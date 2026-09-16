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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

    15 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    16 сентября 2026, 15:29 • Новости дня

    США подготовили для Израиля партию разрушительных авиабомб

    Вашингтон запланировал передать израильской армии тысячи боеприпасов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американская администрация подготовила новый пакет военной помощи Израилю на сумму почти 3 млрд долларов, включающий десятки тысяч разрушительных авиабомб.

    Вашингтон запланировал передать израильской армии крупнейшую за последние годы партию авиационных боеприпасов. В пакет поставок войдут 20 тыс. бомб MK-84, 20 тыс. BLU-117 и до 20 тыс. проникающих боеголовок I-2000, пишет Bloomberg.

    Общая стоимость вооружений оценивается в 2 млрд 800 млн долларов. Отмечается, что отправка тяжелых боеприпасов свидетельствует об отказе президента США Дональда Трампа снизить поддержку правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на фоне обвинений в жестокости военной кампании против ХАМАС в секторе Газа.

    Финансирование масштабной закупки будет осуществляться за счет американских средств, выделяемых Израилю по государственной программе. Ключевые комитеты Конгресса уже получили неофициальное уведомление о сделке, однако Государственный департамент еще не представил формальный запрос на утверждение документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в Израиле раскритиковали Дональда Трампа из-за предложенного перемирия. В прошлом году американский журналист Такер Карлсон назвал участие США в военных операциях Израиля оскорблением избирателей. В начале прошлого года глава Белого дома счел преувеличенными слухи о совместных планах Вашингтона и еврейского государства уничтожить Иран.

    16 сентября 2026, 03:48 • Новости дня
    Опубликованы фото разрушений на базах США после ударов Ирана

    CBS News показал разрушения на базах США после иранских ударов

    Опубликованы фото разрушений на базах США после ударов Ирана
    @ кадр из видео CBS News

    Tекст: Антон Антонов

    Телеканалом CBS News опубликованы фотографии разрушений на базах Соединенных Штатов на Ближнем Востоке после иранских ударов.

    Кадры опубликованы на сайте CBS News. Фото с последствиями иранских атак беспилотниками и ракетами передали действующие военнослужащие на условиях анонимности из-за строгих ограничений в армии.

    «Это серьезный ущерб нашим базам, о котором не сообщалось американской общественности. Мы стоим там с закрытыми глазами, получая удар в лицо», – рассказал телеканалу один из солдат.

    На одном из снимков с базы ВВС в Саудовской Аравии зафиксировано прямое попадание в заднюю часть четырехмоторного самолета Boeing E-3 Sentry. Хвост оторван от обгоревшего фюзеляжа, на котором крепился радар, необходимый для сбора разведданных в воздухе.

    Другие фото демонстрируют разрушенные казармы, рядом с которыми уцелели бетонные заграждения, оказавшиеся неэффективными против воздушных атак. Аналогичная картина наблюдается в лагере в Кувейте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская военная инфраструктура на Ближнем Востоке понесла сильный ущерб из-за иранских ударов.

    NBC оценил восстановление американских баз в миллиарды долларов.

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    15 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Пентагон назвал сумму затрат США на боеприпасы для ударов по Ирану

    Пентагон: США потратили 22 млрд долларов на боеприпасы для ударов по Ирану

    Пентагон назвал сумму затрат США на боеприпасы для ударов по Ирану
    @ Mass Communication Specialist Seaman David Flewellyn/.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе военной кампании против Ирана американские вооруженные силы израсходовали боеприпасы на сумму, превышающую 22 млрд долларов, говорится в докладе Пентагона.

    Во время военной кампании против Ирана Соединенные Штаты израсходовали боеприпасов на общую сумму 22 млрд долларов. Эта информация содержится в докладе генерального инспектора Пентагона, передает РИА «Новости».

    «Оценка включает в себя общие расходы на операцию «Эпическая ярость» в размере 7,4 млрд долларов, расходы в 22,3 млрд долларов на израсходованные боеприпасы и потерю оборудования на 3,7 млрд долларов», – говорится в документе.

    Отмечается, что приведенные цифры являются приблизительными. Бюджет операции не был одобрен Конгрессом США, что затрудняет составление подробной финансовой отчетности.

