Москвичам пообещали облачную и теплую погоду в воскресенье

Москвичам пообещали облачную и теплую погоду

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в воскресенье в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит от плюс 3 до плюс 6 градусов, а в области будет колебаться от плюс 2 до плюс 7 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Показания барометров будут снижаться и к вечеру достигнут 739 миллиметров ртутного столба.

В понедельник ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, который принесет сквозной снегопад и временный снежный покров до 0,9 сантиметра. Температура воздуха в этот день упадет до минус 2 – плюс 1 градуса утром и минус 3 градусов днем. Давление начнет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассказали, где аллергикам переждать пик цветения ранней весной, а синоптики предупредили о ветре до 22 м/с в Москве с дождем и снегом. Газета также сообщала, что теплая погода разбудила клещей в Подмосковье.