до 730 мм ртутного столба, но уже в субботу утром вернется в пределах нормы. Активный циклон, который формирует такую погоду, быстро движется по северо-западным и центральным регионам России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в будние дни в Москве температура воздуха будет превышать норму на восемь-десять градусов, что характерно для конца апреля, согласно заявлению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В Москве 8 марта температура воздуха достигла рекордных плюс 10,1 градуса, что стало самым высоким показателем за всю историю метеонаблюдений.

В Москве в начале марта был зафиксирован новый температурный рекорд: температура воздуха поднялась до плюс 6,8 градуса, побив предыдущий показатель 1993 года.