    Ранее газета The New York Times сообщала, что за время конфликта американские военные практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, выпустили десятилетнюю норму Tomahawk и потратили двухлетний объем производства ракет для систем Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общие расходы Вашингтона на конфликт с Ираном превысили 100 млрд долларов. Кроме того, американские военные потратили почти 80% запасов перехватчиков для ключевых систем ПРО. Также вооруженные силы США практически исчерпали свой арсенал высокоточных дальнобойных ракет.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    15 сентября 2026, 21:16 • Новости дня
    МИД Ирана назвал вершиной айсберга раскрытый США урон от иранских ударов

    Аракчи: Иран раскроет реальные данные о нанесенном базам США уроне

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал информацию о повреждениях американских военных баз на Ближнем Востоке лишь вершиной айсберга.

    Аракчи пообещал раскрыть реальные данные о масштабах ущерба, нанесенного американским военным базам на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». «Это лишь вершина айсберга. Мы раскроем все в свое время», – написал он в соцсетях. К своему сообщению министр прикрепил страницу из доклада генерального инспектора Пентагона.

    В документе перечислены повреждения, полученные от иранских ответных ударов. Согласно докладу, атаки в ответ на операцию США «Эпическая ярость» повредили и уничтожили сотни объектов на американских базах.

    Аракчи также предупредил, что распространяющим ложь об Иране придется несладко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана нанесли серию ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Иранские военные поразили американскую авиабазу в Иордании беспилотниками. Тегеран атаковал как минимум шесть американских объектов в регионе.

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    15 сентября 2026, 17:08 • Новости дня
    Группа афганских мигрантов погибла от жажды в Иране

    Ariana News: Десятки афганских мигрантов погибли от жажды в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа из 17 нелегальных мигрантов, включая женщин и детей, погибла в пустыне при попытке пересечь границу Афганистана и Ирана, сообщил афганский новостной портал Ariana News.

    Трагедия произошла 10 сентября в районе деревни Сухтех Мок иранской провинции Сараван, передает РИА «Новости». Мигранты погибли от обезвоживания в пустыне по пути к родственникам. Обезвоженные тела доставили в морг соседнего города Хаш.

    «Не менее 17 афганских мигрантов, среди которых были женщины и дети, погибли от сильной жажды недалеко от города Сараван на юго-востоке Ирана при попытке нелегально перебраться в соседнюю страну», – сообщает Ariana news.

    По данным издания, пятеро погибших принадлежали к одной семье из афганской провинции Баглан: 45-летняя мать и четыре ее дочери в возрасте 14, 16, 18 и 22 лет. Родственники этой семьи живут в Сараване. Среди остальных жертв было как минимум шестеро детей младше 14 лет.

    Родные погибших рассказали, что во время перехода через пустыню у афганцев закончилась вода.

    Один из родственников добавил, что сопровождавшие группу мужчины в какой-то момент отделились от женщин и детей, оставив их без необходимого запаса питья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года власти Ирана потребовали от миллионов афганских мигрантов покинуть страну.

    Процесс массовой депортации беженцев вызвал гуманитарный кризис в соседнем государстве.

    До этого временное правительство Афганистана начало расследование убийства 250 мигрантов на иранско-пакистанской границе.

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    16 сентября 2026, 00:29 • Новости дня
    Хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о попытке атаковать Мекку

    Tекст: Антон Антонов

    Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) опровергло заявление Саудовской Аравии о военной угрозе с их стороны для города Мекки и других исламских святынь.

    Служба гражданской обороны Саудовской Аравии впервые предупредила о срабатывании сигнала воздушной тревоги в провинции Мекка на западе страны, где находятся главные мусульманские святыни, передает РИА «Новости».

    Военный источник хуситов, слова которого приводит подконтрольное движению агентство Saba, заявил: «Мы категорически отвергаем наличие какой-либо угрозы со стороны Йемена в адрес священного города Мекка или других святынь».

    Он также обвинил Саудовскую Аравию в распространении фабрикаций, обмана и дезинформации после того, как королевство во вторник предупредило жителей провинции Мекка о наличии военной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Алла» атаковало авиабазу имени короля Халеда в Хамис-Мушайте десятками ракет и беспилотников.

    Хуситы также заявили о масштабной операции против объектов Saudi Aramco и военной базы Саудовской Аравии.

