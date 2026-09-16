Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.6 комментариев
США подготовили для Израиля партию разрушительных авиабомб
Вашингтон запланировал передать израильской армии тысячи боеприпасов
Американская администрация подготовила новый пакет военной помощи Израилю на сумму почти 3 млрд долларов, включающий десятки тысяч разрушительных авиабомб.
Вашингтон запланировал передать израильской армии крупнейшую за последние годы партию авиационных боеприпасов. В пакет поставок войдут 20 тыс. бомб MK-84, 20 тыс. BLU-117 и до 20 тыс. проникающих боеголовок I-2000, пишет Bloomberg.
Общая стоимость вооружений оценивается в 2 млрд 800 млн долларов. Отмечается, что отправка тяжелых боеприпасов свидетельствует об отказе президента США Дональда Трампа снизить поддержку правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на фоне обвинений в жестокости военной кампании против ХАМАС в секторе Газа.
Финансирование масштабной закупки будет осуществляться за счет американских средств, выделяемых Израилю по государственной программе. Ключевые комитеты Конгресса уже получили неофициальное уведомление о сделке, однако Государственный департамент еще не представил формальный запрос на утверждение документа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в Израиле раскритиковали Дональда Трампа из-за предложенного перемирия. В прошлом году американский журналист Такер Карлсон назвал участие США в военных операциях Израиля оскорблением избирателей. В начале прошлого года глава Белого дома счел преувеличенными слухи о совместных планах Вашингтона и еврейского государства уничтожить Иран.