Путин рассказал, что доволен выбором своей профессии

Президент Владимир Путин в рамках открытого урока «Направления прорыва» на форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» сообщил, что долго выбирал собственную профессию и доволен сделанным выбором.

«Я долго выбирал свою профессию. Как вы знаете, я учился на юридическом факультете тогда Ленинградского, сейчас – Санкт-Петербургского государственного университета. Я доволен своим выбором», – сказал Путин, отвечая на вопрос о том, кем бы он стал, если бы выбирал профессию сегодня, передает РИА «Новости».

Он также рассказал, что во время учебы в начальных классах, считал, что с математикой у него «не очень». «Но мне вообще не до математики было, у меня был другой образ жизни», – добавил Путин, сообщает Telegram-канал 360.

Также президент призвал всех заниматься физической культурой и никогда не забывать про это. «Физические упражнения тоже забывать не нужно. Это действительно спорт, точно совершенно, шахматы тоже спорт, требует большого напряжения и мы видим, что психологическую устойчивость требует. На определенном уровне – это даже борьба, скорее, характеров. Я призываю всех заниматься и физическими упражнениями, физической культурой, обязательно нужно это делать, никогда про это не забывайте», – сказал Путин.

Он также призвал молодежь грамотно выбрать профессиональный путь, чтобы их знания помогли России сохранить лидерство и получить новые компетенции.

В четверг президент принимает участие в открытом уроке, который проходит в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле и транслируется во все школы.

Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в 2018 году проходит в шестой раз. В этом году он проходит в обновленном формате: лучшие педагоги со всей страны проводят со школьниками уникальные авторские уроки. Участниками форума стали более 500 школьников и педагогов из разных регионов России. Основные направления форума: энергетика, транспорт, здоровье, космос, информационные технологии и новые материалы. Участникам мероприятия демонстрируются лучшие педагогические практики и образовательные технологии в области профориентации.

Ученики посещают мастер-классы, образовательные шоу и работают над реальными производственными задачами, в том числе конструируют солнечные батареи микро-спутников и разрабатывают модель робота-планетохода. Педагоги обсуждают актуальные вопросы профессионального выбора и самоопределения молодежи на пленарных дискуссиях, круглых столах и лекциях от признанных мастеров в сфере образования.