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    16 сентября 2026, 04:07 • Новости дня
    Артисты отказались выступать с Эдом Шираном после скандала из-за Палестины

    Tекст: Антон Антонов

    Британский исполнитель Эд Ширан лишился всех артистов разогрева в своем концертном туре Loop из-за скандала вокруг рэпера Macklemore, который был исключен из тура из-за поддержки Палестины.

    Все четыре артиста, которые должны были выступать на разогреве у британского певца Эда Ширана в туре Loop, отказались от участия. В знак солидарности с рэпером от выступлений отказались датская поп-группа Lukas Graham, ирландский коллектив Beoga, ирландский певец Аарон Роу и американский музыкант Finneas, пишет британская газета Guardian.

    Внезапный отказ последовал через несколько часов после того, как Ширан подтвердил, что владельцы стадионов запретили проведение концертов, если рэпер Macklemore продолжит выступать вместе с ним. Поводом для исключения Macklemore из тура стали его высказывания со сцены в поддержку Палестины.

    Ширан заявил, что «потрясен конфликтом между Израилем и Палестиной» и «страданиями и болью, причиненными обеим сторонам». Он добавил, что попытки провести переговоры между сторонами не увенчались успехом, а решение площадок и промоутеров оказалось окончательным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более тысячи артистов призвали к бойкоту конкурса «Евровидение» из-за участия Израиля.

    Пять европейских стран ранее в знак протеста против допуска Израиля отказались от участия в «Евровидении-2026».

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    15 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Саудовская Аравия остановила погрузку нефти в порту Янбу

    Reuters: Саудовская Аравия остановила погрузку нефти в порту Янбу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Саудовская Аравия остановила отгрузку нефти в крупнейшем порту Янбу на Красном море после нападения беспилотников на стратегический трубопровод, пишет агентство Reuters.

    Инцидент затронул инфраструктуру, используемую для транспортировки сырья в обход Ормузского пролива, передает РИА «Новости». «Погрузка нефти в саудовском порту Янбу в Красном море была приостановлена через несколько дней после того, как крупнейший в мире экспортер нефти закрыл свой нефтепровод «Восток – Запад», – говорится в публикации Reuters.

    Значение порта Янбу для экспорта саудовской нефти значительно возросло на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ранее власти королевства подтвердили факт нападения дронов на трубопровод, соединяющий восточные месторождения с западным побережьем.

    Напомним, Министерство энергетики Саудовской Аравии приостановило прокачку нефти по магистрали «Восток – Запад». Эту инфраструктуру атаковали запущенные с территории Ирака беспилотники.

    В июле йеменские мятежники-хуситы совершили налет на объекты порта Янбу.

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    15 сентября 2026, 15:44 • Новости дня
    Израиль заявил об уничтожении двух командиров ХАМАС в Газе

    ЦАХАЛ: Израильские военные ликвидировали двух командиров ХАМАС в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Израиля успешно нейтрализовали двух высокопоставленных боевиков палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    По данным армейской пресс-службы, удары были нанесены в районах Хан-Юниса и Газы, передает РИА «Новости». «Вчера ЦАХАЛ нанес удар в районе Хан-Юниса и ликвидировал террориста Рафата Абу Замара, командира роты в оперативном штабе ХАМАС... В результате еще одного удара в районе Газы ЦАХАЛ ликвидировал боевика ХАМАС Мухаммеда Агура», – говорится в официальном заявлении военных.

    Один из убитых командиров отвечал за подготовку бойцов к масштабной атаке осенью 2023 года и продолжал тренировать новобранцев. Второй радикал специализировался на производстве вооружений для группировки.

    В ЦАХАЛ подчеркнули, что оба боевика планировали новые нападения на израильских солдат и мирных жителей, пытаясь восстановить военный потенциал организации.

    В начале сентября израильские военные нанесли точечный удар по руководителю военного крыла ХАМАС на севере сектора Газа.

    В конце августа силы ЦАХАЛ устранили двух участников нападения на еврейское государство 7 октября 2023 года.

    В начале того же месяца армия обороны Израиля ликвидировала командиров батальона «Магази» и спецподразделения «Нухба».

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    15 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Иранский Press TV обвинил военных Израиля в похищении журналистки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские военные задержали и увезли в неизвестном направлении журналистку иранского телеканала Press TV Накку Хамед во время съемок у города Вифлеема, сообщил сам телеканал.

