На форуме «ПроеКТОриЯ» школьникам поставили задачу разработать планетоход

В ходе второго дня форума «ПроеКТОриЯ», который проходит в Ярославле, школьники со всей страны попробовали себя в роли изобретателей, им предстоит сконструировать солнечные батареи микро-спутников и разработать модель робота-планетохода.

На мероприятии было выделено шесть блоков – по количеству технологий, в которых работали участники форума: «Космические технологии», «Технологии материалов», «Технологии здоровья», «Технологии энергии», «Информационные технологии» и «Технологии движения», – сообщает «Комсомольская правда».

«Школьникам предстоит сконструировать солнечные батареи микро-спутников и разработать модель робота-планетохода, создать 3D-принтеры для «печати» протезов, разработать мягкие лекарственные формы, сочетающие свойства мази и геля. Главное, чего эксперты ждут от ребят, – новых идей», – рассказали в пресс-центре форума.

Также участникам форума предстоит спроектировать новые доступные электромобили и антропоморфного робота-водителя, разработать мобильное приложение для эффективного управления электросетями городского микрорайона и поработать в сферах телемедицины и кибер-безопасности.

В форуме «ПроеКТОриЯ», который проходит в Ярославле с 11 по 14 декабря при поддержке Минпросвещения России, принимают участие более 500 школьников, сообщается на сайте форума.

Работая в выбранной лаборатории, школьники могут получить представление о той или иной профессии. Практическое решение кейсов позволит «погрузиться» в реальную работу и проявить свои способности в выбранной сфере.

Лаборатория «Технологии энергии» предлагает школьникам решить различные задачи: создать мобильное приложение для эффективного управления электросетями микрорайона (заказчик – ПАО «Россети»); разработать интеллектуальную систему управления ГЭС для «РусГидро»; сделать расчет энергосистемы модели острова Русский на Дальнем Востоке по заказу госкорпорации Росатом.

На площадке «Космические технологии» представлено 11 кейсов. Школьникам предстоит сконструировать солнечные батареи микроспутников для ООО «Спутникс», предложить способы борьбы с частицами космического мусора (заказчик – Госкорпорация «Роскосмос»), разработать модель робота-планетохода и концепцию инфраструктуры для лунного туризма.

«Технологии материалов» предложат участникам форума подумать об использовании отходов деревообработки, создании 3D-принтеров для печати протезов (кейс Госкорпорации «Росатом»), разработке новых «умных» материалов, которые найдут применение в самолетостроении (кейс Госкорпорации «Ростех»).

«Очень важно объединять усилия всех сторон: предприятий, заинтересованных в подготовке кадров, образовательных учреждений, органов власти. Форум дал возможность пообщаться с педагогами, которые в первую очередь влияют на развитие детей. Мы говорим о том, как тиражировать их успешный опыт, помогаем пополнить свою копилку новыми методиками. А кейсы в лабораториях помогают пополнить знания школьникам», – заявила руководитель проекта «Центр по развитию рабочих и инженерных компетенций» АНО «Корпоративная Академия Росатома» Екатерина Лукьянова.

В лабораториях направления «Технологии здоровья» рассматриваются задачи создания мягких лекарственных форм, сочетающих свойства мази и геля, универсальной «жевательной резинки от всех болезней» (заказчик – ГК «Р-Фарм»), прогнозирования генетических заболеваний.

«Технологии движения» предложат спроектировать новые доступные электромобили (заказчик – Московский политехнический университет), антропоморфного робота-водителя для НИЦ «Курчатовский институт». ОАО «РЖД» поручило школьникам разработать принципиальный проект маршрута и места расположения транспортного хаба будущего, а АО «Станкопром» – подумать о снижении общей массы самолета.

«Мы заинтересованы и в новых идеях, и в привлечении и подготовке квалифицированных кадров для отрасли. Поэтому кроме работы с кейсами организовали мастер-класс для педагогов, приехавших на форум. Он посвящен тем возможностям, которые РЖД предоставляет в сфере образования. Основное внимание уделяется взаимодействию с нашей Детской железной дорогой и развитию сети опорных школ. Мы хотим помогать педагогам в деле повышения качества профессиональной подготовки в стране», – отметил начальник отдела ОАО «РЖД» Александр Збарский.

Самое большое количество кейсов представлено в направлении «Информационные технологии». Участники форума будут работать над задачами в сферах телемедицины, кибербезопасности и технологий Big Data, решать проблему нехватки кадров в IT и обучения робота-рекрутера «живому» диалогу.