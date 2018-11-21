Путин рассказал о своем интересе к искусственному интеллекту и генетике

Президент Владимир Путин в рамках открытого урока на форуме «ПроеКТОриЯ» признался, что ему из развивающихся в современном мире направлений деятельности особенно интересны генетика и искусственный интеллект.

У него спросили, кем бы он стал, если бы сейчас выбирал профессию. Президент отметил, что доволен выбором юридического образования. «Если сказать, что меня особенно захватывает из всего, что сегодня происходит, это, конечно, генетика и искусственный интеллект», – передает его слова РИА «Новости».

Ключевыми направлениями в современном мире он назвал биологию и информационные технология.

«Биология – очень широкое понятие сегодня, там очень много направлений. Я уже говорил о генетике, по-моему, здесь же тоже приводил слова нашего академика Тамма, который сказал, что XXI век будет веком биологии, также как XX век был веком физики. Сегодня совершенно очевидно для всех, что наиболее яркие перспективные открытия, и наша ведущая тоже об этом сказала, делаются на стыке дисциплин», – сказал президент, выразив мнение, что когда-то эти направления сойдутся.

Путин на открытом уроке также рассказал, что долго выбирал собственную профессию.

Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в 2018 году проходит в шестой раз. Лучшие педагоги со всей страны проводят уникальные авторские уроки со школьниками. Участниками форума стали более 500 учеников и педагогов из разных регионов. На форуме шесть основных направлений: энергетика, транспорт, здоровье, космос, информационные технологии и новые материалы.

Школьники могут посещать мастер-классы, образовательные шоу и работают над реальными производственными задачами. Второй день форума был посвящен изобретательству: им поставили задачу сконструировать солнечные батареи микроспутников и разработать модель робота-планетохода.

Основная повестка Форума-2018 – презентация единой национальной системы профессиональной ориентации для школьников, которая объединит наиболее массовые и масштабные проекты в этой области.

Форум проходит при поддержке Минпросвещения России.