    Военнослужащие Израиля задержали съемочную группу иранского телеканала Press TV на Западном берегу реки Иордан недалеко от города Вифлеема, передает ТАСС. Коллеги Накки Хамед сообщили, что израильтяне остановили и обыскали всех членов съемочной группы.

    После досмотра операторов отпустили, а саму журналистку увезли в неизвестном направлении.

    Телеканал отмечает, что Хамед уже дважды подвергалась нападениям во время работы на Западном берегу. В декабре прошлого года она получила ранения в прямом эфире из лагеря беженцев Каландия, а 6 августа этого года попала под обстрел.

    В августе израильские силовики применили против журналистки Накки Хамед шумовую гранату.

    В июне другой корреспондент телеканала Press TV попал под удар израильского беспилотника на юге Ливана.

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    15 сентября 2026, 18:48 • Новости дня
    Главы МЧС России и Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МЧС России Александр Куренков и генеральный директор гражданской обороны Саудовской Аравии Хамад Сулейман аль-Фарадж обсудили вопросы безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

    В Москве прошла встреча главы МЧС Александра Куренкова и руководителя гражданской обороны Саудовской Аравии Хамада Сулеймана аль-Фараджа, сообщается на сайте российского ведомства. Стороны обсудили сотрудничество в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и подготовку специалистов.

    «Наши специалисты находятся в постоянном контакте по широкому спектру вопросов и всегда готовы оказать друг другу методическую и практическую помощь. Такой уровень взаимодействия создает хорошие возможности для дальнейшей совместной работы», – отметил Куренков.

    В июле делегация российского ведомства посетила Эр-Рияд, где ознакомилась с работой коллег. По итогам поездки были разработаны предложения по совместным мероприятиям до 2029 года. Кроме того, представители Саудовской Аравии приняли участие в выставке «Комплексная безопасность» в Казани, где изучали современные технологии, включая искусственный интеллект и беспилотники.

    Особое внимание на встрече уделили безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, важных для экономики обеих стран. Российская сторона предложила саудовским специалистам пройти обучение на полигоне в Оренбурге, где отрабатывают тушение резервуаров с нефтепродуктами. Также обсуждалось развитие пожарно-спасательного спорта, соревнования по которому пройдут в ноябре в Азербайджане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года глава МЧС России Александр Куренков посетил Саудовскую Аравию с рабочим визитом.

    Напомним, в начале сентября объекты энергетической инфраструктуры на юге королевства подверглись атаке. Спустя несколько дней беспилотники из Ирака повредили саудовский нефтепровод «Восток – Запад».

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    15 сентября 2026, 21:46 • Новости дня
    WP: США собираются продать Израилю тысячи авиабомб весом по 907 кг

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена поставить израильской стороне крупную партию тяжелых авиабомб и другого вооружения, пишет Washington Post (WP).

    Американское руководство намерено заключить сделку на сумму 2,8 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. Пакет включает 40 тыс. снарядов весом по 907 кг, среди которых модели MK-84 и BLU-117, а также 20 тыс. проникающих боевых частей.

    Отмечается, что эта сделка станет крупнейшей отдельной продажей этих боеприпасов за последние годы.

    В мае 2024 года бывший президент США Джо Байден приостанавливал отправку подобных наступательных вооружений из-за риска их применения в густонаселенных районах.

    В январе 2025 года Трамп снял запрет на поставки Израилю тяжелых авиабомб.

    В феврале прошлого года израильские военные получили партию боеприпасов MK-84.

    Весной 2026 года правительство Израиля согласовало закупку у корпорации Boeing 5 тыс. высокоточных авиабомб.

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    15 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Хуситы обвинили Саудовскую Аравию в более 50 авиаударах за сутки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВВС Саудовской Аравии нанесли 52 удара по контролируемым хуситами территориям Йемена, атаковав школы, мосты и дороги в нескольких провинциях, сообщил официальный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

    «Саудовские военные самолеты за последние 24 часа нанесли 52 удара самолетами F-15 и Typhoon, использовавшими авиабазы в городах Хамис-Мушайт и Эт-Таиф», – сообщил Сариа, передает ТАСС. Он добавил, что целями атак стали гражданские объекты, включая школы, мосты и дороги в провинции Таиз.

    Кроме того, по словам представителя движения, ударам подверглись другие мирные постройки в провинциях Аль-Джауф, Эль-Байда, Саада и Амран.

