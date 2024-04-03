Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.0 комментариев
Путин присвоил звание Героя России космонавту Кикиной
Президент Владимир Путин присвоил своим указом звание Героя России космонавту Анне Кикиной, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Звание присваивается Кикиной «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции», передает ТАСС.
Также Кикиной присвоено почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».
Кроме того, глава государства присвоил звание Героя Труда ректору МГУ им. М.В. Ломоносова Виктору Садовничему, который отмечает 3 апреля 85-летний юбилей.
Почетное звание присвоено Садовничему «за выдающиеся заслуги в области науки, подготовке высококвалифицированных специалистов и активную общественно-политическую деятельность».
Ранее Путин присвоил звание Герой Труда художнику Александру Шилову.