Президент РАН призвал не бояться роботов

Не нужно опасаться внедрения роботов, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

По его словам, прогресс ведет к постепенной передаче части функций человека машинам, сам человек начинает больше заниматься творческой деятельностью, передает РИА «Новости».

«Если можно автоматизировать какую-то профессию, зачем человеку этим заниматься?» – заявил он, добавив, что процесс роботизации должен контролироваться.

Сергеев считает, что под вопросом оказывается будущее пилотируемой космонавтики: «Зачем посылать и рисковать жизнью космонавта, если можно отправить робота, которым можно управлять с Земли?».

Сергеев рассказал, зачем нужно исследовать Луну – та «является весьма тихим местом, потому что там отсутствуют шумы, которые в различных электромагнитных диапазонах излучаются вследствие человеческой активности на Земле», в результате Луна является практически идеальным местом для изучения сигналов, приходящих из космоса.

Он напомнил, что «китайцы первыми посадили аппарат на обратной стороне Луны», в Пекине понимают, что «могут получить очень слабые сигналы, которые здесь на Земле не видят».

Также в исследовании Луны интересны поиск воды в приполярных областях и изучение лунной поверхности, на которой вследствие отсутствия атмосферы может быть запечатлена вся история существования Солнечной системы.

России важно взаимодействовать с Китаем, который в последние годы вышел на передовые позиции в мире в сфере исследования мозга и «существенно опережает Россию», заявил Сергеев. Он отметил, что у России «нет единой программы по исследованию мозга», позиции России в этой сфере не очень сильны.

«Китайские ученые сейчас занимаются и клонированием приматов и созданием трансгенных приматов. В этом направлении они обогнали всех», – заявил президент РАН.

Он сообщил, что Пекин предлагает провести в России «мозговой штурм» по определению возможностей сотрудничества.

Напомним, газета ВЗГЛЯД в 2017 году рассказывала о визите президента Владимира Путина на выставку робототехники в Перми, где главе государства продемонстрировали новейшего отечественного робота, умеющего заполнять документы и принимать платежи.

В 2018 году Путин признался, что ему из развивающихся в современном мире направлений деятельности особенно интересны генетика и искусственный интеллект.