В Ярославле собрались школьники – будущая научно-техническая элита России

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12 декабря, среда  |  Последнее обновление — 12:24  |  vz.ru
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Юго-Восточной Азии нужна дешевая российская электроэнергия

«Азиатское суперкольцо» – это золотое дно для электроэнергетикиФото: China Daily CDIC/Reuters
Южная Корея разработала технико-экономическое обоснование проекта создания энергетического кольца между Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией. Пока Прибалтика пытается выйти из энергокольца с Россией и Белоруссией, обрекая себя на более дорогую электроэнергию, Юго-Восточная Азия, наоборот, надеется решить свои проблемы с помощью России. Каковы шансы появления «азиатского суперкольца»? Подробности...
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Для чего Россия отправила Ту-160 в Венесуэлу

Эксперты видят в полете Ту-160 отработку боевых задач на удаленной территорииФото: Минобороны России/YouTube
Стратегические ракетоносцы Ту-160, преодолев более 10 тыс. километров, приземлились в Венесуэле. Здесь они показательно поучаствуют в отработке «отражения агрессии». За «провокационным» перелетом пристально наблюдали США и их союзники по НАТО. Зачем «Белые лебеди» привели за собой еще и два других самолета – транспортный и пассажирский? Подробности...
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Коллапс в московском метро требует срочных решений

Столичное метро явно не справляется с потоком пассажировФото: Руслан Кривобок/РИА «Новости»
Очередная серия сбоев, случившаяся в столичном метро во вторник, явно не выглядит обычной случайностью. Есть масса признаков того, что подземка работает на пределе своих возможностей – и все усилия городских властей по ее поддержке приносят очень скромные результаты. Какой подход сегодня необходим столичному транспорту в целом и метро в частности? Подробности...
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Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе

В ДНР есть все основания ожидать масштабного наступления украинской армии уже до Нового годаФото: Maxim Shemetov/Reuters
Уже в ближайшие дни Украина начнет крупное наступление на позиции непризнанных республик Донбасса. По крайней мере, об этом заявляют в ДНР и подробно описывают план наступления. Это уже не первый случай, когда в ДНР таким вот образом раскрывают замыслы ВСУ. Насколько можно верить данному заявлению представителей непризнанной Донецкой республики? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как объяснить Лолите Милявской, зачем она платит налоги

Митя Алешковский, Председатель совета фонда "Нужна помощь"
Давно хотел сказать. А сегодня прямо напрашивается. Задайте себе вопрос: что нам с вами надо делать, если наши налоги не работают так, как нам того хотелось бы? Стоять и бездействовать или все-таки что-то предпринять? Подробности...
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Ремонт отношений власти и общества с помощью Конституции

Олег Румянцев, юрист, государственный и общественный деятель
Для повышения эффективности Основного закона требуется набор «точечных» поправок. Но не политтехнологических, а направленных на действительное решение социально-экономических и политических задач. Подробности...
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«Солженицын» как пароль для русских

Дмитрий Ольшанский, публицист
Мне особенно приятно думать, что Солженицын – прожив всю свою длинную и невероятно увлекательную, как его книги, жизнь – так и остался именем вызывающим и раздражающим. Его по-прежнему жарко ненавидят ничтожества. Подробности...
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          В Ярославле собрались школьники – будущая научно-техническая элита России

          12 декабря 2018, 11:16

          Текст: Алина Назарова

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          Более 500 школьников и 150 педагогов со всей России приняли участие в открытии Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле во вторник, 11 декабря.

          В первый день форума его участников ждала насыщенная образовательная и деловая программа. Своим опытом с ребятами и учителями поделились ведущие эксперты и специалисты в различных сферах деятельности, сообщается на сайте форума.

          В Торжественной церемонии открытия Форума приняли участие министр просвещения Ольга Васильева и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Васильева провела «Открытый диалог» с педагогами. «Этот год для форума «ПроеКТОриЯ», на мой взгляд, стал знаковым. Мы поменяли концепцию. До этого все пять лет к нам приезжали дети, которые отличились в чем-то и с ними приезжали наши уважаемые педагоги. В этом году решили сделать по-другому: объявить конкурс среди учителей и начать показывать всей стране уроки наших самых талантливых педагогов. Мы организовали проект таким образом, чтобы на форум «ПроеКТОриЯ» талантливые преподаватели привезли с собой детей. Ведь именно одаренные учителя готовят ту самую команду талантливых ребят», – заявила Васильева.

          Первым мероприятием форума стали бинарные уроки, которые провели педагоги – победители Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего». «В этом году мы видоизменили формат «ПроеКТОриЯ», и открытые уроки теперь пройдут в формате авторских уроков будущего. Авторы отбирались по итогам конкурса, на который откликнулось свыше 2,5 тысячи учителей со всей России. … Мы отобрали 122 педагога. И у нас на сегодняшний день не один результат, а целых шесть. Шесть уроков по следующим тематикам: «Космос», «Транспорт», «Энергетика», «Материалы», «Здоровье», «Информационные технологии», – подчеркнула министр, передает ТАСС.

          Благодаря современным digital-технологиям к открытию Форума и бинарным урокам присоединились школьники со всей страны.

          Также о применении SoftSkills участникам форума рассказали летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин, ведущий эксперт центра развития цифровой энергетики Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Илья Бурдин, руководитель проектов в области технологий и образования Института опережающих исследований им. Шифферса Марианна Белинская, руководитель отдела контентного анализа АО «Лаборатория Касперского» – «Безопасность в социальных сетях» Константин Игнатьев.

          Нюансами организации предпринимательской деятельности поделись руководитель департамента развития образовательной среды ФРИИ Дарья Харченко и сооснователь ООО «Лоретт» Ольга Гершензон.

          Кроме того, школьники распределись по кейсам и познакомились с лабораторными зонами шестью направлений Форума – Космические технологии, Технологии энергии, Технологии движения, Информационные технологии, Технологии материалов, Технологии здоровья. В среду они приступят к решению задач от ведущих работодателей страны. Результат их работы станет известен в последний день форума, когда будут определены победители.

          Также во второй день форума в режиме телемоста к лабораториям на площадке будут подключены эксперты крупнейших российских компаний (Росатома, Ростеха, Ростелекома, РЖД), которые проведут онлайн-экскурсии по предприятиям и ответят на вопросы школьников.

          Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» (ранее – «Будущие интеллектуальные лидеры России») проходит в Ярославле 11-14 декабря в соответствии с распоряжением президента России.


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