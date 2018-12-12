В Ярославле собрались школьники – будущая научно-техническая элита России

Более 500 школьников и 150 педагогов со всей России приняли участие в открытии Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле во вторник, 11 декабря.

В первый день форума его участников ждала насыщенная образовательная и деловая программа. Своим опытом с ребятами и учителями поделились ведущие эксперты и специалисты в различных сферах деятельности, сообщается на сайте форума.

В Торжественной церемонии открытия Форума приняли участие министр просвещения Ольга Васильева и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Васильева провела «Открытый диалог» с педагогами. «Этот год для форума «ПроеКТОриЯ», на мой взгляд, стал знаковым. Мы поменяли концепцию. До этого все пять лет к нам приезжали дети, которые отличились в чем-то и с ними приезжали наши уважаемые педагоги. В этом году решили сделать по-другому: объявить конкурс среди учителей и начать показывать всей стране уроки наших самых талантливых педагогов. Мы организовали проект таким образом, чтобы на форум «ПроеКТОриЯ» талантливые преподаватели привезли с собой детей. Ведь именно одаренные учителя готовят ту самую команду талантливых ребят», – заявила Васильева.

Первым мероприятием форума стали бинарные уроки, которые провели педагоги – победители Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего». «В этом году мы видоизменили формат «ПроеКТОриЯ», и открытые уроки теперь пройдут в формате авторских уроков будущего. Авторы отбирались по итогам конкурса, на который откликнулось свыше 2,5 тысячи учителей со всей России. … Мы отобрали 122 педагога. И у нас на сегодняшний день не один результат, а целых шесть. Шесть уроков по следующим тематикам: «Космос», «Транспорт», «Энергетика», «Материалы», «Здоровье», «Информационные технологии», – подчеркнула министр, передает ТАСС.

Благодаря современным digital-технологиям к открытию Форума и бинарным урокам присоединились школьники со всей страны.

Также о применении SoftSkills участникам форума рассказали летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин, ведущий эксперт центра развития цифровой энергетики Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Илья Бурдин, руководитель проектов в области технологий и образования Института опережающих исследований им. Шифферса Марианна Белинская, руководитель отдела контентного анализа АО «Лаборатория Касперского» – «Безопасность в социальных сетях» Константин Игнатьев.

Нюансами организации предпринимательской деятельности поделись руководитель департамента развития образовательной среды ФРИИ Дарья Харченко и сооснователь ООО «Лоретт» Ольга Гершензон.

Кроме того, школьники распределись по кейсам и познакомились с лабораторными зонами шестью направлений Форума – Космические технологии, Технологии энергии, Технологии движения, Информационные технологии, Технологии материалов, Технологии здоровья. В среду они приступят к решению задач от ведущих работодателей страны. Результат их работы станет известен в последний день форума, когда будут определены победители.

Также во второй день форума в режиме телемоста к лабораториям на площадке будут подключены эксперты крупнейших российских компаний (Росатома, Ростеха, Ростелекома, РЖД), которые проведут онлайн-экскурсии по предприятиям и ответят на вопросы школьников.

Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» (ранее – «Будущие интеллектуальные лидеры России») проходит в Ярославле 11-14 декабря в соответствии с распоряжением президента России.