    Напомним, ВВС Саудовской Аравии атаковали цели у города Зубаб на побережье Красного моря.

    В ходе боев за провинцию Таиз саудовские военные самолеты нанесли авиаудар по зданию муниципалитета.

    Днем ранее хуситы обстреляли ракетами саудовскую авиабазу имени короля Халеда.

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    16 сентября 2026, 02:49 • Новости дня
    Взрывы прогремели на иранском острове Кешм

    Tекст: Антон Антонов

    На юге Ирана, на острове Кешм, прогремели несколько взрывов, сообщает иранское агентство IRNA.

    «Несколько взрывов были слышны на иранском острове Кешм», – передает Reuters со ссылкой на иранское агентство IRNA.

    Подробностей о причинах происшествия, а также о возможных пострадавших или разрушениях агентство не приводит, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль начали боевые действия против Ирана 28 февраля.

    В июне стороны подписали меморандум о перемирии, однако 8 июля Вашингтон возобновил масштабные удары, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

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    16 сентября 2026, 06:13 • Новости дня
    МИД Аргентины вызвал послов Британии и Израиля из-за Мальвинских островов

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что вызвало послов Великобритании и Израиля из-за планов по добыче нефти у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов без согласия Буэнос-Айреса.

    Аргентина официально выразила протест в связи с проектом Sea Lion – разработкой нефтяных месторождений у спорных островов, передает ТАСС.

    «МИД Аргентины вызвал послов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Государства Израиль для личного вручения официальных нот протеста», – говорится в сообщении ведомства.

    В Буэнос-Айресе также осудили публикацию Британией рекомендаций по ведению бизнеса на спорной территории: по мнению аргентинских властей, эти документы призваны продвигать незаконную коммерческую деятельность и добычу углеводородов на Мальвинских островах, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островах.

    В МИД Аргентины считают, что таким образом Британия нарушает резолюцию 31/49 Генассамблеи ООН, которая призывает Аргентину и Соединенное Королевство воздерживаться от односторонних действий до завершения процесса урегулирования спора о суверенитете островов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия намерена направить новые истребители на спорные Мальвинские острова до 2027 года.

    Президент Аргентины Хавьер Милей ранее отказался от октябрьской поездки в Великобританию из-за обострения ситуации вокруг архипелага.

    Власти Аргентины также решили привлечь к уголовной ответственности иностранные нефтегазовые компании, добывающие углеводороды у спорных островов.

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    16 сентября 2026, 08:07 • Новости дня
    Иранские военные сбили беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом

    КСИР заявил об уничтожении дрона MQ-9 на востоке Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Иранский Корпус стражей исламской революции отчитался об уничтожении беспилотного летательного аппарата MQ-9 с помощью новейшей системы противовоздушной обороны.

    Иранские военные успешно уничтожили ударный дрон MQ-9, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в восточной части Ормузского пролива.

    «Силы КСИР при помощи новой современной системы ПВО сбили беспилотник MQ-9 в восточной части Ормузского пролива», – говорится в сообщении канала Press TV.

    Подробности о принадлежности уничтоженного аппарата пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября иранские военные захватили у Ормузского пролива американский подводный беспилотник Dive-LD.

    В конце августа силы противовоздушной обороны КСИР уничтожили над этим же проливом дрон США MQ-9.

    В начале августа бойцы Корпуса стражей исламской революции сбили аналогичный американский аппарат.

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    Датский вертолет нарвался на российские сигналы

    Дания обвинила российский фрегат в опасном сближении с ее военным вертолетом после того, как корабль выпустил в его сторону две сигнальные ракеты. В Копенгагене утверждают, что одна из них прошла в непосредственной близости от воздушного судна, однако Москва возложила ответственность на саму датскую сторону, заявив о провокационных маневрах вертолета. Посол России в Дании Владимир Барбин уже вручил Копенгагену ноту протеста. Что на самом деле стояло за действиями датского экипажа и был ли инцидент частью сознательной провокации? Подробности

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    Французскую полицию утешат за счет стариков

    Масштабные акции протеста устроили во Франции те, кто обычно обязаны их разгонять – полицейские. Чем недовольны стражи порядка, у которых, на первый взгляд, и приличная зарплата, и социальный пакет – и у кого отнимут деньги для того, чтобы в условиях дефицита бюджета повысить оклады полиции? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Британия трещит по швам

      Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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